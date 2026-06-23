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TG20 League: 'हैदराबाद ई-चैंपियंस' का विजयी आगाज, पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया

'हैदराबाद ई-चैंपियंस' ने अपने पहले मैच में पलामुरु स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराया ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हैदराबाद ई-चैंपियंस (Hyderabad E Champions) ने TG20 लीग में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. मंगलवार को यहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के श्रीनिधि यूनिवर्सिटी TG20 के चौथे मैच में ई-चैंपियंस ने पलामुरु स्ट्राइकर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. ई-चैंपियंस की तरफ से अजय देव गौड़ ने आक्रामक गेंदबाजी की और 21 रन खर्च कर चार विकेट झटके. इस शानदार प्रदर्शन से स्ट्राइकर्स की पूरी टीम 19.4 ओवर में 141 रन पर सिमट गई. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद ई-चैंपियंस की तरफ से अन्विथ रेड्डी (53 रन) और गणेश गडुगु (50 रन) ने हाफ-सेंचुरी लगाई और टीम को पहली जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. रेड्डी और गडुगु के आगे पलामुरु स्ट्राइकर्स के गेंदबाज टिक नहीं पाए, जिससे ई-चैंपियंस ने यह मैच बहुत आसानी से जीत लिया. ईटीवी भारत के डायरेक्टर बृहति और ETV के डायरेक्टर सुजय मंगलवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ई-चैंपियंस के लिए चीयर करते हुए. (ETV Bharat) स्ट्राइकर्स ने तेज शुरुआत की, विग्नेश रेड्डी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और तीसरे ओवर में 21 रन जोड़कर अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया. लेकिन, यशवीर गौड़ ने चौथे ओवर में चैतन्य रेड्डी (5 रन) को आउट कर दिया. अगले ओवर में विग्नेश (30 रन) भी प्रणव वर्मा की गेंद का शिकार हो गए. दो ओवर्स में दो झटकों से स्ट्राइकर्स की रफ्तार कम हो गई, और पहले छह ओवर में उनका स्कोर 50/2 हो गया. प्रग्नय रेड्डी (9 रन) भी नौवें ओवर में अजय की गेंद पर आउट हो गए. गणेश ने शानदार कैच पकड़ा.