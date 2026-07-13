TG20 League: 'सफलता टैलेंट पर भरोसा करने से मिलती है', हैदराबाद ई-चैंपियंस मैनेजमेंट
हैदराबाद ई-चैंपियंस के मैनेजमेंट का मकसद पहले से स्टार बन चुके खिलाड़ियों के बजाय युवा टैलेंटेड खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है.
Published : July 13, 2026 at 3:38 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना टी20 क्रिकेट लीग (TG20) का पहला सीजन रामोजी ग्रूप की टीम 'हैदराबाद ई-चैंपियंस' के नाम रहा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार, 12 जुलाई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल में हैदराबाद ई-चैंपियंस और अन्विता खम्मत एसेस से खेला गया. जिसमें हैदराबाद की टीम ने 158 रन चेज करके 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.
पूरे टूर्नामेंट हैदराबाद ई-चैंपियंस ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने पहले सीजन सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा, जब वो क्वालीफायर 1 में खम्म एसेस से ही 19 रनों से हार गए थे. लेकिन फाइनल में उसी टीम को मात देकर न सिर्फ उस हार का बदला लिया बल्कि TG20 ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली.
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इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर ईटीवी डायरेक्टर बृहति ने टीम के कप्तान अभिरथ रेड्डी को 5 लाख, उपकप्तान को 4 लाख और टीम हर एक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपये इनाम देने का ऐलान किया है. जो कि चैंपियन टीम के 1 करोड़ इनामी राशि से अलग है.
हैदराबाद ई-चैंपियंस के मैनेजमेंट ने इस सफलता के पीछे हर खिलाड़ी की कड़ी मेहनत और लगन की तारीफ की. उनका मानना है कि स्थापित खिलाड़ियों पर निर्भर रहने के बजाय, अगर ऐसे युवाओं की पहचान करें और उन्हें मौके दें जिनमें कुछ हासिल करने का पक्का इरादा और सीखने की चाहत हो, तो वे उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता पा सकते हैं.
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
ETV के डायरेक्टर सुजय, मार्गदर्शी की एमडी शैलजा किरण और ETV भारत की डायरेक्टर बृहति ने ईटीवी भारत से बात की. इस मौके पर उन्होंने टीम बनाने के पीछे के विचार, ग्रामीण टैलेंट को बढ़ावा देने के मकसद और TG20 का खिताब जीतने के अनुभव के बारे में बताया.
मैनेजमेंट ने कहा कि पिछले 20 सालों से ईनाडू ग्रुप के तहत 'लक्ष्य' प्रोग्राम के जरिए वे ग्रामीण इलाकों और सरकारी स्कूलों में खेल टैलेंट की पहचान कर रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने क्रिकेट के अलावा कई खेलों में हजारों युवाओं को मौके दिए हैं और इसी सोच के साथ हैदराबाद ई-चैंपियंस टीम बनाई है.
It's not just a trophy. The Hyderabad E Champions have lifted the future of cricket in Telangana! 🔥#TG20Final #AKAvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/9ioWA75QpB— tg20official (@tg20official) July 12, 2026
खिताब का श्रेय खिलाड़ियों को
ईटीवी के डायरेक्टर सुजय ने कहा कि इस जीत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. टूर्नामेंट में लगातार सात मैच जीतने के बाद एक हार को टीम ने सकारात्मक रूप से लिया और फाइनल में उसी प्रतिद्वंद्वी को हराकर खिताब जीता, जिससे क्वालीफायर-1 में हारेथे, जो खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती का सबूत है.
उन्होंने आगे कहा कि पहले से बड़े स्तर पर पहुंच चुके खिलाड़ियों को टीम में लाने के बजाय, उनका लक्ष्य ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करना है जिनमें क्रिकेटर बनने की इच्छा हो और उन्हें सही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन देकर उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है. सुजय ने कहा कि उन्होंने हर मैच से पहले और बाद में खिलाड़ियों से बात करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की.
उन्होंने कहा कि मैचों के दौरान मिले पुरस्कारों के अलावा, उन्हें ड्रेसिंग रूम में भी विशेष रूप से बधाई दी गई और उपहार दिए गए, और इस तरह के प्रोत्साहन ने खिलाड़ियों में और अधिक उत्साह भर दिया. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस खिताब का पूरा श्रेय खिलाड़ियों को जाता है.
जीत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता
ETV भारत डायरेक्टर बृहति ने कहा कि इस जीत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि लगातार जीत के बाद एक मैच हारने से टीम और मजबूत हुई, और यही कारण था कि फाइनल में उन्होंने शानदार वापसी की. उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी इसलिए मिल पाई क्योंकि हर खिलाड़ी ने टीम की जीत के लिए खेला, न कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए.
हैदराबाद ई-चैंपियन बनाने की वजह
मार्गदर्शी चिटफंड की मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा किरण ने कहा कि रामो जी ग्रुप के चेयरमैन किरण पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण इलाकों और सरकारी स्कूलों की मिट्टी से प्रतिभाओं को खोजने के संकल्प के साथ कई खेल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हैदराबाद ई-चैंपियन भी उसी लक्ष्य के तहत बनाई गई एक टीम हैं. चेयरमैन किरण के साथ-साथ सभी खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ ने इस सफलता के लिए समान रूप से काम किया है. उन्होंने कहा कि फाइनल मैच देखने के लिए हजारों लोगों का आना तेलंगाना में खेलों के प्रति समर्थन का सबूत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर हर प्रतिभाशाली युवा को मौका दिया जाए, तो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी कई सफलताएं हासिल कर सकते हैं.
There we have it! The Hyderabad E Champions have hunted down the target and claimed victory in the most comprehensive manner! 💥#TG20Final #AKAvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/4hidxRTQFg— tg20official (@tg20official) July 12, 2026
TG20 लीग का फाइन मैच
TG20 लीग के पहले सीजन के फाइनल में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने खम्मम एसेस को छह विकेट से हराया. हैदराबाद ने 158 रन के लक्ष्य को 17.3 ओवर में हासिल करके चैंपियन बन गई. कप्तान अभिरथ रेड्डी ने 48 रन बनाए, जबकि वैष्णव रेड्डी 41 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं षणमुख अश्विन ने 36 रन की अहम पारी खेली. गेंदबाजी में यशवीर गौड़ ने तीन विकेट लिए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.
टीम के ऑनर ने ये साफ कर दिया है कि हैदराबाद ई-चैंपियंस भविष्य में नए टैलेंट को मौका देगी और उन्हें ऊंचे स्तर तक ले जाने का एक प्लेटफॉर्म भी बनेगी. उम्मीद है कि टीम की इस जीत से स्टेट के और भी युवा खिलाड़ियों को प्रेरित होंगे.