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TG20 में तिलक वर्मा की धमाकेदार सेंचुरी, मेदक फाल्कन्स ने रिकॉर्ड 259 चेसकर रचा इतिहास

Tilak Varma Century in TG20: तिलक वर्मा ने 56 गेंद में नाबाद 136 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 8 छक्के शामिल थे.

TG20 में तिलक वर्मा की धमाकेदार सेंचुरी
TG20 में तिलक वर्मा की धमाकेदार सेंचुरी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 3:22 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: सोमवार (22 जून) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में TG20 टूर्नामेंट के तीसरे मैच में, मेदक फाल्कन्स के कप्तान तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी किया. उनकी टीम ने वारंगल वॉरियर्स के खिलाफ 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोमांचक जीत हासिल की और तीन विकेट से मैच अपने नाम किया.

वारंगल वॉरियर्स के कप्तान अमन राव पेराला ने 32 गेंदों में तूफानी सेंचुरी लगाकर इस हाई-स्कोरिंग मैच का माहौल बना दिया. उन्होंने 48 गेंदों में 142 रन बनाए, जिससे उनकी टीम 259 रनों का मुश्किल लक्ष्य खड़ा कर सकी.

जवाब में तिलक की नाबाद 136 रनों की पारी (जिसमें 14 चौके और 8 छक्के शामिल थे) और विक्रम नाइक की अहम छोटी लेकिन तेज पारी (12 गेंदों में 27 रन) ने फाल्कन्स को जीत दिला दी. 15वें ओवर में टीम का स्कोर 190/6 था, लेकिन इन पारियों की बदौलत उन्होंने दो गेंदें बाकी रहते हुए जीत हासिल कर ली.

टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर
वारंगल वॉरियर्स को अमन की वजह से शानदार शुरुआत मिली. उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 17 गेंदों में शानदार हाफ-सेंचुरी पूरी की. हर्षित चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने शुरुआत से ही मेदक फाल्कन्स के गेंदबाजों पर भारी दबाव बनाया. दोनों ने मिलकर पावरप्ले में वॉरियर्स का स्कोर 101/0 तक पहुंचाया, जो टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है.

ओपनिंग जोड़ी ने रन बनाना जारी रखा और पहले विकेट के लिए 133 रन जोड़े. आखिरकार नौवें ओवर में एन. सूर्या तेजा ने हर्षित को आउट करके पहला विकेट दिलाया. हर्षित ने 23 गेंदों में तेज 35 रन बनाए थे. हालांकि, तब तक एक बड़े स्कोर की नींव रखी जा चुकी थी.

TG20 की पहली सेंचुरी
अपने साथी के आउट होने के बाद भी अमन की रफ्तार कम नहीं हुई. उन्होंने मैदान के चारों ओर बेहतरीन और ताकतवर शॉट्स के साथ अपना हमला जारी रखा. यह ओपनर TG20 में सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और टूर्नामेंट की अब तक की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली.

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स द्वारा चुने गए 22 साल के इस खिलाड़ी ने पारी के आधे पड़ाव तक वॉरियर्स का स्कोर 146/1 तक पहुंचाया. उनकी टीम ने 14वें ओवर में 200 रन बना लिए थे, तभी फाल्कन्स के लिए राहुल कुंटा ने अमन का अहम विकेट लिया. इसके साथ ही उनकी 48 गेंदों में 142 रनों की जबरदस्त पारी का अंत हुआ, जिसमें 12 चौके और 13 छक्के शामिल थे.

फाल्कन्स ने पारी के आखिरी हिस्से में नुकसान को कुछ हद तक रोका, जिसमें तिलक वर्मा और मधुकर मन्ने ने मिलकर कुछ विकेट लिए. इसके बावजूद, मुरुगन अभिषेक की 15 गेंदों में 32 रनों की तेज पारी ने वॉरियर्स को 258/7 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

रन चेज की शुरुआत रोमांचक रही, 17 रन देने के बावजूद, अनिरुद्ध श्रीवत्स ने पहले ओवर में नमन अग्रवाल (4 गेंदों में 12 रन) को आउट करके अपनी टीम को शुरुआती सफलता दिलाई. तिलक ने तेजी से खेलना शुरू किया ताकि फाल्कन्स जरूरी रन रेट के साथ चल सकें और उन्होंने चौथे ओवर में ही पचास रन पूरे कर लिए. हालांकि पावरप्ले के आखिरी ओवर में श्रुंजित रेड्डी (12 गेंदों में 25 रन) रन आउट हो गए, लेकिन फाल्कन्स ने 85/2 का स्कोर बना लिया था.

टीम इंडिया के T20 उप-कप्तान ने अपना शानदार खेल जारी रखा और 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिससे उनकी टीम आठ ओवर में 100 रनों के पार पहुंच गई. भले ही नौवें ओवर में शौनक कुलकर्णी ने रवि तेजा का विकेट ले लिया, लेकिन फाल्कन्स मुकाबले में बने रहे.

उनके रन चेज को तब झटका लगा जब उन्होंने तीन ओवरों में तीन विकेट गंवा दिए और 15वें ओवर तक उनका स्कोर 190/6 हो गया. आखिरी पांच ओवरों में 65 रनों की जरूरत थी, ऐसे में तिलक ने 42 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और विक्रम के साथ 58 रनों की साझेदारी करके फाल्कन्स की उम्मीदें जिंदा रखीं.

विक्रम (12 गेंदों में 27 रन) दूसरे आखिरी ओवर में आउट हुए. उनकी छोटी लेकिन असरदार पारी बहुत काम आई. जब मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचा, तो तिलक डटे रहे और मैच को आखिरी पलों तक ले गए. आखिरी कुछ ओवरों में 20 रन की जरूरत थी और सिर्फ तीन विकेट बचे थे, तब उन्होंने 56 गेंदों पर नाबाद 136 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. यह एक हाई-स्कोरिंग रोमांचक मैच था, जिसमें टीम ने दो गेंदें बाकी रहते हुए 259 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया.

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