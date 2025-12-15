मेसी के कोलकाता इवेंट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, तीन जनहित याचिकाएं दायर
Messi event in Salt Lake Stadium: कलकत्ता हाई कोर्ट ने तीनों याचिकाओं को स्वीकार भी कर लिया है.
December 15, 2025
Updated : December 15, 2025 at 3:59 PM IST
GOAT Tour Of India: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 13 दिसंबर को मेसी के इवेंट में होने वाली गड़बड़ी 15 दिसंबर को हाईकोर्ट में पहुंच गया. सोमवार को, वकीलों ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच से इस गड़बड़ी पर केस फाइल करने की इजाजत मांगी. जैसे ही उन्हें इसकी अनुमति मिली, वैसे ही उस मामले मे तीन जनहित याचिकाएं (PIL) दायर कर दी गईं. जिसको एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने स्वीकार भी कर लिया है.
तीन जनहित याचिकाएं
दो याचिकाएं PIL सीनियर वकीलों ने दायर की है जबकि एक याचिका विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने फाइल किया है. पहली PIL में टिकटों की बिक्री में कथित वित्तीय अनियमितताओं की पूरी जांच की मांग की गई है, जहां अलग-अलग टिकटों की कीमतें अलग-अलग थीं, जो 3,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक थीं.
दूसरी PIL में वकील मैनाक घोषाल ने इस मामले की जांच कोर्ट की देखरेख में करने की अपील की और सभी दर्शकों को उनके पैसे वापस किए जाने की भी अपील की. इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से इस मामले को ED और CBI को जांच कराने की अपील की. उनका कहना है कि इस टूर में पैसों की हेराफेरी हुई है और आयोजन करने वाली संस्था को स्टेडियम की मरम्मत का खर्च उठाना का भी आदेश देना चाहिए.
वहीं तीसरी याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने एक रिटायर्ड जज के साथ एक जांच समिति बनाई है. जबकि राज्य के पास यह शक्ति नहीं है. उन्होंने कोर्ट से इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट को इस भारी मिसमैनेजमेंट के पीछे जो लोग हैं, उन्हें सजा देने का आदेश देना चाहिए.
कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है, और उम्मीद है कि मंगलवार को इन पर सुनवाई होगी.
मुख्य आयोजक की गिरफ्तारी
इस घटना के बाद मेसी गोट टूर के मुख्य आयोजक सुताद्रु दत्ता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उनको 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया. उसके बाद आज इवेंट से जुड़े दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिससे पता चल रहा है कि इस घटना में कई लोग जांचकर्ताओं की नजर में हैं.
गौरतलब है कि कोलकाता इवेंट की जांच के लिए सीएम ममता द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रॉय कर रहे हैं. इसके अलावा, कमेटी में मुख्य सचिव और गृह सचिव भी शामिल हैं.
सीएम ने दिए जांच के आदेश
बता दें कि शनिवार 13 दिसंबर को, लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस साल्ट लेक स्टेडियम में जमा हुए थे. मेसी के फैंस ने आरोप लगाया कि उनके पसंदीदा स्टार को नेताओं और मंत्रियों ने घेरे रखा, जिसकी वजह से स्टेडियम में ही फैंस का गुस्सा भड़क गया और 100 साल पुराने स्टेडियम में काफी तोड़फोड़ की गई.
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी घटना के लिए मेसी और उनके फैंस से माफी मांगी और घटना की जांच के आदेश भी दिए. जांच कमेटी ने रविवार 14 दिसंबर की सुबह स्टेडियम पहुंचकर तोड़फोड़ का निरीक्षण किया. कुछ सूत्रों के अनुसार, नुकसान का अनुमान लगभग 2 करोड़ से 2 करोड़ 15 लाख रुपये बताया गया है.