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TG20 League: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने मेडक फाल्कंस को 46 रन से हराया, लगातार तीसरी जीत दर्ज की

हैदराबाद ई-चैंपियंस ने मेडक फाल्कन्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने चल रही TG20 लीग में जीत की हैट्रिक लगाई है. टीम ने शनिवार को यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मेडक फाल्कन्स को 46 रन से हराकर शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया. बता दें कि, TG20 लीग का आयोजन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) कर रहा है. 241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, मेडक फाल्कन्स 20 ओवर में 9 विकट खोकर 194 रन ही बना पाई. इस शानदार मैच में विक्रम नायक की 75 रन की पारी बेकार गई और मेडक फाल्कन्स को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहती चेरुकुरी शनिवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए चीयर करती नजर आईं (ETV Bharat) कप्तान रवि तेजा (31) और नोमान अहमद (38) भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. कुल मिलाकर हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए यह आसान मैच था. हैदराबाद ई-चैंपियंस के गेंदबाजों में, अजय देव गौड़ (4/20) ने 4 विकेट लिए, जबकि प्रणव वर्मा ने 2 विकेट लिए. श्रीनिकेथ और नितिन नायक ने 1-1 विकेट लिए. इस जीत के साथ, हैदराबाद ई-चैंपियंस ने TG20 लीग के इतिहास में जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली टीम बनने का रिकॉर्ड बनाया. हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट में अब तक तीन मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है. इसके साथ ही वह छह पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.