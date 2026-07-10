TG20 Qualifier 2: टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी करीमनगर डायमंड्स को हैदराबाद ई-चैंपियंस ने दिया बड़ा झटका
TG20 Qualifier 2 Live: करीमनगर डायमंड्स की खराब शुरुआत, हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाफ तन्मय अग्रवाल सस्ते में आउट.
Published : July 10, 2026 at 7:54 PM IST
हैदराबाद: TG20 लीग के Qualifier 2 के बड़े मुकाबले में करीमनगर डायमंड्स (Karimnagar Diamonds) और हैदराबाद ई-चैंपियंस (Hyderabad E-Champions) की टीमें फाइनल का टिकट कटाने के इरादे से आमने-सामने हैं. शुक्रवार 10 जुलाई को खेले जा रहे मैच में करीमनगर डायमंड्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.
टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. हैदराबाद ई-चैंपियंस ने शुरुआती ओवरों में ही उन्हें बड़ा झटका दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी करीमनगर की शुरुआत बेहद सधी हुई रही. चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर टीम को पहला झटका लगा. सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल 10 गेंदों में 1 चौके की मदद से 10 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें हैदराबाद के गेंदबाज शन्मुखा अश्विन ने अपना शिकार बनाया. तन्मय के आउट होने के समय टीम का कुल स्कोर 21 रन था.
ताजा अपडेट मिलने तक, करीमनगर डायमंड्स ने 6 ओवर के खेल में 1 विकेट खोकर 50 रन बना लिए थे. टीम का करंट रन रेट फिलहाल 8.21 का चल रहा है. छठे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने तीन छक्कों की मदद से 21 रन बनाये. ओपनर सात्विक रेड्डी 18 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज एचके सिम्हा 11 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं.