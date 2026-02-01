अजमेर चैंपियनशिप: घुटने जवाब दे गए, लेकिन हौसला नहीं, 97 साल तक के बुजुर्गों ने मैदान में दिखाया दम
7वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 90 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग एथलीट अपनी जिंदादिली और फिटनेस से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं.
Published : February 1, 2026 at 6:35 AM IST
अजमेर: शहर के ऐतिहासिक पटेल स्टेडियम में 30 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक चल रही 7वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप देशभर के बुजुर्ग एथलीटों के लिए एक बड़ा मंच साबित हो रही है. इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में 35 वर्ष से ऊपर की आयु के हजारों एथलीट शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान 90 वर्ष से अधिक उम्र के उन सीनियर एथलीटों पर है, जो मैदान पर अपनी फिटनेस और जोश से सबको प्रेरित कर रहे हैं.
इस प्रतियोगिता में लगभग 1800 से ज्यादा एथलीट विभिन्न राज्यों से आए हैं और 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर, 400 मीटर, 5 किमी वॉक, 10 किमी रन, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो जैसी कई स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं. मणिपुर के एथलीटों ने पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 मेडल जीते, जिसमें 15 गोल्ड, 12 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज शामिल हैं, जो इस चैंपियनशिप की प्रतिस्पर्धा का स्तर दर्शाता है.
इसे भी पढे़ं- अजमेर में शुरू हुई 7वीं नेशनल मास्टर्स चैंपियनशिप, दादा-दादी ने दिखाया फिटनेस का जलवा
97 वर्षीय भरत सिंह का अद्भुत सफर: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अंतरोली तहसील, गांव खेड़िया बहादुर गढ़ी के निवासी 97 वर्षीय भरत सिंह इस चैंपियनशिप के सबसे उम्रदराज एथलीटों में से एक हैं. वे 100 मीटर स्प्रिंट और ट्रिपल जंप में भाग ले रहे हैं. भरत सिंह ने बताया कि वो रोज आधा किलोमीटर दौड़ते हैं. उन्होंने 14 वर्ष की उम्र से खेलना शुरू किया था. गांव की प्रतियोगिताओं में अव्वल आने से मिलने वाले पुरस्कारों ने उन्हें और प्रेरित किया. शिक्षा और सेहत पर जोर देते हुए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बेहतर शिक्षा दी.
भरत सिंह ने बताया कि उनका एक बेटा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है और दूसरा डाकघर में पोस्टमास्टर. दिसंबर में पत्नी के निधन के बावजूद वे एक महीने बाद ही अजमेर पहुंचे. भरत सिंह ने गांव में 26 बीघा जमीन स्टेडियम के लिए दान कर दी, जिस पर अब स्टेडियम बन चुका है और बच्चे खेलते हैं. सेहत का राज बताते हुए कहा भरत सिंह ने कहा कि 14 साल से रोज 1 लाटर केवल देसी गाय का दूध और घी खाते हैं, कभी नशा नहीं किया. 1985 से लगातार प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, सूटकेस भरकर मेडल हैं. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि आवश्यकता से ज्यादा न खाएं, दो बार भोजन करें, व्यायाम और खेल को जीवन का हिस्सा बनाएं.
इसे भी पढे़ं- आदिवासी गांव से अंतरराष्ट्रीय पोडियम तक, 55 साल की महिला एथलीट ने स्वर्ण पदक जीतकर उम्र को दी मात
अनुशासन और जोड़ीदार की ताकत: तेलंगाना के 90 वर्षीय डी वैंकट रमैया पूर्व सैनिक हैं. बातचीत में उन्होंने बताया कि आर्मी से मिले अनुशासन ने उन्हें आज भी फिट रखा है. 85 वर्षीय उनकी पत्नी भी एथलीट हैं और साथ आई हैं. दोनों 100 मीटर दौड़, 5 किमी वॉक, जेवलिन थ्रो और शॉट पुट में भाग ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि 15 साल से वो प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं और 100 से ज्यादा मेडल भी जीते हैं. उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि बुरी लत शरीर को कमजोर करती है.
देशी खाने और मेहनत से फिट: राजस्थान के चुरू जिले के 93 वर्षीय हनुमान राम ने हाल ही में प्रतियोगिताओं में एंट्री की है. उन्होंने बताया कि वो पहले खेतों में दौड़ते थे. रोज 5 किमी पैदल खेत जाते-आते थे. उन्होंने इस चैंपियनशिप में 5 किमी वॉक में मेडल जीता है. हनुमान राम ने बताया कि उन्होंने जीवन में कभी दवा या नशा नहीं लिया. वो देशी घी, बाजरे का चूरमा, दूध-दही को अपनी सेहत का राज बताते हैं. उन्होंने कहा कि खेलते रहना अच्छा है, पहले खेतों में, अब मैदान में.
इसे भी पढे़ं- पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बोले-अब किसान और मजदूर का बेटा भी ओलंपिक में फहरा रहा तिरंगा
घुटनों की समस्या के बावजूद हौसला बरकरार: हरियाणा के हिसार से आईं 85 वर्षीय विमला देवी 15 साल से पति के साथ प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं. पहले 5 किमी दौड़ती थीं, लेकिन अब घुटनों की समस्या के कारण डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में हिस्सा ले रही हैं. विमला के पति भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. इस प्रतियोगिता में अब तक सिल्वर-ब्रॉन्ज मेडल जीती चुकी हैं, जहति डिस्कस थ्रो का रिजल्ट बाकी है. उन्हों ने बताया कि पति के सहयोग से खेल जारी रख रही हैं.
ये बुजुर्ग एथलीट साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. असली जवान तो दिल और जोश होता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता. अनुशासन, नियमित व्यायाम, सादा देशी भोजन और नशे से दूरी से लंबी और स्वस्थ जिंदगी संभव है. यह चैंपियनशिप न सिर्फ खेल का उत्सव है, बल्कि फिट रहने, उम्र को चुनौती देने और युवाओं को प्रेरित करने का जीता-जागता उदाहरण भी. इनकी मेहनत से नई पीढ़ी सीख रही है कि खेल और सेहत को कभी उम्र नहीं रोक सकती.
इसे भी पढे़ं- बारामूला के लाल ने जॉर्जिया में लहराया तिरंगा, इंटरनेशनल वुशू चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल