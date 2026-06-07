TG20 League Auction: 'हैदराबाद ई चैंपियंस' ने बनाई धाकड़ टीम, अंडर-19 खिलाड़ी को लाखों में खरीदा, यहां देखें पूरा स्क्वाड
TG20 Auction: रामोजी ग्रुप की टीम 'हैदराबाद ई चैंपियंस' ने रविवार को तेलंगाना TG20 क्रिकेट लीग की नीलामी में 19 खिलाड़ी खरीदकर शानदार टीम बनाई.
Published : June 7, 2026 at 8:58 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना टी20 क्रिकेट लीग (TG20) के पहले सीजन का ऑक्शन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में किया गया. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) द्वारा शुरू की गई इस लीग की नीलामी में राज्य के कई बड़े घरेलू क्रिकेटर और इंटरनेशनल क्रिकेटर की बोली लगाई गई.
इस लीग में भाग लेने वाली कुल 8 टीमों के फ्रेंचाइजी ने नीलामी में अपनी टीम के लिए खिलाड़ी खरीदे. जिसमें रामोजी ग्रुप की टीम 'हैदराबाद ई चैंपियंस' ने भी अपनी टीम चुनी. नीलामी में उनकी टीम के मुख्य आकर्षण दो स्टार खिलाड़ी - अजय देव गौड़ और अभिराथ रेड्डी मंडाडी- रहे. जिन्हें 11 लाख की भारी कीमत पर खरीदा गया.
अजय देव गौड़ भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. दाएं हाथ के इस मीडियम-पेसर ने T20 क्रिकेट में 14 मैचों में 7.72 की इकॉनमी रेट से 24 विकेट लिए हैं. वहीं अभिराथ रेड्डी ने 12 T20 मैचों में 36.25 की औसत से 435 रन बनाए हैं.
इसके अलावा प्रणव वर्मा, जिन्होंने दो लिस्ट-A मैच खेले हैं, फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे गए अगले महंगे खिलाड़ी थे. उन्हें 8.5 लाख की बोली लगाकर टीम में शामिल किया गया. टीम में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में साई विकास रेड्डी (4.25 लाख) और अन्वित रेड्डी (3.5 लाख) शामिल हैं.
TG20 में हैदराबाद ई-चैंपियंस की फुल टीम
अजयदेव गौड़ (11 लाख)
अभिरथ रेड्डी मंडाडी (11 लाख)
प्रणव वर्मा (8.5 लाख)
साई विकास रेड्डी (4.25 लाख)
अन्वित रेड्डी (3.5 लाख)
गणेश गडगु (3.25 लाख)
यशवीर गौड़ (3 लाख)
श्रीनिकेत (2.3 लाख)
अखिल राठौड़ (1.6 लाख)
तरुण राजन (1.6 लाख)
षणमुखा राजन (1.5 लाख)
पी.अरविंद (1 लाख)
सी.अभिनव तेज (1 लाख)
प्रेम चरण (95 हजार)
गुडेली जसवंत (75 हजार)
वैष्णव रेड्डी (75 हजार)
नितिन नायक (75 हजार)
एमएम चरण (75 हजार)
देव मेहता (75 हजार)
प्रत्यूष कुमार (75 हजार)
TG20 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी
भारतीय क्रिकेट के दो स्टार, तिलक वर्मा और मोहम्मद सिराज इस नीलामी के मुख्य आकर्षण रहे क्योंकि उन्हें भी बड़ी कीमत मिली. तिलक को मेदक फाल्कन्स ने 33 लाख में खरीदा, जो की लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए. जबकि सीवी मिलिंद को अनविता खम्मम एसेस ने 17 लाख रुपये में अपनी टीम में शामल किया, जो की लीग के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वारंगल वॉरियर्स ने 14 लाख की भारी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया.
Hyderabad, Telangana: The Hyderabad Cricket Association will conduct the grand mega auction for the upcoming TG-20 League today at Ramoji Film City pic.twitter.com/ipySqb2k56— IANS (@ians_india) June 7, 2026
हर टीम के लिए 60 लाख का पर्स
लीग की हर एक फ्रेंचाइजी को 20 खिलाड़ियों की टीम बनाने के लिए अधिकतम 60 लाख खर्च करने की अनुमति थी, और कम से कम 54 लाख खर्च करने थे.
ये भी उल्लेखनीय है कि ऑक्शन में खिलाड़ियों को आइकॉन, A+, A, B, C1 और C2 कैटेगरी में बांटा गया था, और उन्हें क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 75,000 के प्राइस स्लैब में रखा गया था. जिन खिलाड़ियों ने IPL में कम से कम 25 मैच खेले हैं और जिन्होंने 70 या उससे ज्यादा घरेलू मैच खेले हैं, उन्हें आइकॉन कैटेगरी में रखा गया था.
TG20 लीग कब शुरू होगी?
TG20 क्रिकेट 21 जून, 2026 को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उप्पल में शुरू होगी, जो 21 दिनों तक चलेगी. टूर्नामेंट में कुल आ8 टीमों के बीच 32 मैच खेले जाएंगे.
TG20 की 8 टीमें
1. हैदराबाद ई-चैंपियंस 2. प्रणव रंगारेड्डी राइजर्स 3. वारंगल वॉरियर्स 4. मेदक फाल्कन्स 5. अनुराग नलगोंडा नाइट्स 6. करीमनगर डायमंड्स 7. पालमुरु स्ट्राइकर्स 8. अनविता खम्मम एसेस.