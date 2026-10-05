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IND vs WI T20: रांची में आज से टिकटों की बिक्री शुरू, दूर-दूर से JSCA स्टेडियम पहुंचे दर्शक

टिकट खरीदने पहुंचे फैंस ( Etv Bharat )

रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह अब टिकट काउंटर पर साफ नजर आ रहा है. सोमवार सुबह 9 बजे से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होते ही जेएससीए स्टेडियम के पश्चिमी गेट के पास बनाए गए टिकट काउंटर पर दर्शकों की लंबी कतार लग गई. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, टिकट लेने के लिए पहुंचने वाले क्रिकेट प्रेमियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है.