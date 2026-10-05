IND vs WI T20: रांची में आज से टिकटों की बिक्री शुरू, दूर-दूर से JSCA स्टेडियम पहुंचे दर्शक
रांची में होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबले के लिए आज से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 11:13 AM IST
रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह अब टिकट काउंटर पर साफ नजर आ रहा है. सोमवार सुबह 9 बजे से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होते ही जेएससीए स्टेडियम के पश्चिमी गेट के पास बनाए गए टिकट काउंटर पर दर्शकों की लंबी कतार लग गई. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, टिकट लेने के लिए पहुंचने वाले क्रिकेट प्रेमियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है.
कई जिलों से पहुंचे प्रशंसक
टिकट खरीदने के लिए सिर्फ रांची ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं. कतार में महिला, पुरुष और युवा क्रिकेट प्रशंसक नजर आ रहे हैं. कई दर्शक सुबह-सुबह ही टिकट काउंटर पहुंच गए, ताकि अपनी पसंद की टिकट हासिल कर सकें. टिकट मिलने के बाद दर्शकों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है.
टिकट लेने पहुंचे एक क्रिकेट प्रेमी ने कहा कि वह लंबे समय से रांची में होने वाले इस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे. टिकट मिलना ही उनके लिए खुशी की बात है. अब स्टेडियम में बैठकर भारतीय टीम को खेलते हुए देखने का इंतजार है.
वहीं, एक अन्य दर्शक ने कहा कि मैच को लेकर पहले से ही काफी उत्साह है. ऑफलाइन टिकट मिलने की जानकारी के बाद वह अपने दोस्तों के साथ काउंटर पहुंचे हैं. उनका कहना है कि टिकट हाथ में आने के बाद अब मैच के दिन का इंतजार है.
जेएससीए में इस समय टिकट खरीदने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. काउंटर के आसपास लगातार क्रिकेट प्रेमियों की आवाजाही बनी हुई है. कई लोग टिकट लेकर खुशी-खुशी बाहर निकल रहे हैं, जबकि नए दर्शक कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. लोगों में अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को करीब से देखने और मैदान पर उनके प्रदर्शन का गवाह बनने की बेचैनी भी नजर आ रही है.
9 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मुकाबले को लेकर जरूरी बातें
- ऑफलाइन टिकट बिक्री की तिथि - 5 और 6 अक्टूबर
- टिकट बिक्री का समय - सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
- स्थान - जेएससीए के पश्चिमी गेट के पास टिकट काउंटर
- कुल काउंटर - 6
- आम दर्शकों के लिए काउंटर - 4
- महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए काउंटर - 2
- एक व्यक्ति को अधिकतम टिकट - 2
- टिकट की कीमत - 1,600 से 18,000 रुपए तक
ये है टिकट मिलने की टाइमिंग
ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक की जा रही है. इसके लिए जेएससीए स्टेडियम के पश्चिमी गेट के पास कुल छह काउंटर बनाए गए हैं. इनमें चार काउंटर आम दर्शकों के लिए हैं, जबकि दो काउंटर महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए रखे गए हैं. एक व्यक्ति को अधिकतम दो टिकट दिए जाने की व्यवस्था है.
टिकट की कीमतों की बात करें तो अलग-अलग श्रेणियों के टिकट उपलब्ध हैं. हिल एरिया के टिकट की कीमत 1600 रुपये है, जबकि प्रेसिडेंट्स एनक्लोजर का टिकट 18 हजार रुपये तक है. टिकट खरीदने के लिए पहुंच रहे दर्शकों में अलग-अलग श्रेणियों के टिकट को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है.
9 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले को लेकर जेएससीए स्टेडियम भी पूरी तरह तैयार किया जा रहा है. वहीं, टिकट बिक्री के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. स्टेडियम के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है और टिकट काउंटर के पास भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले इस मुकाबले में अभी चार दिन का समय बाकी है, लेकिन मैच को लेकर उत्साह टिकट काउंटर पर ही दिखाई देने लगा है. लंबी कतारों में खड़े क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ बता रही है कि 9 अक्टूबर को जेएससीए स्टेडियम में होने वाले मुकाबले का इंतजार रांची के साथ-साथ दूसरे शहरों और राज्यों के क्रिकेट प्रशंसकों को भी बेसब्री से है.
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