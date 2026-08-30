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हैदराबाद मैराथन के 15वें एडिशन में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा, इथियोपिया के धावकों ने मारी बाजी

Hyderabad Marathon 2026: आयोजकों ने बताया कि मैराथन में देश के बड़े शहरों के साथ-साथ 23 देशों के धावकों ने हिस्सा लिया.

हैदराबाद मैराथन के 15वें एडिशन में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा
हैदराबाद मैराथन के 15वें एडिशन में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 9:00 PM IST

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हैदराबाद: रविवार (30 अगस्त) को देश की सबसे बड़ी मैराथन, NMDC हैदराबाद मैराथन के साथ हैदराबाद में उत्साह का माहौल रहा. तेलंगाना, दूसरे राज्यों और विदेशों से आए हजारों धावकों ने पूरे जोश के साथ फुल, हाफ और 10k मैराथन के 15वें एडिशन में हिस्सा लिया. दौड़ पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड से शुरू हुई और गच्चीबॉवली स्टेडियम पर खत्म हुई.

23 देशों के धावकों ने हिस्सा लिया
आयोजकों ने बताया कि इस मैराथन में 32,000 धावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इसमें देश के बड़े शहरों के साथ-साथ 23 देशों के धावकों ने हिस्सा लिया. फुल मैराथन सुबह 4:30 बजे शुरू हुई, जबकि हाफ मैराथन सुबह 5:30 बजे शुरू हुई. मैराथन को GHMC कमिश्नर आर.वी कर्णन ने हरी झंडी दिखाई.

धावकों ने हुसैन सागर झील, लोक भवन, KVR पार्क, जुबली हिल्स रोड नंबर 45, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज और बायोडायवर्सिटी जंक्शन से होते हुए गच्चीबॉवली स्टेडियम पहुचे. कर्णन ने कहा कि यह गर्व की बात है कि शहर में ऐसी मैराथन आयोजित की जाती है.

बता दें कि एक फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर (26.2 मील) की होती है और हाफ मैराथन 21.0975 किलोमीटर (13.1 मील) की होती है.

इथियोपिया के धावकों ने मारी बाजी
इथियोपिया के धावकों ने मारी बाजी (Etv Bharat)

हैदराबाद मैराथन के विनर
इथियोपिया की एमाने सेफू महिलाओं की एलीट कैटेगरी में चैंपियन बनीं, उन्होंने मैराथन 2:46:29 में पूरी की. इथियोपिया की त्सेगा डेस्टा 2:46:57 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि केन्या की टेरेसिया ओमोसा ने 2:47:17 के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया.

भारतीय महिलाओं में, निर्मबेन ठाकोर सबसे आगे रहीं और उन्होंने 2:50:20 का समय लिया. उनके बाद भागीरथी नॉन (2:51:41), मीनाक्षी नेगी (3:08:43), मारिपल्ली उमा (3:18:22) और भगवती डांगी (3:31:28) रहीं.

पुरुषों की एलीट कैटेगरी में, इथियोपिया के सेबोका नेगुसे 2:20:57 के समय के साथ चैंपियन बने. केन्या के फेलिक्स किमुताई ने 2:20:57 का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि उनके साथी फ्रांसिस चेरुइयोट ने 2:21:29 में तीसरा स्थान प्राप्त किया.

भारतीय पुरुषों में, गोपी थोनाकल सबसे आगे रहे और उन्होंने कुल मिलाकर चौथा स्थान (2:21:46) हासिल किया. उनके बाद मान सिंह (2:23:56), प्रदीप सिंह चौहान (2:26:12), रंजीत सिंह (2:27:49) और बुगाथा श्रीनू (2:29:56) रहे.

इथियोपिया के धावकों ने मारी बाजी
इथियोपिया के धावकों ने मारी बाजी (Etv Bharat)

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