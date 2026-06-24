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TG20 League: रंगा रेड्डी राइजर्स ने मेदक फाल्कन्स को 5 विकेट से हराया

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली मेदक टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विक्रम नायक (38 गेंद में 49 रन, 1 चौका, 4 छक्के) ने अपने खेल से प्रभावित किया, लेकिन वे अर्धशतक बनाने से चूक गए.

TG20 League 2026: मंगलवार (23 जून) रात TG20 लीग के तहत खेले गए 5वें मैच में रंगा रेड्डी राइजर्स ने मेदक फाल्कन्स को पांच विकेट से हरा दिया. ये उनकी टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है. राइजर्स ने 165 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. जिसमें राकेश (38*) सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. इसके अलावा एरॉन जॉर्ज ने 27, अविनाश राव ने 25 और त्यागराजन ने 21 रन बनाए. मेदक के गेंदबाजों में वरुण ने दो विकेट लिए, जबकि तेजा, गाजी और अहविनन ने एक-एक विकेट लिया.

वहीं, ओपनर साई पूर्णानंद राव (38रन, 20 गेंद, 6 चौके, 1 छक्का) ने भी प्रभावित किया. नमन अग्रवाल (37 रन, 30 गेंद) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. सूर्यतेजा (10) ने रन बनाए. श्रुंजित रेड्डी (6) और रवि तेजा (6) सिंगल डिजिट (10 से कम) पर ही आउट हो गए. रंगा रेड्डी के गेंदबाजों में तनाय त्यागराजन ने 3, करियप्पा ने 2, तनाय जड्डू ने 2 और अरुण कुमार ने एक विकेट लिया.

हैदराबाद ई-चैंपियंस का शानदारा आगाज

इससे पहले दिन के शुरुआत में हैदराबाद ई-चैंपियंस (Hyderabad E Champions) ने TG20 लीग में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए चौथे मैच में ई-चैंपियंस ने पलामुरु स्ट्राइकर्स के खिलाफ 141 रनों के लक्ष्य को 15.4 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.

ई-चैंपियंस की तरफ से अजय देव गौड़ ने आक्रामक गेंदबाजी की और 21 रन खर्च कर चार विकेट झटके. इस शानदार प्रदर्शन से स्ट्राइकर्स की पूरी टीम 19.4 ओवर में 141 रन पर सिमट गई. जबकि बल्लेबाजी में हैदराबाद ई-चैंपियंस की तरफ से अन्विथ रेड्डी (53 रन) और गणेश गडुगु (50 रन) ने हाफ-सेंचुरी लगाई और टीम को अपने पहले मैच में जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. अन्विथ रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.