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थॉमस कप 2026: सेमीफाइनल में भारत-फ्रांस होंगे आमने सामने, जानें कब शुरू होगा ये महामुकाबला?

भारतीय पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन भारतीय पुरुष टीम, जो अपने ग्रुप में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही थी, ने क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन की जीत के साथ अजेय बढ़त बना ली. लक्ष्य सेन ने चो टिएन चेन को 18-21, 22-20, 21-17 से हराया. पहला गेम हारने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने 88 मिनट में यह मैच जीता.

होरसेंस (डेनमार्क): थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली फ्रांस की टीम से होगा. भारत ने शुक्रवार को चीनी ताइपे के खिलाफ 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर थॉमस कप बैडमिंटन टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी. वहीं शनिवार को फ्रांस ने जापान के खिलाफ 3-0 की शानदार जीत के साथ पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई.

उसके बाद पुरुष युगल में, पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी ताइपे के चियू ह्सियांग चिएह और वांग ची-लिन को हराया, और तीन गेम के इस मुकाबले को 23-21, 19-21, 21-12 से जीता. इसके बाद आयुष शेट्टी ने दूसरे एकल मुकाबले में लिन चुन-यी को हराकर 3-0 की बढ़त पक्की कर ली, और सीधे गेम में 21-16, 21-17 से जीत हासिल की.

खास बात ये है कि 2022 में भारत ने 43 वर्षों में पहली बार थॉमस कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. इससे पहले, भारतीय पुरुष टीम 1952, 1955 और 1979 में थॉमस कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी.

फ्रांस की टीम ने रचा इतिहास

शनिवार को फ्रांस की टीम ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन करके पहली बार थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया. फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में जापान पर 3-0 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई. फ्रांस टीम ने सिंगल्स मैचों में ही जीत हासिल करके अजय बढ़त बना ली. क्रिस्टो पोपोव, एलेक्स लैनियर और टोमा जूनियर पोपोव, तीनों ने ही सीधे गेम्स में जीत हासिल की. इस जीत ने न सिर्फ फ्रांस के लिए इस प्रतियोगिता में पहले पदक की गारंटी पक्की कर दी, बल्कि सेमीफाइनल में भारत के साथ उसके मुकाबले की राह भी खोल दी.

कब शुरू होगा ये महामुकाबला?

भारत और फ्रांस के बीच सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार आज (शनिवार) रात 9:30 बजे से शुरू होगा. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी, जबकि टेलीविजन पर इसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट पर भी किया जाएगा.