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TG20 League: 'हैदराबाद ई-चैंपियंस' का विजयी आगाज, पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया

TG20 लीग में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने अपने पहले मैच में पलामुरु स्ट्राइकर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की.

TG20 League Hyderabad e-Champions beats Palamuru Strikers by 7 wickets in their first match
'हैदराबाद ई-चैंपियंस' ने अपने पहले मैच में पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 7:47 PM IST

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हैदराबाद: हैदराबाद ई-चैंपियंस (Hyderabad E Champions) ने TG20 लीग में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. मंगलवार को यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के श्रीनिधि यूनिवर्सिटी TG20 के चौथे मैच में ई-चैंपियंस ने पलामुरु स्ट्राइकर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की.

ई-चैंपियंस की तरफ से अजय देव गौड़ ने आक्रामक गेंदबाजी की और 21 रन खर्च कर चार विकेट झटके. इस शानदार प्रदर्शन से स्ट्राइकर्स की पूरी टीम 19.4 ओवर में 141 रन पर सिमट गई.

इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद ई-चैंपियंस की तरफ से अन्विथ रेड्डी (53 रन) और गणेश गडुगु (50 रन) ने हाफ-सेंचुरी लगाई और टीम को पहली जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. रेड्डी और गडुगु के आगे पलामुरु स्ट्राइकर्स के गेंदबाज टिक नहीं पाए, जिससे ई-चैंपियंस ने यह मैच बहुत आसानी से जीत लिया.

ईटीवी भारत के डायरेक्टर बृहति और ETV के डायरेक्टर सुजय मंगलवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए चीयर करते हुए.
ईटीवी भारत के डायरेक्टर बृहति और ETV के डायरेक्टर सुजय मंगलवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए चीयर करते हुए. (ETV Bharat)

स्ट्राइकर्स ने तेज शुरुआत की, विग्नेश रेड्डी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और तीसरे ओवर में 21 रन जोड़कर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया. लेकिन, यशवीर गौड़ ने चौथे ओवर में चैतन्य रेड्डी (5 रन) को आउट कर दिया. अगले ओवर में विग्नेश (30 रन) भी प्रणव वर्मा की गेंद का शिकार हो गए. दो ओवर्स में दो झटकों से स्ट्राइकर्स की रफ्तार कम हो गई, और पहले छह ओवर में उनका स्कोर 50/2 हो गया. प्रग्नय रेड्डी (9 रन) भी नौवें ओवर में अजय की गेंद पर आउट हो गए. गणेश ने शानदार कैच पकड़ा.

रोहित रायडू ने 22 गेंदों पर 35 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ावा दिया, लेकिन श्रीनिकेथ ने उन्हें 12वें ओवर में डगआउट में वापस भेज दिया. प्रतीक पवार ने 22 गेंदों पर 30 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइकर्स अपनी शुरुआती लय वापस नहीं पा सके और उन्होंने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए.

TG20 लीग में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने अपने पहले मैच में पलामुरु स्ट्राइकर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की.
TG20 लीग में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने अपने पहले मैच में पलामुरु स्ट्राइकर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की. (ETV Bharat)

अजय ने अपने शानदार प्रदर्शन से टूर्नामेंट में पहली बार चार विकेट लिए, जबकि स्पिनर यशवीर (2/15) और प्रणव (2/25) ने दो-दो विकेट लिए. पलामुरु स्ट्राइकर्स ने अपने आखिरी पांच विकेट सिर्फ 20 रन पर गंवा दिए, और टीम 19.4 ओवर में 141 रन पर ऑल आउट हो गई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ई-चैंपियंस की शुरुआत मुश्किल रही, क्योंकि ऋषभ बसलास ने दूसरे ओवर में मेडन ओवर फेंका और एक विकेट भी झटके. साई विकास रेड्डी 4 गेंद पर एक रन बनाकर आउट हुए. कप्तान अभिरथ रेड्डी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 24 रन बनाए. उन्होंने 13 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और कुछ छक्के शामिल थे, इसके बाद ऋषभ की गेंद पर आउट हो गए.

रवि किरण ने 5वें ओवर में यशवीर को भी आउट किया, जिससे ई-चैंपियंस का स्कोर पावरप्ले के आखिर में 55/3 पर रहा. जब ई-चैंपियंस टीम मुश्किल में थी, तब अन्विथ और गणेश ने पारी संभाली और स्कोर को आगे बढ़ाया. दोनों टीम की जीत दिलाकर पवेलियन लौटे. दोनों ने 60 गेंदों पर नाबाद 92 रन की पार्टनरशिप की और कई अच्छे शॉट लगाए. अन्विथ ने 42 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि गणेश ने 30 गेंदों पर 50 रन बनाकर अपनी टीम को पहले मैच में सात विकेट से शानदार जीत दिलाई.

अन्विथ रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.

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