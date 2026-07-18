TG20: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने जीत का भव्य जश्न मनाया, रामोजी फिल्म सिटी में ट्रॉफी के साथ जुलूस निकाला
विजेता हैदराबाद ई-चैंपियंस टीम के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी को रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की मूर्ति के सामने रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
Published : July 18, 2026 at 10:45 PM IST
हैदराबाद: TG20 लीग के पहले सीजन की विजेता टीम 'हैदराबाद ई-चैंपियंस' की जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को यहां रामोजी फिल्म सिटी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान टीम मैनेजमेंट ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को शानदार तरीके से सम्मानित किया.
यूरेका के 'सबला' रेस्टोरेंट में पारंपरिक तरीके से खिलाड़ियों का स्वागत किया गया; उन्हें मोतियों की माला पहनाई गई. इस दौरान खिलाड़ियों को शुभ 'तिलक' लगाया गया और 'आरती' की रस्में निभाई गईं.
इसके बाद, TG20 ट्रॉफी को रामोजी फिल्म सिटी की एक विंटेज कार में रखकर जुलूस के रूप में निकाला गया. खिलाड़ियों को एक विंटेज बस में बैठाया गया, और 'मीडिया स्ट्रीट' पर ट्रॉफी के साथ जुलूस निकाला गई, जिसमें पारंपरिक तेलंगाना 'डप्पू' (ड्रम) की धुन, डांस परफॉर्मेंस और DJ म्यूजिक शामिल था. विजय जुलूस के दौरान, रामोजी ग्रुप की कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव और स्टाफ ने झंडे लहराकर पूरे जोश के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया.
बाद में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की MD चेरुकुरी विजयेश्वरी, ETV Bharat की डायरेक्टर चेरुकुरी बृहती और ETV के डायरेक्टर सुजय ने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया.
आखिर में, हैदराबाद ई-चैंपियंस टीम के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी को रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की मूर्ति के सामने रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
इससे पहले, गुरुवार 16 जुलाई को हैदराबाद ई-चैंपियंस टीम के खिलाड़ियों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी. TG20 ट्रॉफी जीतने के बाद, टीम प्रबंधन ने कप्तान को 5 लाख रुपये, उप-कप्तान को 4 लाख रुपये और बाकी खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी. सीएम रेवंत रेड्डी ने इस पुरस्कार राशि के चेक खिलाड़ियों को सौंपे.
हैदराबाद ई-चैंपियंस ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) द्वारा आयोजित TG20 लीग का पहला सीजन जीता. ई-चैंपियंस ने 12 जुलाई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल में अन्विता खम्मम एसेस को छह विकेट से हराया था.
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