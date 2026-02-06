ETV Bharat / sports

मिक्स्ड डिसेबिलिटी टी-20 सीरीज: इंग्लैंड ने भारत को हाराया, लेकिन हौसले की जीत हुई, जहां हर खिलाड़ी हीरो है

जयपुर में भारत-इंग्लैंड मिक्स्ड डिसेबिलिटी टी-20 क्रिकेट सीरीज का अंतिम मैच आज खेला गया. रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को हराया.

क्रिकेटर जीतेन्द्र और जयेश (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 10:32 PM IST

जयपुर: पिंकसिटी में भारत और इंग्लैंड के बीच मिक्स्ड डिसेबिलिटी क्रिकेट सीरीज का आज अंतिम मुकाबला खेला गया. यह पांच मैचों की सीरीज थी, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी शारीरिक अक्षमता, सुनने की समस्या और लर्निंग डिसेबिलिटी जैसी चुनौतियों के साथ मैदान पर उतरे. यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि हिम्मत, जज्बे और संघर्ष की मिसाल था. हालांकि, ये सीरीज इंग्लैंड ने 4-1 से जीत ली, लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपनी सीमाओं को पार करके दुनिया को दिखाया कि असली जीत हौसलों की होती है.

लर्निंग डिसेबिलिटी को मात देकर बल्ले से तूफान: सीरीज में भारत की मिक्स्ड डिसेबिलिटी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे, जिनकी कहानियां दिल छू लेने वाली हैं. इनमें से दो प्रमुख नाम हैं, जयेश परमार और जीतेन्द्र का, दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से टीम को मजबूती दी और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने. जयेश परमार पश्चिम बंगाल से हैं. उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसके कारण वे चीजें जल्दी भूल जाते हैं और कई मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर वे पूरी तरह अलग हो जाते हैं. जैसे ही वे बल्ला थामते हैं, उनकी पहचान एक खतरनाक बल्लेबाज की बन जाती है.

मिक्स्ड डिसेबिलिटी टी-20 सीरीज (ETV Bharat Jaipur)

सीरीज के चौथे टी-20 मैच में जयेश ने शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 59 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनके गगनचुंबी छक्कों ने सबको हैरान कर दिया. इस पारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. जयेश कहते हैं कि मैदान पर वे सिर्फ गेंद पर फोकस करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं. यही उनकी शानदारी बल्लेबाजी का राज है.

जयेश ने बताया कि बचपन से उन्होंने नॉर्मल बच्चों के साथ क्रिकेट खेला. परिवार ने उनका पूरा साथ दिया. बंगाल की डिसेबिलिटी टीम से शुरुआत करके उन्होंने जल्द ही भारतीय टीम में जगह बनाई. उनका सपना था भारतीय टीम का हिस्सा बनना, और आज वह सपना पूरा हो चुका है. जयेश की कहानी बताती है कि मानसिक या शारीरिक सीमाएं प्रतिभा को रोक नहीं सकतीं, बस हौसला चाहिए.

भारत-इंग्लैंड मिक्स्ड डिसेबिलिटी टी-20 क्रिकेट सीरीज
भारत और इंग्लैंड की बीच खेली गई सीरीज (ETV Bharat Jaipur)

कोबरा के काटने के बाद भी क्रिकेट का जुनून: कर्नाटक के जीतेन्द्र की कहानी और भी प्रेरणादायक है. महज डेढ़ साल की उम्र में उन्हें कोबरा सांप ने काट लिया. डॉक्टरों ने तीन सर्जरी करके उनकी जान बचाई, लेकिन उनका एक हाथ पूरी तरह काम करना बंद हो गया. बचपन में परिवार बहुत चिंतित रहता था. क्रिकेट खेलने के लिए उनके परिवार का सपोर्ट नहीं था, लेकिन जीतेन्द्र का जुनून कम नहीं हुआ. उन्होंने घरवालों से छिपकर क्रिकेट खेलना जारी रखा. नॉर्मल बच्चों के साथ टेनिस बॉल से खेलते थे.

खिलाड़ी जयेश परमार
खिलाड़ी जयेश परमार (ETV Bharat Jaipur)

बारहवीं पास करने के बाद उन्होंने कर्नाटक की डिसेबिलिटी टीम में जगह बनाई. पहली बार लेदर बॉल हाथ में आई, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज जीतेन्द्र भारतीय मिक्स्ड डिसेबिलिटी टीम के ऑलराउंडर हैं. वे बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हैं. उन्होंने श्रीलंका, इंग्लैंड जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उनकी कहानी हर उस युवा के लिए संदेश है जो मुश्किलों से हार मान लेता है. जीतेन्द्र साबित करते हैं कि अगर इरादा पक्का हो, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती.

यह सीरीज दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली ऐतिहासिक थी. भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर जोश दिखाया, लेकिन असली जीत तो इनकी जिंदगी की लड़ाई जीतने में थी. जयेश और जीतेन्द्र जैसे खिलाड़ी न सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि समाज में नई उम्मीद जगाते हैं. उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सीमाएं सिर्फ शरीर की होती हैं, मन की नहीं.

