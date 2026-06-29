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TG20 LEAGUE: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने 9 विकेट पर 211 रन बनाए, कप्तान अभिरथ ने 59 रनों की आक्रामक पारी खेली

कप्तान अभिरथ की 59 रनों की आक्रामक पारी की मदद से हैदराबाद ई-चैंपियंस ने 9 विकेट पर 211 रन बनाए.

TG20 2026 Hyderabad e Champions vs Anvita Khammam Aces
फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 10:00 PM IST

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हैदराबाद: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने कप्तान अभिरथ रेड्डी के 59 रनों की आक्रामक पारी की मदद से सोमवार को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित TG20 लीग के अपने लीग मैच में अन्वित खम्मम एसेस के खिलाफ 9 विकेट पर 211 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर, ओपनर अभिरथ और साई विकास रेड्डी (20 गेंदों पर 22 रन) ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 6.5 ओवर में 76 रन जोड़कर एक मजबूत स्कोर की नींव रखी.

अभिरथ और विकास रेड्डी ने खेलते हुए अन्वित खम्मम एसेस के कमजोर अटैक का सामना किया. जहां अभिरथ ज्यादा आक्रामक थे, वहीं विकास ने दूसरे नंबर पर परफेक्ट भूमिका निभाई. अभिरथ आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे, जिन्हें वेद रेड्डी ने क्लीन बोल्ड किया. कप्तान ने अपनी 26 गेंदों की पारी में पांच चौके और इतने ही छक्के लगाए.

इसके बाद विकास को अन्वित रेड्डी (21 गेंदों पर 32 रन) के रूप में एक अच्छा साथी मिला, जिन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई. ग्राउंड पर चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी और भीड़ का मनोरंजन हो रहा था.

विकास दूसरे बल्लेबाज थे जो आउट हुए और हैदराबाद ई-चैंपियंस ने 93 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया. शंकुखा अश्विन ने 19 रन की पारी खेली. अन्वित की छोटी पारी, जिसमें उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया. अन्वित के रन आउट होने के साथ ही हैदराबाद ने 152 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया.

गडगू गणेश (21 गेंदों पर 44 रन) की आखिरी ओवरों में की गई पारी ने टीम को 200 रन का आंकड़ा पार करने में मदद की. गडगू ने तीन चौके और तीन छक्के लगाए और विरोधी टीम के अटैक की धज्जियां उड़ा दीं.

हैदराबाद ई-चैंपियंस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं. उन्होंने अब तक अपने तीनों लीग मैच जीते हैं. अन्वित खम्मम एसेस के लिए, वेद रेड्डी (24 रन देकर 2 विकेट), साकेत धात्रक (30 रन देकर 2 विकेट) और सहेंद्र मल्लू (35 रन देकर 2 विकेट) ने दो-दो विकेट लिए. टारगेट का पीछा करना मुश्किल काम होगा.

हैदराबाद ई-चैंपियंस ने मेडक फाल्कन्स को 46 रन से हराया
बता दें कि, 27 जून (शनिवार) को हुए एक रोमांचक मैच में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने चल रही TG20 लीग में जीत की हैट्रिक लगाई थी. टीम ने शनिवार को यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मेडक फाल्कन्स को 46 रन से हराकर शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया था. बता दें कि, TG20 लीग का आयोजन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) कर रहा है.

241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, मेडक फाल्कन्स 20 ओवर में 9 विकट खोकर 194 रन ही बना पाई. इस शानदार मैच में विक्रम नायक की 75 रन की पारी बेकार गई और मेडक फाल्कन्स को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा था. कप्तान रवि तेजा (31) और नोमान अहमद (38) भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके.

कुल मिलाकर हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए यह आसान मैच था. हैदराबाद ई-चैंपियंस के गेंदबाजों में, अजय देव गौड़ (4/20) ने 4 विकेट लिए, जबकि प्रणव वर्मा ने 2 विकेट लिए. श्रीनिकेथ और नितिन नायक ने 1-1 विकेट लिए. इस जीत के साथ, हैदराबाद ई-चैंपियंस ने TG20 लीग के इतिहास में जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली टीम बनने का रिकॉर्ड बनाया था.

ये भी पढ़ें: TG20 League: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने मेडक फाल्कंस को 46 रन से हराया, लगातार तीसरी जीत दर्ज की

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