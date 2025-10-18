ETV Bharat / sports

'इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए...' राशिद खान ने पाकिस्तान पर बोली बड़ी बात

Rashid Khan on Pakistan airstrikes: एयरस्ट्राइक से तीन अफगान क्रिकेटरों की जान जाने से राशिद खान ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की.

राशिद खान ने पाकिस्तान पर बोली बड़ी बात
राशिद खान ने पाकिस्तान पर बोली बड़ी बात (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 11:57 AM IST

Rashid Khan on Pakistan airstrikes: अफगान क्रिकेट प्रेमियों के लिए शुक्रवार 17 अक्टूबर की रात काफी दुखद रहा. क्योंकि तीन घरेलू क्रिकेटरों की पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक में मौत हो गई. पाकिस्तान ने ये हमला शुक्रवार को देर रात 48 घंटे के युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए पक्तिका प्रांत में किया. जिसमें क्रिकेटरों के अलावा 5 अन्य लोगों की भी मौत हो गई.

इस दुखद घटना के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीड़ित परिवारों के सम्मान में पाकिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय सीरीज खेलने से मना कर दिया है. जिसका अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने भी खुलकर समर्थन किया है.

'ये हमला पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है'
राशिद खान ने एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है. यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे.'

उन्होंने आगे लिखा, 'नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.'

राशिद खान ने ये भी कहा, 'इस हमले में अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए.'

बता दें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका 5 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में त्रिकोणीय खेलने वाले थे. लेकिन इस हमले ने अफगानिस्तान को सीरीज से अलग करने पर मजबूर कर दिया. अब देखना ये है किया क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की जगह दूसरी टीम को शामिल करता है या फिर सीरीज को रद्द करता है. ये आने वाला वक्त ही बताएगा.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड

वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) का कहना है कि पक्तिका प्रांत में नागरिक आवासों पर हुए हमलों में तीन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई. ये क्रिकेटर एक दोस्ताना मैच में हिस्सा लेने के लिए उरगुन से पूर्वी पक्तिका प्रांत के शराना गए थे, जो पाकिस्तान सीमा के पास है. बोर्ड ने इस हमले को कायराना हमला बताया. मारे गए तीन खिलाड़ियों की पहचान कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून के रूप में हुई है.

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से तीन अफगान क्रिकेटरों की जान चली गई
पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से तीन अफगान क्रिकेटरों की जान चली गई (AP PHOTO)

अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच झड़प कब शुरू हुई?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव 11 अक्टूबर से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ठिकानों पर हमला कर दिया. उसके बाद अफगान बलों ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कई सैन्य चौकियों पर हमले कर दिए, जिसके बाद सीमा पर भीषण झड़पें शुरू हो गईं. इस झड़प में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिसके बाद दोनों देशों ने बातचीत करके 48 घंटे का युद्ध विराम किया था, लेकिन पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमले करके इसको तोड़ दिया.

झड़प एयर स्ट्राइक में तब्दील क्यों हुए?
दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव उस समय शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरा कर शहबाज शरीफ की सरकार बनाई गई. फिर उस सरकार ने अपने देश से अफगानी लोगों को निकालने का निर्देश जारी कर दिया. उसके बाद शहबाज के मंत्री ये आरोप लगाने लगे कि तालिबान अपनी जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने दे रहा है. ये झड़प उस समय और तेज हो गई जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे, जो पाकिस्तान और अमेरिका को रास नहीं आया और पाकिस्तान को इन दिन अमेरिका का फुल सपोर्ट भी हासिल है. कुछ लोगों का मानना है कि इस अफगानिस्तान पर हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है. क्योंकि तालिबान ने हाल ही में अमेरिका को अपना बगराम एयरबेस देने से साफ मना कर दिया था.

