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अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

टीम इंडिया ( IANS )

हैदराबाद: टीम इंडिया की IPL 2026 खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ अपने घर में एक टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. एकमात्र टेस्ट मैच 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएगा, जोकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होगा. इसके बाद 14 जून (धर्मशाला), 17 जून (लखनऊ) और 20 जून (चेन्नई) को तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. इस सीरीज के लिए BCCI की चयन समिति 19 मई को टीम के स्क्वाड का ऐलान करने वाली है. ये द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल इसी प्रारूप में खेलते नजर आते हैं. इसके अलावा चयनकर्ता बुमराह के कार्यभार पर भी नजर रखते हुए कोई फैसला लेंगे. बुमराह को मिल सकता है आराम

इसलिए इस बात की संभावना कम है कि बुमराह को दोनों प्रारूपों के लिए चुना जाएगा. बुमराह ने आईपीएल में लगातार क्रिकेट खेला है, भारतीय टेस्ट टीम की जर्सी पहनने को हमेशा विशेष महत्व देने वाले बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उतारा जाएगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. सूत्रों के अनुसार, बुमराह अगर टेस्ट मैच खेलते हैं तो उन्हें वनडे श्रृंखला से आराम दिया जाएगा. वहीं, अगर वे वनडे मुकाबलों में उतरते हैं तो टेस्ट से विश्राम मिल सकता है. इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका देवदत्त पडिक्कल

चेतेश्वर पुजारा के बाद टेस्ट टीम में नंबर तीन बल्लेबाजी क्रम अब तक स्थिर नहीं हो पाया है. साई सुदर्शन को अवसर मिले, लेकिन वह अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके. अब उम्मीद जताई जा रही है कि देवदत्त पडिक्कल को घरेलू सत्र की शुरुआत से लगातार मौके दिए जाएंगे.