ETV Bharat / sports

TG20 League: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने मेडक फाल्कंस को 46 रन से हराया, लगातार तीसरी जीत दर्ज की

हैदराबाद ई-चैंपियंस ने TG20 लीग में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा.

tg20-league-hyderabad-e-champions-thrash-medak-falcons-by-46-runs-record-third-successive-win
हैदराबाद ई-चैंपियंस ने मेडक फाल्कन्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हैदराबाद ई-चैंपियंस ने चल रही TG20 लीग में जीत की हैट्रिक लगाई है. टीम ने शनिवार को यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मेडक फाल्कन्स को 46 रन से हराकर शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया. बता दें कि, TG20 लीग का आयोजन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) कर रहा है.

241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, मेडक फाल्कन्स 20 ओवर में 9 विकट खोकर 194 रन ही बना पाई. इस शानदार मैच में विक्रम नायक की 75 रन की पारी बेकार गई और मेडक फाल्कन्स को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा.

tg20-league-hyderabad-e-champions-thrash-medak-falcons-by-46-runs-record-third-successive-win
ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहती चेरुकुरी शनिवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए चीयर करती नजर आईं (ETV Bharat)

कप्तान रवि तेजा (31) और नोमान अहमद (38) भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. कुल मिलाकर हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए यह आसान मैच था. हैदराबाद ई-चैंपियंस के गेंदबाजों में, अजय देव गौड़ (4/20) ने 4 विकेट लिए, जबकि प्रणव वर्मा ने 2 विकेट लिए. श्रीनिकेथ और नितिन नायक ने 1-1 विकेट लिए.

इस जीत के साथ, हैदराबाद ई-चैंपियंस ने TG20 लीग के इतिहास में जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली टीम बनने का रिकॉर्ड बनाया. हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट में अब तक तीन मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है. इसके साथ ही वह छह पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.

tg20-league-hyderabad-e-champions-thrash-medak-falcons-by-46-runs-record-third-successive-win
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ETV डायरेक्टर सुजय (ETV Bharat)

इससे पहले, हैदराबाद ई-चैंपियंस को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया. हालांकि, यह फैसला मेडक फाल्कन्स के लिए उल्टा पड़ गया. ओपनर साई विकास रेड्डी (93) स्टेडियम में सबकी नजरों में थे, उन्होंने विरोधी टीम के अटैक को ध्वस्त कर दिया. उनकी पारी की मदद से हैदराबाद ने 8 विकेट पर 240 रन बनाए.

उन्होंने और कप्तान अभिरथ रेड्डी (27 गेंदों पर 59 रन) ने पहले विकेट के लिए 117 रन की जबरदस्त साझेदारी की, जिससे एक बड़े स्कोर की नींव रखी गई. साई ने अपनी 48 गेंदों की पारी में आठ चौके और छह छक्के लगाए, जबकि अभिरथ ने भी मेडल फाल्कन्स के कमजोर अटैक को संभालते हुए सात चौके और तीन छक्के लगाए.

गाजी अब्बास की गेंद पर गुगुलोथ का कैच लेने के बाद अभिरथ को ड्रेसिंग रूम का रास्ता देखना पड़ा. हालांकि, इससे विकास रेड्डी अपने शॉट खेलने से नहीं रुके. उन्हें नितिन नायक (18) और पी अरविंद (17) का अच्छा साथ मिला, जो दूसरे नंबर पर थे.

tg20-league-hyderabad-e-champions-thrash-medak-falcons-by-46-runs-record-third-successive-win
हैदराबाद ई-चैंपियंस के गेंदबाज अजय देव गौड़ (ETV Bharat)

गणेश गडुगु (7 में से 22) की आखिरी ओवरों में की गई धुआंधार पारी की मदद से हैदराबाद ई-चैंपियंस ने 235 रन का आंकड़ा पार किया. मेडक फाल्कन्स के गेंदबाजों में, विक्रम नायक और अब्बास चेरो ने 2 विकेट लिए, जबकि वरुण, कार्तिकेय, रवि तेजा और अश्विन राम ने 1-1 विकेट लिया.

tg20-league-hyderabad-e-champions-thrash-medak-falcons-by-46-runs-record-third-successive-win
हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाड़ी विकास रेड्डी एक्शन में (ETV Bharat)

विकास रेड्डी को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. हैदराबाद ई-चैंपियंस का अगला मैच 29 जून को अन्विता खम्मम एसेस से होगा. यह रोमांचक मैच शाम 7.15 बजे शुरू होगा.

ये भी पढ़ें: TG20 League: खम्मम एसेस ने करीमनगर डायमंड्स को रोमांचक मुकाबले में 8 रनों से हराया

TAGGED:

TG20 LEAGUE
HYDERABAD E CHAMPIONS
MEDAK FALCONS
HYDERABAD E CHAMPIONS WON THE MATCH
TG20 LEAGUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.