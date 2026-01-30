ETV Bharat / sports

अजमेर में शुरू हुई 7वीं नेशनल मास्टर्स चैंपियनशिप, दादा-दादी ने दिखाया फिटनेस का जलवा

अजमेर में सातवीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 30 से 100 वर्ष के 1800 खिलाड़ी शामिल हुए हैं.

नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप
नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 8:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: शहर अब सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि खेलों के मैदान पर भी सुर्खियां बटोर रहा है. यहां पटेल स्टेडियम में 7वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी हो रही है. यह चार दिवसीय प्रतियोगिता 30 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 फरवरी 2026 तक चलेगी.

30 से 100 वर्ष उम्र तक के खिलाड़ी: इस चैंपियनशिप में 30 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु के लगभग 1800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. ये प्रतियोगी देशभर के विभिन्न राज्यों से आए हैं. खास बात यह है कि दादा-दादी और नाना-नानी की उम्र के वरिष्ठ खिलाड़ी भी मैदान पर पूरी ऊर्जा और जोश के साथ दौड़ते, कूदते और थ्रो करते नजर आ रहे हैं. इनके प्रदर्शन को देख युवा भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं.

संस्था के सचिव रामफल शर्मा (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- स्टेट गेम्स एथलेटिक्स में दिव्यांग बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, दीया कुमारी बोलीं- ये हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं

22 स्पर्धाओं का रोमांचक आयोजन: संस्था के सचिव रामफल शर्मा ने बताया कि चार दिवसीय प्रतियोगिता में एथलेटिक्स से जुड़ी कुल 22 स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं. इनमें विभिन्न दूरी की दौड़ (ट्रैक इवेंट्स), लंबी कूद (Long Jump), ऊंची कूद (High Jump), गोला फेंक (Shot Put), भाला फेंक (Javelin Throw) और अन्य फील्ड इवेंट्स प्रमुख दौर पर शामिल हैं.

पहले दिन का रोमांचक प्रदर्शन: प्रतियोगिता के पहले दिन महिलाओं और पुरुषों की 10 किलोमीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, गोला फेंक जैसी स्पर्धाएं हुईं. खासकर पुरुषों की 10 किमी दौड़ में एक आईएएस अधिकारी रामप्रकाश ने तीसरा स्थान हासिल किया. सरकारी और गैर-सरकारी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. रामफल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी आगामी महीने में अबू धाबी में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

1800 खिलाड़ी शामिल हुए
1800 खिलाड़ी शामिल हुए (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बोले-अब किसान और मजदूर का बेटा भी ओलंपिक में फहरा रहा तिरंगा

खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन व्यवस्था: रामफल शर्मा ने बताया कि संस्था ने देशभर से आए सभी प्रतियोगियों के ठहरने, खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की है. अजमेर में स्थानीय स्तर पर भी भरपूर सहयोग मिल रहा है. खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक और धार्मिक शहर में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. संस्था का मुख्य मकसद यही है कि हर उम्र के लोग फिटनेस बनाए रखें, स्वस्थ रहें और जीवन का आनंद लें. बुजुर्गों की इस अद्भुत ऊर्जा से युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिल रही है. शनिवार को पटेल स्टेडियम में विभिन्न स्पर्धाएं जारी रहेंगी. यह चैंपियनशिप न केवल खेल का उत्सव है, बल्कि उम्र को मात देने और फिट रहने का एक शानदार संदेश भी दे रही है.

TAGGED:

AJMER CHAMPIONSHIP
SENIOR ATHLETES
MASTERS ATHLETICS IN AJMER
वरिष्ठ नागरिक खेल
NATIONAL MASTERS ATHLETICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.