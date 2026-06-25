TG20 League: हैदराबाद ई-चैंपियंस की लगातार दूसरी जीत, कप्तान अभिरथ ने खेली 99 रनों की पारी
हैदराबाद ई-चैंपियंस ने कप्तान अभिरथ रेड्डी के 99 रनों की बदौलत TG20 लीग में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और रंगारेड्डी राइजर्स को हराया.
Published : June 25, 2026 at 8:16 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने कप्तान अभिरथ रेड्डी के 99 रनों की बदौलत TG20 लीग में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. ई-चैंपियंस ने गुरुवार को शहर के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए लीग मैच में रंगारेड्डी राइजर्स को छह विकेट से मात दी.
हैदराबाद ई-चैंपियंस ने पूरे मैच के दौरान रंगारेड्डी राइजर्स पर अपना दबदबा बनाए रखा और सिर्फ 18 ओवर में 196 रन का बड़ा टारगेट हासिल कर लिया. कप्तान अभिरथ ने शानदार पारी खेलकर टीम को अकेले दम पर जीत दिलाई. इस जीत के साथ ई-चैंपियंस टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई.
अभिरथ को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड यशवीर गौड़ को दिया गया.
टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए रंगारेड्डी राइजर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए. राइजर्स की तरफ से ओपनर अवनीश ने 53 रन और आदित्य जवाजी ने 58 रन बनाए. बाद में एरॉन जॉर्ज (35 रन) और तनय त्यागराजन (31) की पारी ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में मदद की.
हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए प्रणव वर्मा ने बढ़िया गेंदबाजी की और दो विकेट झटके. शानमुखा और अखिल ने एक-एक विकेट लिया.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद ई-चैंपियंस को शुरुआत में ही दो झटके लगे. टीम ने 16 रन पर अपना पहला विकेट खोया और विकास रेड्डी (3) विकेट के सामने कैच दे बैठे. जल्द ही अन्विथ रेड्डी (4) भी आउट हो गए. इस तरह हैदराबाद ई-चैंपियंस ने 43 रन पर 2 विकेट गंवा दिए और टीम मुश्किल में पड़ गई.
हालांकि, कप्तान अभिरथ अपने दृढ़ इरादों से एक छोर पर डंटे रहे. उन्होंने न केवल स्कोर को आगे बढ़ाया बल्कि अपनी टीम को जीत के करीब भी पहुंचाया. पावरप्ले के आखिर तक, हैदराबाद ई-चैंपियंस का स्कोर 58/2 था, जिसमें अभिरथ 41 रन बनाकर नाबाद थे.
शानमुका अश्विन ने अभिरथ के साथ मिलकर रंगारेड्डी राइजर्स के गेंदबाजों का सामना किया. अभिरथ ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. नौ ओवर के बाद, हैदराबाद ई-चैंपियंस का स्कोर 2 विकेट पर 94 रन था. अभिरथ 55 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि शानमुका 28 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे. दोनों ने मैच का रुख हैदराबाद ई-चैंपियंस की तरफ मोड़ दिया. हालांकि, शानमुका, अरुण कुमार की गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने 18 गेंदों में तीन छक्कों की मदद से 30 रन बनाए.
हैदराबाद ई-चैंपियंस ने 98 रन पर अपना तीसरा विकेट खोया. चौथे नंबर पर गडुगु गणेश बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने अभिरथ का पूरा साथ दिया. कप्तान अभिरथ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में 99 रन पर आउट हो गए. उन्होंने 45 गेंदें खेलीं और 10 चौके और छह छक्के लगाए. लेकिन शतक बनाने से चूक गए.
अभिरथ के आउट होने के बाद क्रीज पर आए यशवीर गौड़ ने शुरू से ही आक्रामक बैटिंग की और टीम को जीत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 10 बॉल में एक चौके और तीन छक्कों की मदद से 30 रन बनाए और नाबाद रहे. गडुगु गणेश 25 रन बनाकर नाबाद रहे.
रंगारेड्डी राइजर्स की ओर से पुन्नैया, तनय, आर्यन और अरुण ने एक-एक विकेट लिए.
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