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रांची में भारत-वेस्टइंडीज टी20 मैचः टिकटों की कीमत घोषित, जानें, कितने तक होंगे टिकट

रांची में भारत-वेस्टइंडीज टी20 मैच के लिए टिकटों की कीमत की घोषणा कर दी गयी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Ticket prices announced for India vs West Indies T20 match in Ranchi
रांची का जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 9:43 PM IST

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रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच आगामी 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले जाने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के टिकटों की कीमत जेएससीए ने घोषित कर दी है. जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टिकटों की कीमत अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर 1600 रुपये से लेकर 18 हजार रुपये तक रखी गई है.

स्टेडियम के विंग ए के लोअर टियर का टिकट 3000 रुपये और अपर टियर का 2000 रुपये होगा. विंग बी के लोअर टियर के लिए 3500 रुपये और अपर टियर के लिए 2500 रुपये निर्धारित किए गए हैं. विंग सी के लोअर और अपर टियर के टिकट क्रमश: 3000 और 2000 रुपये के होंगे. विंग डी के लोअर टियर का टिकट 3000 रुपये, जबकि स्पाइस बॉक्स का टिकट 2500 रुपये रखा गया है.

ईस्ट और वेस्ट हिल के टिकट की कीमत 1600 रुपये होगी. अमिताभ चौधरी पवेलियन के प्रीमियम टेरेस का टिकट 4500 रुपये निर्धारित है. हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं वाली श्रेणियों में प्रेसिडेंट्स एन्क्लोजर का टिकट 18 हजार रुपये, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स का 9 हजार, कॉरपोरेट बॉक्स का 8 हजार और कॉरपोरेट लाउंज का 15 हजार रुपये होगा. एमएस धोनी पवेलियन के लग्जरी पार्लर, हॉस्पिटैलिटी के साथ, का टिकट 10 हजार रुपये तथा डोनर्स एन्क्लोजर का टिकट 4 हजार रुपये होगा.

जेएससीए ने स्पष्ट किया है कि आम दर्शकों के लिए टिकट बिक्री और ऑनलाइन टिकट बिक्री से जुड़ी विस्तृत जानकारी अलग से जल्द जारी की जाएगी. यानी अभी टिकट खरीदने की प्रक्रिया, बिक्री की तारीख और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी जानकारी की घोषणा नहीं की गई है. यह मुकाबला जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगा. टिकट दरों में बैठने की श्रेणियों और हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं के अनुसार अंतर रखा गया है.

जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार, रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 मुकाबले को लेकर दर्शकों में उत्साह है. टिकटों की श्रेणी और कीमतें घोषित कर दी गई हैं. आम दर्शकों के लिए टिकट बिक्री और ऑनलाइन बुकिंग से संबंधित जानकारी जल्द साझा की जाएगी, दर्शक आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें.

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