TG20 लीग ऑक्शन में 160 खिलाड़ियों की लगी बोली, सभी 8 टीमों के फुल स्क्वाड पर डालें एक नजर
TG20 League Auction: तेलंगाना टी20 क्रिकेट लीग (TG20) के ऑक्शन में कुल 1300 खिलाड़ियों में से 160 खिलाड़ियों की बोली लगी.
Published : June 8, 2026 at 1:19 PM IST
TG20 League Auction: तेलंगाना टी20 क्रिकेट लीग (TG20) के पहले एडिशन का ऑक्शन रविवार (7 जून) को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पूरा हुआ. तेलंगाना के युवा क्रिकेटरों के टैलेंट को सामने लाने के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) की ओर से शुरू की गई इस लीग के ऑक्शन में आठ फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया.
ऑक्शन में टीम इंडिया के T20 उप-कप्तान तिलक वर्मा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आकर्षण का केंद्र बने रहे. तिलक को सबसे ज्यादा 33 लाख रुपये की बोली मिली, जबकि मोहम्मद सिराज को 14 लाख रुपये की बोली मिली. रामोजी ग्रुप की टी हैदराबाद ई-चैंपियंस ने घरेलू स्टार अभिरथ रेड्डी और अजयदेव गौड़ को 11-11 लाख रुपये में खरीदा. इस ऑक्शन में कुल 8 टीमों ने 160 क्रिकेटरों को खरीदा.
Hyderabad, Telangana: The Hyderabad Cricket Association will conduct the grand mega auction for the upcoming TG-20 League today at Ramoji Film City pic.twitter.com/ipySqb2k56— IANS (@ians_india) June 7, 2026
ऑक्शन में घरेलू तेज गेंदबाज सीवी मिलिंद को मोहम्मद सिराज से ज्यादा बोली लगी. उनको अन्विता खम्मम एसेस की फ्रेंचाइजी ने 17 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. जिसके साथ वो ऑक्शन में दूसरी सबसे ऊंची बोली वाले खिलाड़ी बन गए.
दूसरे महंगे खिलाड़ियों में रविकिरण मजेती (13 लाख रुपये, पालमुरु स्ट्राइकर्स), टी. रवि तेजा (12 लाख रुपये, मेदक फाल्कन्स), तनाय त्यागराजन (11 लाख रुपये, रंगारेड्डी राइजर्स), अमन राव पेराला (12 लाख रुपये, वारंगल वॉरियर्स), प्रज्ञा रेड्डी (11 लाख रुपये, पालमुरु स्ट्राइकर्स) के नाम शामिल हैं.
🏏 Telangana T20 League takes a giant leap forward!— Ashok (@AshokR_) June 5, 2026
The franchise auction has concluded successfully, with 8 teams finding their proud owners and setting the stage for an exciting new era of cricket in Telangana.
@tg20official #TG20 pic.twitter.com/5cL7pyTBGh
यह ऑक्शन मशहूर ऑक्शनियर चारू शर्मा की देखरेख में आयोजित किया गया. रोमोजी ग्रुप की टीम हैदराबाद ई चैंपियंस की ओर से नीलामी में उषोदया एंटरप्राइजेज और UKML के डायरेक्टर जी. सांबाशिवा राव, ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहति और ईटीवी के डायरेक्टर सुजय शामिल हुए.
TG20 क्रिकेट लीग इस महीने की 21 तारीख को शुरू होगी, जो 21 दिनों तक चलेगी और इसमें कुल 32 मैच खेले जाएंगे. फाइनल मैच 11 जुलाई को खेला जाएगा.
ఉత్సాహభరితంగా ప్రారంభమైన తొలి సీజన్ '#TG20' ప్లేయర్ల వేలం! 🏏🔥— DD News Telangana | తెలంగాణ న్యూస్ (@ddyadagirinews) June 7, 2026
🔹హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో టీజీ20 లీగ్ మొదటి సీజన్ ఆటగాళ్ల వేలం ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
🔹ఐకాన్ కేటగిరీలో స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మను ₹33 లక్షల రికార్డు ధరకు మెదక్ ఫాల్కన్స్,… pic.twitter.com/9GOmFmt38o
TG20 के 8 टीमों के फुल स्क्वाड
हैदराबाद ई-चैंपियंस
अभिरथ रेड्डी (11 लाख), अजयदेव गौड़ (11 लाख), प्रणव (8.5 लाख), साई विकास रेड्डी (4.25 लाख), अन्वित रेड्डी (3.5 लाख), गणेश गाडुगु (2.5 लाख), यशवीर गौड़ (3 लाख), श्रीनिकेत (2.3 लाख), अखिल राठौड़ (1.6 लाख), तरूण (1.6 लाख), शनमुखा (1.5 लाख), अरविंद (1 लाख), अभिनव (1 लाख), हिशांत (95 हजार), देव (75 हजार), जसवन्त (75 हजार), प्रत्यूष (75 हजार), वैष्णव (75 हजार), चरण (75 हजार), नितिन (75 हजार).
मेडक फाल्कन्स
तिलक वर्मा (33 लाख), रवि तेजा (12 लाख), विक्रम नाइक (1.1 लाख), शशांत (1 लाख), सूर्यतेजा (85 हजार), बन्नी (75 हजार), मधुकर (75 हजार), नोमान (75 हजार), जयदेव (75 हजार), हरिओम (75 हजार), रंगनाथ (75 हजार), अहविनन (75 हजार), नयनी अनीश (75 हजार), राहुल (75 हजार), नमन (75 हजार), पूर्णानंद (75 हजार), सैयद (75 हजार), इशान (75 हजार), साई वरुण (75 हजार), श्रुजीत (75 हजार).
वारंगल वॉरियर्स
मोहम्मद सिराज (14 लाख), अमन राव (12 लाख), भावेश सेठ (5 लाख), ऋषिकेत (4.75 लाख), हर्षित (3 लाख), मोहम्मद अब्दुल (3 लाख), मुदस्सर (3 लाख), अभिषेक (2.6 लाख), अनिरुद्ध (2 लाख), शौनक (1.6 लाख), वैष्णव (1 लाख), मणिकिरण (85 हजार), अंगोथ (85 हजार), साई धनुष (75 हजार), मंसूरी (75 हजार), क्रांति (75 हजार), शिवरामकृष्ण (75 हजार), सलमान (75 हजार), ऋत्विक गौड़ (75 हजार), ऋषित राव (75 हजार).
प्रणव रंगा रेड्डी राइजर्स
तनय (11 लाख), साई यादव (9 लाख), जॉर्ज वर्गीस (7.5 लाख), अवनीश (7 लाख), बिंजराजका (4 लाख), प्रकाश (4 लाख), पुन्नैया (3 लाख), हितेश यादव (2.3 लाख), अलंकृत (1.9 लाख), आदित्य (1.6 लाख), श्रीनाथ (1 लाख), अरुण (1 लाख), आर्यन (1 लाख), नवनाथ (90 हजार), संतोष (90 हजार), आदित्य मल्होत्रा (85 हजार), तनय जड्डू (75 हजार), प्रणव आदित्यम (75 हजार), वेंकट कार्तिक (75 हजार), बरकत (75 हजार)
अनुराग नलगोंडा नाइट्स
अरफाज (11 लाख), राहुल बुद्धि (8 लाख), रक्षण (6 लाख), नितीश (5.5 लाख), निशांत (5.5 लाख), अनिकेत (4.75 लाख), गौरव (4.5 लाख), वरुण गौड़ (3.5 लाख), प्रणव सूर्यदेवरा (2.5 लाख), इयान (1 लाख), हर्षवर्द्धन (1 लाख), चिन्नुगरी रुत्विक (75 हजार), दिवेश सिंह (75 हजार), जसवन्त (75 हजार), विक्रांत (75 हजार), शेख समीर (75 हजार), शेख सोहेल (75 हजार), सुधमश (75 हजार), जव्वाजी श्रीकांत (75 हजार), उर्वेश (75 हजार).
पलमूर स्ट्राइकर्स
रवि किरण (13 लाख), प्रज्ञा (11 लाख), रोहित रायडू (6.5 लाख), प्रतीक पवार (4.25 लाख), चैतन्य (3.25 लाख), विग्नेश (3 लाख), पृथ्वी (3 लाख), निशांत सेन (2.3 लाख), अफरीदी (2.3 लाख), ऋषभ (2 लाख), समाहित (2 लाख), जीशान (1 लाख), अश्वद (95 हजार), रतन तेजा (80 हजार), करण (75 हजार), मणिकांतेश्वर (75 हजार), शादाब अहमद (75 हजार), निपुण (75 हजार), पार्थिबन (75 हजार), अजहरुद्दीन (75 हजार)
करीमनगर डाइमंड्स
चंदन साहनी (9.5 लाख), आशीष श्रीवास्तव (9 लाख), तन्मय (8 लाख), राहुल रादेश (4.5 लाख), आर. दिनेश (4.5 लाख), हृषिकेश सिम्हा (3.75 लाख), शुभम शर्मा (3.25 लाख), अब्दुल अदनान (3 लाख), सात्विक (2 लाख), नारायण तेजा (2 लाख), अखिल कुमार (1.5 लाख), सतीश कुमार (1 लाख), कार्तिकेय (95 हजार), आशीष अभय (75 हजार), लिखित (75 हजार), साई शरण (75 हजार), निहाल (75 हजार), रेयान बिन (75 हजार), लोकेश (75 हजार), यश सातवलेकर (75 हजार).
अन्विता खम्मम एसेस
सीवी मिलिंद (17 लाख), हिमतेजा (8 लाख), मिकिल जयसवाल (6 लाख), प्रतीक रेड्डी (3.75 लाख), साकेत (3.5 लाख), वाफी (3.25 लाख), कुश अग्रवाल (3 लाख), मयंक (3 लाख), जीएसके रेड्डी (1.8 लाख), विद्यानंद (1.7 लाख), महेश (1.3 लाख), शेख अजहर (1 लाख), विशाल यादव (85 हजार), लोकनाथ (75 हजार), सिधू नायक (75 हजार), पारस राज (75 हजार), वेद (75 हजार), विवेक (75 हजार), सहेंद्र (75 हजार), अवाज अहमद (75).