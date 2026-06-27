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TG20 League: खम्मम एसेस ने करीमनगर डायमंड्स को रोमांचक मुकाबले में 8 रनों से हराया

हालांकि सात्विक रेड्डी 27 गेंदों पर शानदार 63 रन बनाकर आउट हुए, जिससे डायमंड्स का स्कोर 97/5 हो गया. इसके बाद चंदन साहनी ने दो ओवरों में पांच छक्के जड़कर टीम को फिर से संभाला. शुभम शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने डायमंड्स का स्कोर 130/5 तक पहुंचाया और थोड़ी देर के लिए मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में कर लिया.

जवाब में, डायमंड्स की शुरुआत बहुत खराब रही, उनका स्कोर 28/3 हो गया. जब टीम मुश्किल में थी, तब सात्विक रेड्डी ने जबरदस्त पलटवार किया. उन्होंने पांचवें ओवर में लगातार चार छक्के जड़कर 28 रन बटोरे. सात्विक ने सिर्फ 16 गेंदों में अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की, जो TG20 के इतिहास में सबसे तेज थी.

अन्विता खम्मम एसेस की तरफ से के. हिमातेजा 33 बॉल में 56 रन बनाए और जी. साई कृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर सिर्फ 48 गेंदों में 99 रनों की मैच बदलने वाली साझेदारी की. साई कृष्णा 43 रन बनाए. वहीं मिकिल जयसवाल 34 गेंदों पर उनकी नाबाद 64 रनों की पारी, जिसमें चार चौके और छह छक्के शामिल थे, ने एसेस को 213 रनों के मज़बूत स्कोर तक पहुंचाया. जबकि डायमंड्स की तरफ से हरीश ठाकुर ने 3 और रथलावथ दिनेश ने एक विकेट लिए.

मिकिल जायसवाल और के. हिमातेजा की हाफ-सेंचुरी की बदौलत एसेस ने 213/6 का स्कोर बनाया. इसके बाद कप्तान सीवी मिलिंद ने 4/21 का मैच जिताऊ स्पेल डाला और करीमनगर डायमंड्स 20 ओवर में 205/9 पर रोककर एसेस को 8 रनों से यादगार जीत दिलाई.

Khammam Aces vs Karimnagar Diamonds: शुक्रवार (26 जून) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में TG20 क्रिकेट लीग के छठे दिन, खम्मम एसेस ने करीमनगर डायमंड्स के खिलाफ एक हाई-स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले में 8 रन से जीत हासिल की. ​​यह मैच आखिरी ओवर तक चला.

चंदन 17 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शुभम ने आशीष श्रीवास्तव के साथ संघर्ष जारी रखा, लेकिन लगातार गिरते विकेटों के कारण जरूरी रन-रेट पहुंच से बाहर होता गया.

आखिरी ओवर में 17 रनों की जरूरत थी, और शुभम ने पहली दो गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर जीत की उम्मीद बनाए रखी. हालांकि, महेश विप्पार्ला ने शानदार संयम दिखाया और बाकी चार गेंदों पर सिर्फ चार रन दिए, जिससे टीम ने रोमांचक अंदाज में आठ रनों से जीत हासिल की. शुभम शर्मा 53 रन बनाकर नाबाद रहे. जबिक सीवी मिलिंद 21 रन देकर 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे.

Nalgonda vs Warangal: नलगोंडा नाइट्स की शानदार जीत

दिन के पहले मैच में अनुराग नलगोंडा नाइट्स ने TG20 लीग में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. उन्होंने वारंगल वॉरियर्स के खिलाफ 91 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. ​​नलगोंडा द्वारा रखे गए 260 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, वारंगल की टीम 14 ओवर में 168 रनों पर ऑल-आउट हो गई. सिर्फ कप्तान पेराला अमन राव (46 रन, 15 गेंद) और मुरुगन अभिषेक (44 रन) ने ही उल्लेखनीय पारियां खेलीं. नलगोंडा के गेंदबाजों में, निशांत और वरुण गौड़ ने 3-3 विकेट लिए, अनिकेत रेड्डी ने 2 विकेट लिए, और अरफाज व दिवेश सिंह ने 1-1 विकेट लिया.

टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी नालगोंडा टीम की तरफ से गौरव और नितिश रेड्डी जबरदस्त बैटिंग की. दोनों ने अपनी-अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 65 गेंदों में 142 रन जोड़े. गौरव (34 गेंद पर 81रन) को 11.4 ओवर में मुदस्सिर ने आउट किया और नितिश (41 गेंद में 80 रन) 15.1 ओवर में रन आउट हो गए. इस तरह, दोनों सेट बल्लेबाज सेंचुरी लगाने से चूक गए. आखिर में, राहुल (31 रन, 18 गेंद) और अरफ़ाज़ ने शानदार खेल दिखाया. दिवेश सिंह ने भी तेजी से रन बनाए और टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया.

ये नालगोंडा की दूसरी जीत है. टीम ने अब तक तीन मैच खेले हैं. इसके साथ ही, टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर (4 पॉइंट्स के साथ) पहुंच गई है. वारंगल की यह दूसरी हार है. टीम ने तीन मैच खेले हैं. हैदराबाद, जिसने अपने दोनों मैच जीते हैं, 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि इतने ही पॉइंट्स के साथ रंगारेड्डी तीसरे स्थान पर है. टॉप 3 टीमें रन रेट के आधार पर अपनी-अपनी जगह पर हैं, हालांकि सभी के 4-4 पॉइंट्स ही हैं.

27 जून को खेले जाने वाले मैच