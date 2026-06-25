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TG20 League: हर्षित चौधरी का शानदार शतक, वारंगल वॉरियर्स ने खम्मम को 5 विकेट से हराया

हर्षित चौधरी का शानदार शतक, वारंगल वॉरियर्स ने खम्मम को 5 विकेट से हराया ( Etv Bharat )

खम्मम के कप्तान सीवी मिलिंद 11 रन बनाकर आउट हुए. बाद में, वारंगल के गेंदबाजों ने मैच पर पकड़ बना ली. विशाल यादव बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि विद्यानंद रेड्डी 6, साई वेंकट धत्रक 2 और महेश विपार्ला 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे. वेद रेड्डी अमिश्टापुरम 5 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन टीम को आगे नहीं ले जा सके. वारंगल की ओर से गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद अब्दुल मलिक और अभिषेक ने तीन-तीन विकेट लिए और खम्मम की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. क्रांति पल्लेपति ने दो विकेट लिए, जबकि मदासर हुसैन ने एक विकेट लिया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए, खम्मम एसेस की टीम 19.2 ओवर में 202 रनों पर ऑल आउट हो गई. जिसमें मयंक गुप्ता और मिकिल जायसवाल ने टीम के लिए अर्धशतक जड़कर बड़ा स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, जब वारंगल के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लिए तो खम्मम की पारी लड़खड़ा गई. खम्मम की पारी में ओपनर वाफी कच्छी 17 रन बनाकर आउट हुए. दूसरी ओर, मयंक गुप्ता ने जिम्मेदारी से खेलते हुए 54 रन बनाए. हिमातेजा ने 23 रन बनाए और प्रतीक रेड्डी ने 20 रनों का योगदान दिया. मिकिल जायसवाल ने बीच के ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की और सिर्फ 22 गेंदों में 54 रन बनाकर गेंदबाजों पर जवाबी हमला किया.

Anvita Khammam vs Warangal Warriors: बुधवार (24 जून) को TG20 क्रिकेट लीग में खेले गए मैच में वारंगल वॉरियर्स ने अन्विता खम्मम एसेस पर शानदार जीत हासिल की. ​203 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, वारंगल के बल्लेबाजों ने 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर 208 रन बनाए और जीत पक्की की. इस मैच में हर्षित चौधरी की शतकीय पारी आकर्षण का केंद्र रही.

वारंगल वॉरियर्स और खम्मम एसेस का मैच देखते फैंस (Etv Bharat)

हर्षित चौधरी का शानदार शतक

203 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वारंगल वॉरियर्स ने शुरुआत में कुछ विकेट गंवा दिए, लेकिन हर्षित चौधरी ने अकेले दम पर मैच का रुख पलट दिया. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और खम्मम के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने चौकों और जबरदस्त छक्कों से दर्शकों का मनोरंजन किया. हर्षित चौधरी ने सिर्फ 62 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाए. उनकी पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे. एक समय ऐसा लगा कि मैच खम्मम के पक्ष में जा रहा है, लेकिन हर्षित ने अपने आक्रामक खेल से स्थिति पूरी तरह बदल दी. वह अंत तक क्रीज पर डटे रहे और वारंगल को जीत दिलाई.

दूसरी ओर, ऋषिकेश सिसौदिया ने 27 रन बनाए और हर्षित का अच्छा साथ दिया. हालांकि दूसरे बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन हर्षित ने शानदार शतक की बदौलत वारंगल को आसानी से जीत दिला दी. गौरतलब है कि वारंगल ने सात गेंदें शेष रहते ही जीत हासिल कर ली. खम्मम के गेंदबाजों में साकेत धातराक ने दो विकेट लिए. सीवी मिलिंद, महेश विपार्ला और वेद रेड्डी ने एक-एक विकेट लिया. हालांकि, वे हर्षित चौधरी को रोकने में नाकाम रहे.

नलगोंडा नाइट्स बनाम करीमनगर डायमंड्स

वहीं दिन का दूसरा मैच नलगोंडा नाइट्स और करीमनगर डायमंड्स के बीच शाम में खेला गया. जिसमें नलगोंडा ने डक्वर्थ लुइस नियम के आधार पर 6 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही. करीमनगर डायमंड्स की बल्लेबाजी नाइट्स की अनुशासित गेंदबाजी के आगे बेबस नजर आई, और पूरी टीम 19.5 ओवर में 130 रन पर ऑल-आउट हो गई. जवाब में नाइट्स ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और जब मैच बारिश की वजह से रुका तो वो 14 ओवर में 4 विकेट पर 121 रन बना लिए थे. जिसकी वजह से डक्वर्थ लुइस नियम के आधार पर उनको विजई घोषित कर दिया गया.

आज खेले जाने वाले मैच

TG20 लीग में आज (25 जून) को भी दो मैच खेले जाएंगे. पहला मैच दोपहर 2.15 बजे से रंगा रेड्डी और हैदराबाद ई चैंपियन के बीच खेला जाएगा. जबकि दूसरा मैच शाम 7:15 बजे से पालमुरु और मेडक के बीच होगा.