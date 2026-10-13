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इंग्लैंड क्रिकेट टीम में CSK का फ्लेवर, चेन्नई सुपर किंग्स के तीन कोच थ्री लायंस में हुए शामिल

इंग्लैंड क्रिकेट टीम में CSK के तीन कोच हुए शामिल ( IANS )

CSK Coaches in England Cricket Team: इंग्लैंड क्रिकेट में अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का फ्लेवर नजर आने वाला है. क्योंकि IPL की सबसे सफल टीमों से एक के तीन पूर्व कोच अब इंग्लैंड की टेस्ट में कोचिंग करते हुए नजर आएंगे. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की है कि एरिक साइमन्स और जेम्स फोस्टर टेस्ट टीम के नए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग की देखरेख में कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं.

इंग्लैंड के बोर्ड ने ये बड़ा फैसला एक महीने पहले स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का हेड कोच बनाने के बाद लिया है. बता दें कि एरिक सिमंस CSK में गेंदबाजी कोच और जेम्स फोस्टर फील्डिंग कोच की जिम्मेंदारी निभा रहे थे, जबकि फ्लेमिंग उसी टीम के हेड कोच थे. अब सिमंस को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है, जबकि फोस्टर फ्लेमिंग के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे.

इसके अलावा इंग्लैंड की टेस्ट कोचिंग यूनिट में मार्कस ट्रेस्कोथिक और रिचर्ड डॉसन भी शामिल हैं. जिनका पहला असाइनमेंट इस साल के आखिर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा होगा. इस बड़े बदलाव के बीच इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ब्रैंडन मैकुलम को व्हाइट-बॉल कोच बरकरार रखा है. जिसमें उनके साथ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन एक स्पेशलिस्ट मेंटर की भूमिका में होंगे. इसके अलावा उनके साथ जीतन पटेल, टिम साउथी और सारा टेलर भी शामिल होंगे. CSK के पूर्व हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच नियुक्त (IANS) IPL में फ्लेमिंग

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने जुलाई में CSK के हेड कोच का पद छोड़ दिया था. इसके साथ ही IPL की पांच बार की चैंपियन टीम के साथ उनका 18 साल का सफर समाप्त हो गया. वह 2008 में इस फ्रेंचाइजी के साथ खिलाड़ी के तौर पर जुड़े थे और फिर 2009 में हेड कोच बने. अब वह इंग्लैंड टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे. CSK के पूर्व बॉलिंग कोच एरिक साइमन्स (IANS) सिमंस और फोस्टर को कोचिंग का अनुभव

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी सिमंस को कोचिंग का लंबा अनुभव है. वह 2002 से 2004 तक दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच रहे और भारतीय पुरुष टीम के गेंदबाजी सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं. वो SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स के असिस्टेंट कोच भी रहे हैं. 64 वर्षीय सिमंस 2018 से CSK के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे. CSK के पूर्व फील्डिंग कोच जेम्स फोस्टर (IANS)