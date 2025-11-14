ETV Bharat / sports

700 से ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी को KKR में मिली बड़ी जिम्मेदारी, IPL 2026 में दिखेगा जलवा

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विकेट का जश्न मनाते हुए ( ANI )

हैदराबाद: आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बड़ा ऐलान किया है. केकेआर ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. इसका घोषणा केकेआर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर की है. साउदी आईपीएल में कई टीमों के लिए बतौर प्लेयर भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं. अब वो कोच की भूमिका में केकेआर को अपनी सेवाएं देते हुए नजर आएंगे. इंग्लैंड टीम का साथ छोड़ेंगे टिम साउदी

टिम साउदी अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ बॉलिंग सलाहकार के तौर पर जुड़े हुए हैं. एशेज सीरीज का पहला मैच खेलने के बाद वो आईएलटी20 लीग खेलने के लिए टीम का साथ छोड़ देंगे. वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए बतौर प्लेयर खेल चुके हैं.