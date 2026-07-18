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TG20: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने जीत का भव्य जश्न मनाया, रामोजी फिल्म सिटी में ट्रॉफी के साथ जुलूस निकाला

हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के सदस्यों ने शनिवार को रामोजी फिल्म सिटी में जीत का जश्न मनाया. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: TG20 लीग के पहले सीजन की विजेता टीम 'हैदराबाद ई-चैंपियंस' की जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को यहां रामोजी फिल्म सिटी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान टीम मैनेजमेंट ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को शानदार तरीके से सम्मानित किया.

यूरेका के 'सबला' रेस्टोरेंट में पारंपरिक तरीके से खिलाड़ियों का स्वागत किया गया; उन्हें मोतियों की माला पहनाई गई. इस दौरान खिलाड़ियों को शुभ 'तिलक' लगाया गया और 'आरती' की रस्में निभाई गईं.

इसके बाद, TG20 ट्रॉफी को रामोजी फिल्म सिटी की एक विंटेज कार में रखकर जुलूस के रूप में निकाला गया. खिलाड़ियों को एक विंटेज बस में बैठाया गया, और 'मीडिया स्ट्रीट' पर ट्रॉफी के साथ जुलूस निकाला गई, जिसमें पारंपरिक तेलंगाना 'डप्पू' (ड्रम) की धुन, डांस परफॉर्मेंस और DJ म्यूजिक शामिल था. विजय जुलूस के दौरान, रामोजी ग्रुप की कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव और स्टाफ ने झंडे लहराकर पूरे जोश के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया.

बाद में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की MD चेरुकुरी विजयेश्वरी, ETV Bharat की डायरेक्टर चेरुकुरी बृहती और ETV के डायरेक्टर सुजय ने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया.