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TG20: हैदराबाद ई-चैंपियंस प्ले-ऑफ में पहुंची, कप्तान अभिरथ के शतक से वरंगल वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया

हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाड़ी बुधवार को वरंगल वॉरियर्स के खिलाफ ग्रुप-स्टेज मैच के दौरान रन लेते हुए. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: कप्तान अभिरथ रेड्डी की शतकीय पारी की बदौलत हैदराबाद ई-चैंपियंस ने बुधवार को TG20 लीग में वरंगल वॉरियर्स को छह विकेट से हराया. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित TG20 में ई-चैंपियंस की यह लगातार पांचवीं जीत है और इस जीत के साथ टीम प्ले-ऑफ में पहुंच गई है. कप्तान अभिरथ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

हैदराबाद ई-चैंपियंस ने शहर के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-स्टेज मैच में 174 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.3 ओवर में हासिल कर लिया. कप्तान अभिरथ ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 43 गेंदों पर नाबाद 101 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और नौ छक्के लगाए. अपने इस प्रदर्शन से अभिरथ सभी की नजरों में छाए रहे.

उन्होंने शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और वॉरियर्स के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए और हैदराबाद ई-चैंपियंस को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे.

उन्हें गडुगु गणेश का अच्छा साथ मिला. गणेश ने भी हाफ-सेंचुरी (31 गेंदों पर 50 रन) बनाई. उन्होंने पांच छक्के और एक चौका भी लगाया और वरंगल वॉरियर्स के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

चौके और छक्कों की बारिश ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में उत्साह भर दिया. हर बाउंड्री और छक्के पर भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी. वरंगल वॉरियर्स के लिए सलमान खान, पी क्रांति और एस कुलकर्णी ने एक-एक विकेट लिया.