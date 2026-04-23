तीन क्रिकेटरों को किया गया सस्पेंड, कोच पर जानलेवा हमले का था आरोप
Cricketers Attack on Coach: तानों क्रिकेटरों पर पिछले साल अंडर-19 टीम के कोच पर हमला करने के गंभीर आरोप लगे थे.
Published : April 23, 2026 at 11:17 AM IST
पुडुचेरी: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी (CAP) ने अंडर-19 कोच पर हमले के आरोपी प्रथम श्रेणी के तीन क्रिकेटरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. ये तीनों खिलाड़ी (जे. कार्तिकेयन, ए. अरविंदराज और एस. संतोष कुमारन) हाल के वर्षों में रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
CAP ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'ये तीनों एक गंभीर आपराधिक मामले में शामिल थे, जिसमें अंडर-19 कोच वेंकटरमन पर जानलेवा हमला करने और मारपीट करने के आरोप शामिल हैं. एसोसिएशन ने आगे बताया कि यह घटना 8 दिसंबर, 2025 को हुई थी और सेदुरपेट पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक चार्जशीट दायर की जा चुकी है. यह मामला फिलहाल पुडुचेरी की माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन है.'
कोर्ट के आदेश तक ये निलंबन प्रभावी रहेगा
इसके अलावा CAP ने इन खिलाड़ियों को अपने किसी भी परिसर में प्रवेश करने से निलंबित कर दिया है और उन्हें राज्य संघ की किसी भी सुविधा का उपयोग करने से रोक दिया है. इन खिलाड़ियों को किसी भी राष्ट्रीय या विदेशी टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं होगी और यह निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक माननीय न्यायालय इस मामले का निपटारा नहीं कर देता और आरोपियों को सभी आरोपों से बरी नहीं कर देता.
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पुडुचेरी का यह कदम इस बात को रेखांकित करता है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई कितनी गंभीर है. तीनों आरोपियों के पास राज्य क्रिकेट निकाय के आचार संहिता अधिकारी/लोकपाल के समक्ष अपील करने का विकल्प है.
पुडुचेरी क्रिकेट टीम
यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है, जब पुडुचेरी का घरेलू क्रिकेट अभियान पहले से ही संघर्ष कर रहा है और उसे अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है. टीम ने आखिरी बार 2025/26 के रणजी ट्रॉफी सीजन में हिस्सा लिया था, जिसमें वह सात मैचों में से केवल एक मैच जीतकर ग्रुप D में छठे स्थान पर रही थी.