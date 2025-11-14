Bihar Election Results 2025

700 से ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी को KKR में मिली बड़ी जिम्मेदारी, IPL 2026 में दिखेगा जलवा

Tim Southee appointed KKR coach: न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउथ को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना बॉलिंग कोच बनाया है.

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विकेट का जश्न मनाते हुए
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ विकेट का जश्न मनाते हुए (ANI)
Published : November 14, 2025 at 5:23 PM IST

हैदराबाद: आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बड़ा ऐलान किया है. केकेआर ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. इसका घोषणा केकेआर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर की है. साउदी आईपीएल में कई टीमों के लिए बतौर प्लेयर भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं. अब वो कोच की भूमिका में केकेआर को अपनी सेवाएं देते हुए नजर आएंगे.

इंग्लैंड टीम का साथ छोड़ेंगे टिम साउदी
टिम साउदी अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ बॉलिंग सलाहकार के तौर पर जुड़े हुए हैं. एशेज सीरीज का पहला मैच खेलने के बाद वो आईएलटी20 लीग खेलने के लिए टीम का साथ छोड़ देंगे. वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए बतौर प्लेयर खेल चुके हैं.

साउदी ने भरत अरुण की ली जगह
कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में अभिषेक नायर को अपना हेड कोच बनाया है. अब साउदी उनके साथ कोचिंग की जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आएंगे. साउदी ने केकेआर में बतौर बॉलिंग कोच भरत अरुण की जगह ली है. भरत लखनऊ सुपर जायंट्स का दामन थाम चुके हैं. वो आईपीएल 2026 में एलएसजी को अपनी सुविधाएं देंगे. टिम साउदी न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ियों में शुमार हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अहम योगदान दिया है. वो न्यूजीलैंड के सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉल भी हैं.

टिम साउदी का क्रिकेट करियर
टिम साउदी ने आईपीएल में 54 मैचों में 47 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/20 रहा है. इसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 107 टेस्ट मैचों में 391 टेस्ट विकेट हासिल की हैं. उन्होंने 15 बार फाइव विकेट हॉल लिया है. साउथ 161 वनडे मैचों में 221 विकेट चटका चुके हैं. उनके नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 126 मैचों में 164 विकेट दर्ज हैं. उन्होंने वनडे में 3 बार और टी20 में 2 बार फाइव विकेट हॉल हासिल किया है.

