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TG20 : क्वालिफायर 1 में अन्विता खम्मम एसेस कर रही बैटिंग, जीतने वाले को मिलेगा फाइनल का टिकट

क्वालिफायर 1 का मैच जीतने वाली टीम को फाइनल में प्रवेश मिल जाएगा, जबकि हारने वाली टीम को शुक्रवार (10 जुलाई) को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता टीम से भिड़ेगी. फाइनल मैच रविवार (12 जुलाई) को खेला जाएगा.

हैदराबाद : TG20 के क्वालिफायर 1 में गुरुवार को हैदराबाद ई-चैंपियंस का मुकाबला अन्विता खम्मम एसेस से हो रहा है. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित TG20 लीग का यह मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. हैदराबाद ई-चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया.

बता दें कि रामो जी ग्रुप की टीम हैदराबाद ई-चैंपियंस ने टूर्नामेंट में एक रिकॉर्ड बनाया है. टीम अभी तक खेले गए सभी 7 मैचों में जीतने के साथ ही कुल 14 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं. उनकी इस शानदार जीत में टीम के कप्तान अभिरथ रेड्डी की बेहतरीन पारी भी शामिल है.

अभिरथ ने 220 के स्ट्राइक रेट से 418 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल है. इसके अलावा गणेश गडगु ने उनका बखूबी साथ दिया है, उन्होंने 224 रन बनाए और तीन बार नाबाद रहे. वहीं गेंदबाजी में जय देव गौड़ 16 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे आगे हैं, और उन्हें प्रणव वर्मा का साथ मिला है, जिन्होंने 6.8 रन प्रति ओवर की किफायती इकॉनमी रेट से 9 विकेट लिए हैं.

वहीं अन्विता खम्मम एसेस की तरफ से कोडिमेला हिमातेजा 430 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शामिल हैं. उन्होंने एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं और उनका औसत 107.5 रहा है. उन्होंने गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके अलावा 16 साल के वेद रेड्डी ने 12 विकेट लिए हैं और वे टूर्नामेंट में दूसरे सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

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