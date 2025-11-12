भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की टिकटों के दाम घोषित, 1200 से 12,000 रुपए तक होगी कीमत, JSCA ने दी पूरी जानकारी
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कीमतों की घोषणा कर दी गई है.
Published : November 12, 2025 at 7:36 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 7:44 PM IST
रांची: झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मैच के लिए टिकट बिक्री और वितरण की पूरी प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यह मैच 30 नवंबर 2025 को JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, धुर्वा, रांची में खेला जाएगा. रांची के क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है.
टिकट वितरण और बिक्री की प्रक्रिया
JSCA के अनुसार, लाइफ मेंबर और एफिलिएटेड यूनिट्स के सदस्यों को कॉम्प्लिमेंट्री टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे. सदस्य अपने JSCA आईडी कार्ड या वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित तिथि और स्थल से टिकट प्राप्त कर सकेंगे.
कॉम्प्लिमेंट्री टिकट वितरण के स्थल और तिथियां
- कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर: 23 नवंबर 2025 (रविवार), सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
- एम.एस. धोनी पवेलियन (JSCA स्टेडियम, रांची): 24 नवंबर 2025 (सोमवार), सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.
JSCA ने स्पष्ट किया है कि टिकट वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कालाबाजारी की संभावना न रहे.
टिकट दरें और श्रेणियां
इस बार दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट दरें इस तरह तय की गई हैं
- विंग A (निचला हिस्सा) — 1600 रुपए
- विंग B (ऊपरी हिस्सा) — 1300 रुपए
- विंग C (ऊपरी हिस्सा) — 2200 रुपए
- विंग D (निचला हिस्सा) — 2000 रुपए
- स्पाइस बॉक्स (सामान्य दर्शक दीर्घा) — 1900 रुपए
- ईस्ट और वेस्ट हिल (खुला दर्शक क्षेत्र) — 1200 रुपए
- अमिताभ चौधरी पवेलियन (प्रीमियम टैरेस सीट) — 2400 रुपए
- प्रेसिडेंट्स एनक्लोजर (आतिथ्य सुविधा सहित) — 12,000 रुपए
- हॉस्पिटैलिटी बॉक्स (आतिथ्य सुविधा सहित) — 7,000 रुपए
- कॉर्पोरेट बॉक्स (आतिथ्य सुविधा सहित) — 6,000 रुपए
- कॉर्पोरेट लाउंज (आतिथ्य सुविधा सहित) — 10,000 रुपए
- एम.एस. धोनी पवेलियन (लग्जरी पार्लर सीट) — 7,500 रुपए
- डोनर्स एनक्लोजर (सामान्य दीर्घा) — 1600 रुपए
ऑनलाइन भुगतान से होगी टिकट बुकिंग
JSCA ने स्पष्ट किया है कि टिकटों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (NEFT या नेट बैंकिंग) से ही किया जा सकेगा.
- बैंक विवरण इस प्रकार हैं:
- बैंक का नाम: Indian Bank
- खाता नाम: Jharkhand State Cricket Association
- खाता संख्या: 429403307
- IFSC कोड: IDIB000J096
- सदस्य अपनी टिकट रिक्विजिशन 20 नवंबर 2025 तक ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं: jscaeckt@gmail.com
सदस्यों को मिलेगा विशेष उपहार
JSCA ने बताया कि प्रत्येक सदस्य को टिकट के साथ एक टी-शर्ट और बैकपैक भी दिया जाएगा.
टिकट खरीद की सीमा इस प्रकार तय की गई है —
- प्रत्येक लाइफ मेंबर अधिकतम 5 टिकट खरीद सकेगा.
- डिस्ट्रिक्ट यूनिट को अधिकतम 100 टिकट दिए जाएंगे.
- संस्थान या क्लब अधिकतम 25 टिकट ले सकेंगे.
JSCA सचिव सौरभ तिवारी ने कहा कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबला रांची के दर्शकों के लिए क्रिकेट का बड़ा उत्सव होगा. टिकट बिक्री और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है, ताकि हर क्रिकेट प्रेमी को मैच का आनंद मिल सके. उन्होंने यह भी बताया कि स्टेडियम परिसर में सुरक्षा, पार्किंग और दर्शक प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है.
रांची में क्रिकेट का उत्सव
धोनी के गृह मैदान पर होने वाला यह मैच रांचीवासियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है. शहर के होटल, ट्रैवल एजेंसियां और खेल सामग्री की दुकानों में अभी से रौनक है. 30 नवंबर को JSCA स्टेडियम में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने होंगे, तब पूरा झारखंड क्रिकेट के रंग में रंगा नजर आएगा.
यह भी पढ़ें:
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे को लेकर रांची में तैयारियां तेज, जेएससीए और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक
JSCA ने एमएस धोनी के ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पर मनाया जश्न, माही को केक खिला कर दी बधाई
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले JSCA स्टेडियम में रंगत लौटी, तैयारियों में जुटी रांची