इंग्लैंड क्रिकेट टीम में CSK का फ्लेवर, चेन्नई सुपर किंग्स के तीन कोच थ्री लायंस में हुए शामिल
CSK के तीन पूर्व कोच - फ्लेमिंग, साइमन्स और फोस्टर - इंग्लैंड की टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं.
Published : October 13, 2026 at 10:36 AM IST
CSK Coaches in England Cricket Team: इंग्लैंड क्रिकेट में अब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का फ्लेवर नजर आने वाला है. क्योंकि IPL की सबसे सफल टीमों से एक के तीन पूर्व कोच अब इंग्लैंड की टेस्ट में कोचिंग करते हुए नजर आएंगे. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की है कि एरिक साइमन्स और जेम्स फोस्टर टेस्ट टीम के नए हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग की देखरेख में कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं.
इंग्लैंड के बोर्ड ने ये बड़ा फैसला एक महीने पहले स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का हेड कोच बनाने के बाद लिया है. बता दें कि एरिक सिमंस CSK में गेंदबाजी कोच और जेम्स फोस्टर फील्डिंग कोच की जिम्मेंदारी निभा रहे थे, जबकि फ्लेमिंग उसी टीम के हेड कोच थे. अब सिमंस को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है, जबकि फोस्टर फ्लेमिंग के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे.
इसके अलावा इंग्लैंड की टेस्ट कोचिंग यूनिट में मार्कस ट्रेस्कोथिक और रिचर्ड डॉसन भी शामिल हैं. जिनका पहला असाइनमेंट इस साल के आखिर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा होगा. इस बड़े बदलाव के बीच इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ब्रैंडन मैकुलम को व्हाइट-बॉल कोच बरकरार रखा है. जिसमें उनके साथ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन एक स्पेशलिस्ट मेंटर की भूमिका में होंगे. इसके अलावा उनके साथ जीतन पटेल, टिम साउथी और सारा टेलर भी शामिल होंगे.
IPL में फ्लेमिंग
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने जुलाई में CSK के हेड कोच का पद छोड़ दिया था. इसके साथ ही IPL की पांच बार की चैंपियन टीम के साथ उनका 18 साल का सफर समाप्त हो गया. वह 2008 में इस फ्रेंचाइजी के साथ खिलाड़ी के तौर पर जुड़े थे और फिर 2009 में हेड कोच बने. अब वह इंग्लैंड टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे.
सिमंस और फोस्टर को कोचिंग का अनुभव
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी सिमंस को कोचिंग का लंबा अनुभव है. वह 2002 से 2004 तक दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच रहे और भारतीय पुरुष टीम के गेंदबाजी सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं. वो SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स के असिस्टेंट कोच भी रहे हैं. 64 वर्षीय सिमंस 2018 से CSK के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे.
वहीं इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर फोस्टर भी इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोचिंग का अनुभव रखते हैं. वह 2018 से 2022 तक इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के सलाहकार कोच रहे. इसके अलावा उन्होंने न्यूजीलैंड की पुरुष टीम और विभिन्न फ्रेंचाइजी लीग में भी काम किया है. उन्होंने 2022-23 के दौरान 'द हंड्रेड' में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के हेड कोच के तौर पर भी काम किया और उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) तथा बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में कोचिंग का अनुभव भी है.
CSK को कोच की तलाश
इन तीन बड़े कोचों के चले जाने से CSK को अब IPL 2027 में नए कोच की तलाश है. हाल ही में उन्होंने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को टीम का हेड कोच नियुक्त किया है जबकि मोहित शर्मा को गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अभी टीम को बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच की तलाश है.
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ
इंग्लैंड टेस्ट टीम
- स्टीफन फ्लेमिंग: हेड कोच
- एरिक सिमंस: गेंदबाजी कोच
- जेम्स फोस्टर: फील्डिंग कोच
- रिचर्ड डॉसन: स्पिन बॉलिंग कोच
- मार्कस ट्रेस्कोथिक: सहायक कोच
इंग्लैंड व्हाइट-बॉल टीम
- ब्रैंडन मैक्कुलम: हेड कोच
- जीतन पटेल: सहायक कोच
- टिम साउदी: सहायक कोच
- सारा टेलर: कोचिंग स्टाफ सदस्य
- केविन पीटरसन: मेंटर