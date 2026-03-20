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एशिया ट्रैक चैंपियनशिप के लिए झारखंड के तीन साइकिलिस्ट का चयन, प्रतियोगिता में दिखाएंगे दम

झारखंड के तीन प्रतिभाशाली साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है.

Cyclist Vikas Oraon
साइकिलिस्ट विकास उरांव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 7:38 PM IST

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रांची: झारखंड के खेल जगत के लिए गर्व की खबर है. राज्य के तीन प्रतिभाशाली साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में आगामी एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 26 मार्च से 31 मार्च 2026 तक फिलीपींस में आयोजित होगी, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे.

साइकिलिंग के क्षेत्र में उभरते खिलाड़ी का भविष्य

चयनित खिलाड़ियों में सरिता कुमारी, निकिता सोरेन और विकास उरांव शामिल हैं. ये तीनों खिलाड़ी झारखंड साइकिलिंग के उभरते हुए सितारे माने जाते हैं और इन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं.

selected cyclist
चयनित साइकिलिस्ट खिलाड़ी (Etv Bharat)

इनकी उपलब्धियां न केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम हैं, बल्कि राज्य में साइकिलिंग खेल के बढ़ते स्तर को भी दर्शाती हैं. खिलाड़ियों ने अपने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन्हें आगे भी बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आवश्यक संसाधन मिलते रहे, तो ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

selected cyclist
चयनित साइकिलिस्ट खिलाड़ी (Etv Bharat)

खिलाड़ियों के चयन से झारखंड को मिली नई पहचान

इन खिलाड़ियों के चयन से झारखंड को साइकिलिंग के क्षेत्र में नई पहचान मिली है. इसके साथ ही यह राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना है, जो खेल के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं. झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने की.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं झारखंड के खिलाड़ी

एशिया ट्रैक चैंपियनशिप जैसे बड़े मंच पर चयन होना राज्य के खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि झारखंड के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

चयनित खिलाड़ियों को राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हसदा, झारखंड साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष डॉ. मधुकांत पाठक, महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह सहित राज्य के विभिन्न जिला संघों के पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं और उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की है.

यह उपलब्धि राज्य के लिए गौरवपूर्ण है और आने वाले समय में और भी खिलाड़ी इस तरह के अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचेंगे: शैलेंद्र कुमार पाठक, महासचिव, झारखंड साइकिलिंग संघ

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