ETV Bharat / sports

TG20: TG20: करीमनगर डायमंड्स ने हैदराबाद ई-चैंपियंस को जीत के लिए दिया 187 रन का लक्ष्य

TG20 में हैदराबाद ई-चैंपियंस के अखिल राठौड़ विकेट लेने के बाद खुशी का इजहार करते हुए. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: TG20 लीग में करीमनगर डायमंड्स ने हैदराबाद ई-चैंपियंस के सामने जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य दिया है. करीमनगर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए चंदन साहनी ने 55 गेंद पर 90 रन की शानदार पारी खेली. वहीं नारायण तेजा ने 29 गेंद पर 45 रन बनाए. हरीश ठाकुर 20 रन और राहुल राधेश ने 15 रन की पारी खेली. हैदराबाद ई-चैंपियंस की तरफ से अखिल राठौड़ दो विकेट झटके. वहीं अजय देव गौड़ व देव मेहता ने एक-एक विकेट हासिल किए. हैदराबाद ई-चैंपियंस व करीमनगर डायमंड्स के बीच मैच को देखतीं मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा किरण. (ETV Bharat) इससे पहले हैदराबाद ई-चैंपियंस ने कप्तान अभिरथ रेड्डी की शतकीय पारी की बदौलत 1 जुलाई को TG20 लीग में वरंगल वॉरियर्स को छह विकेट से हराया था. यह उसकी लगातार पांचवीं जीत थी. इस जीत के साथ ही टीम प्लेऑफ में पहुंच गई थी. इस मुकाबले में कप्तान अभिरथ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.