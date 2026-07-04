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TG20: TG20: करीमनगर डायमंड्स ने हैदराबाद ई-चैंपियंस को जीत के लिए दिया 187 रन का लक्ष्य

हैदराबाद ई-चैंपियंस के सामने करीमनगर डायमंड्स ने 20 ओवर में 186 रन बनाए.

Akhil Rathod of Hyderabad E-Champions celebrates after taking a wicket in TG20.
TG20 में हैदराबाद ई-चैंपियंस के अखिल राठौड़ विकेट लेने के बाद खुशी का इजहार करते हुए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 8:13 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 9:22 PM IST

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हैदराबाद: TG20 लीग में करीमनगर डायमंड्स ने हैदराबाद ई-चैंपियंस के सामने जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य दिया है. करीमनगर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए चंदन साहनी ने 55 गेंद पर 90 रन की शानदार पारी खेली.

वहीं नारायण तेजा ने 29 गेंद पर 45 रन बनाए. हरीश ठाकुर 20 रन और राहुल राधेश ने 15 रन की पारी खेली. हैदराबाद ई-चैंपियंस की तरफ से अखिल राठौड़ दो विकेट झटके. वहीं अजय देव गौड़ व देव मेहता ने एक-एक विकेट हासिल किए.

Cherukuri Shailaja Kiran, Managing Director of Margdarshak Chit Funds, watches the match between Hyderabad E-Champions and Karimnagar Diamonds.
हैदराबाद ई-चैंपियंस व करीमनगर डायमंड्स के बीच मैच को देखतीं मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा किरण. (ETV Bharat)

इससे पहले हैदराबाद ई-चैंपियंस ने कप्तान अभिरथ रेड्डी की शतकीय पारी की बदौलत 1 जुलाई को TG20 लीग में वरंगल वॉरियर्स को छह विकेट से हराया था. यह उसकी लगातार पांचवीं जीत थी. इस जीत के साथ ही टीम प्लेऑफ में पहुंच गई थी. इस मुकाबले में कप्तान अभिरथ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

हैदराबाद ई-चैंपियंस ने इस मैच में 174 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.3 ओवर में हासिल कर लिया. इसमें कप्तान अभिरथ ने 43 गेंदों पर नाबाद 101 रन की पारी खेली थी, जिसमें सात चौके और नौ छक्के लगाए. उन्होंने शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और वॉरियर्स के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए और हैदराबाद ई-चैंपियंस को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे. उन्हें गडुगु गणेश का अच्छा साथ मिला. गणेश ने भी हाफ-सेंचुरी (31 गेंदों पर 50 रन) बनाई. उन्होंने पांच छक्के और एक चौका भी लगाया और वरंगल वॉरियर्स के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

हैदराबाद ई चैंपियंस (प्लेइंग XI): अभिरथ रेड्डी (कप्तान), साई विकास रेड्डी, अन्विथ रेड्डी, गडुगु गणेश, वैष्णव रेड्डी ए, प्रणव वर्मा, पी अरविंद (विकेट कीपर), अजय देव गौड़, देव मेहता, अखिल राठौड़, शनमुख अश्विन.

करीमनगर डायमंड्स (प्लेइंग XI): सात्विक रेड्डी, तन्मय अग्रवाल (कप्तान), एचके सिम्हा, राहुल राधेश (विकेट कीपर), चंदन साहनी, नारायण तेजा, हरीश ठाकुर, शुभम शर्मा, रथलावथ दिनेश, आशीष श्रीवास्तव, सतीश कुमार.

ये भी पढ़ें- TG20: करीमनगर डायमंड्स ने रंगा रेड्डी राइजर्स को 58 रन से हराया

Last Updated : July 4, 2026 at 9:22 PM IST

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