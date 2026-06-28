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TG20 League: रंगा रेड्डी राइजर्स ने पालमुरु स्ट्राइकर्स को 6 विकेट से हराया

शादाब अहमद (15 गेंद पर 22 रन) विग्नेश रेड्डी के साथ जुड़े और दोनों ने बीच के ओवरों में कुछ जरूरी रन जोड़े. एन. राकेश द्वारा शादाब को आउट किए जाने के बावजूद, उन्होंने 10 ओवर के बाद स्कोर को 63/4 तक पहुंचाया. विग्नेश ने पारी को संभाले रखा, जबकि प्रतीक पवार (12 गेंद पर 14 रन) ने उन्हें थोड़ी देर के लिए साथ दिया.

जब पारी संभलती हुई दिख रही थी, तभी आर्यन करियप्पा ने रोहित रायडू (12 गेंद पर 7 रन) को आउट करके एक और सफलता दिलाई, जिससे पावरप्ले के अंत में स्ट्राइकर्स का स्कोर 31/3 हो गया.

स्ट्राइकर्स के लिए पारी की शुरुआत मुश्किल रही. उन्होंने शुरुआती दो ओवरों में ही दो विकेट गंवा दिए और उनका स्कोर 2/2 हो गया. इसके बाद विग्नेश रेड्डी ने रोहित रायडू के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और एक छक्का व एक चौका लगाकर पांच ओवर के बाद स्कोर को 26/2 तक पहुंचाया.

Ranga Reddy vs Palamuru Strikers: शुक्रवार (27 जून) को TG20 क्रिकेट लीग में रंगा रेड्डी राइजर्स ने शानदार ऑल-राउंड खेल दिखाते हुए पालमुरु स्ट्राइकर्स को छह विकेट से हरा दिया. आर्यन करियप्पा ने चार विकेट लेकर जीत की नींव रखी, जिसे बाद में अवनीश राव और ज्ञान प्रकाश रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी से पूरा किया.

15वें ओवर में बल्लेबाजी लड़खड़ा गई जब करियप्पा ने मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. प्रतीक के चौका लगाने के ठीक बाद, करियप्पा ने उन्हें अगली ही गेंद पर आउट कर दिया और फिर अफरीदी अहमद (1 गेंद पर 0 रन) को भी आउट करके एक ही ओवर में दो विकेट झटके.

इन दो झटकों के कारण 15 ओवर के बाद स्ट्राइकर्स का स्कोर 98/6 हो गया. विग्नेश रेड्डी क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन उनके पास न तो साथी बचे थे और न ही ज्यादा समय. 16वें ओवर में तनाय द्वारा अच्छी तरह से जम चुके विग्नेश को आउट करने के बाद स्ट्राइकर्स की पारी जल्दी ही सिमट गई. ऋषभ बासलास (7 गेंदों में 8 रन) और रतन तेजा (9 गेंदों में 15 रन) की तेज़ पारी को पुन्नैया और करियप्पा ने रोक दिया.

नौ विकेट गिरने के बाद रोमांच बढ़ गया, जब आर्यन करियप्पा का एक तेज बाउंसर रवि किरण के हेलमेट पर लगा, जिससे उन्हें चोट के कारण रिटायर होना पड़ा और उनकी जगह 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' (सिर की चोट के कारण खिलाड़ी बदलना) लाना पड़ा. उनकी जगह पृथ्वी रेड्डी (4 गेंदों में 5 रन) आए, लेकिन राकेश ने उन्हें आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया. इस तरह स्ट्राइकर्स की टीम 19.1 ओवर में 130 रन पर ऑल-आउट हो गई. जो इस सीजन का संयुक्त रूप से सबसे कम स्कोर था.

राइजर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की

ओपनर ज्ञाना ने कई चौके और छक्के लगाए, जबकि अवनीश ने भी उनका बखूबी साथ दिया. दोनों ने पावरप्ले के आखिर तक बिना किसी नुकसान के 66 रन बना लिए और नौवें ओवर तक अपनी ओपनिंग साझेदारी को 87 रन तक पहुंचा दिया.

स्ट्राइकर्स को आखिरकार सफलता तब मिली जब ऋषभ ने ज्ञाना प्रकाश को आउट किया, जिन्होंने 27 गेंदों में शानदार 47 रन बनाए थे, लेकिन इस विकेट से रन बनने की गति पर कोई खास असर नहीं पड़ा.

अवनीश ने अपनी लय बनाए रखी और 11वें ओवर में राइजर्स का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया. हालांकि बासलास, पृथ्वी और रतन ने कुछ विकेट लिए, लेकिन अवनीश का दबदबा कायम रहा. उन्होंने पृथ्वी की गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़कर लक्ष्य का पीछा करने की गति बनाए रखी और अपनी दूसरी हाफ-सेंचुरी पूरी की, लेकिन 12वें ओवर में 32 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए.

लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकने वाला था, इसलिए तनाय और आदित्य जव्वजी ने शांति से आखिरी ओवरों में पारी को आगे बढ़ाया. राइजर्स ने मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी. तनाय ने चौके के साथ पारी खत्म की और अपनी टीम को 14 ओवर में 131/4 के स्कोर तक पहुंचाया, जिससे उन्होंने छह ओवर बाकी रहते हुए छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की.

आज खेले जाने वाले मैच

28 जून - वारंगल बनाम करीमनगर - शाम 2.15 बजे