ETV Bharat / sports

इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू, 30 नवंबर को होगा मुकाबला

रांची: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले रोमांचक मुकाबले के लिए रांची में क्रिकेट fever चरम पर है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने घोषणा की है कि इस बहुप्रतीक्षित मैच के लिए टिकटों की बिक्री काउंटर पर 25 नवंबर से शुरू होगी. क्रिकेट प्रशंसकों के लिए टिकट बिक्री का काउंटर JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर के साउथ गेट पर खोला जाएगा.

टिकट के लिए रात से ही लाइन में खड़े हैं लोग

टिकट की बिक्री शुरू होने की जानकारी मिलते ही रांची और आसपास के जिलों से क्रिकेट प्रेमी सोमवार रात से ही JSCA स्टेडियम के बाहर लाइन में लगने लगे हैं. कई युवा अपने हाथों में बैग, पानी की बोतलें और मैट लेकर पहुंच गए, ताकि सुबह काउंटर खुलने पर वे पहले टिकट खरीद सकें.

कुछ प्रशंसक तो देर रात से ही इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद साउथ गेट के बाहर डेरा जमाए दिखाई दिए. उनका कहना है कि भारत–साउथ अफ्रीका मुकाबला देखने का मौका बार-बार नहीं मिलता, इसलिए टिकट लेने के लिए इंतजार भी खुशी का हिस्सा है. JSCA अधिकारियों के अनुसार इस बार टिकट बिक्री को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. स्टेडियम परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है और प्रशंसकों को कतारबद्ध तरीके से टिकट खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

30 नवंबर को डे-नाइट होगा मैच