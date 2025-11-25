इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू, 30 नवंबर को होगा मुकाबला
रांची में 30 नवंबर को इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच होना है. इसके लिए आज से टिकट बिक्री शुरू हो जाएगी.
Published : November 25, 2025 at 8:53 AM IST
रांची: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले रोमांचक मुकाबले के लिए रांची में क्रिकेट fever चरम पर है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने घोषणा की है कि इस बहुप्रतीक्षित मैच के लिए टिकटों की बिक्री काउंटर पर 25 नवंबर से शुरू होगी. क्रिकेट प्रशंसकों के लिए टिकट बिक्री का काउंटर JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर के साउथ गेट पर खोला जाएगा.
टिकट के लिए रात से ही लाइन में खड़े हैं लोग
टिकट की बिक्री शुरू होने की जानकारी मिलते ही रांची और आसपास के जिलों से क्रिकेट प्रेमी सोमवार रात से ही JSCA स्टेडियम के बाहर लाइन में लगने लगे हैं. कई युवा अपने हाथों में बैग, पानी की बोतलें और मैट लेकर पहुंच गए, ताकि सुबह काउंटर खुलने पर वे पहले टिकट खरीद सकें.
कुछ प्रशंसक तो देर रात से ही इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद साउथ गेट के बाहर डेरा जमाए दिखाई दिए. उनका कहना है कि भारत–साउथ अफ्रीका मुकाबला देखने का मौका बार-बार नहीं मिलता, इसलिए टिकट लेने के लिए इंतजार भी खुशी का हिस्सा है. JSCA अधिकारियों के अनुसार इस बार टिकट बिक्री को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. स्टेडियम परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है और प्रशंसकों को कतारबद्ध तरीके से टिकट खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
30 नवंबर को डे-नाइट होगा मैच
इधर, मैच को लेकर शहर में रौनक बढ़ गई है. होटलों, कैफे और खेल सामग्री की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ गई है. क्रिकेट प्रेमियों में खासकर रांची के खिलाड़ियों महेंद्र सिंह धोनी की विरासत और नए खिलाड़ियों की मौजूदगी को लेकर विशेष उत्साह है. स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाला यह डे-नाइट मैच बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करेगा.
JSCA का मानना है कि यह मुकाबला रांची के खेल वातावरण को एक बार फिर जीवंत कर देगा. टिकट बिक्री शुरू होते ही भीड़ और बढ़ने की संभावना है. प्रशंसक उमस, ठंड और रातभर की थकान की परवाह किए बिना एक ही उम्मीद में जुटे हैं कि वे 30 नवंबर को भारत को चियर करने स्टेडियम के अंदर मौजूद हों.
ये भी पढ़ें: भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैचः रांची में होटल से लेकर स्टेडियम तक की सुरक्षा रणनीति तैयार
रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वनडे मुकाबला, इस तारीख से मिलेगी टिकट, मैच देखने आएं तो इन बातों का रखें ख्याल
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की टिकटों के दाम घोषित, 1200 से 12,000 रुपए तक होगी कीमत, JSCA ने दी पूरी जानकारी