TG20 लीग 2026: हैदराबाद ई चैंपियंस खिताब की प्रबल दावेदार
TG20 लीग का 21 जून से आगाज हो चुका है, जिसमें 8 टीमें मैदान में हैं.
Published : June 22, 2026 at 5:16 PM IST
Hyderabad E Champions TG 20 League: तेलंगाना T20 लीग (TG20) की शुरुआत 21 जून से हो चुकी है. टूर्नामेंट का पहला मैच खम्मम और पालमुरु के बीच खेला गया, जिसमें खम्मम ने 20 रन से जीत हासिल कर शानदार शुरुआत की. 238 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, पालमुरु स्ट्राइकर्स 6 विकेट पर 217 रन ही बना सका. जिसकी वजह से उनको 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा.
टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें हैदराबाद ई-चैंपियंस को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. उषादय एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (रामोजी ग्रुप) के मालिकाना हक वाली इस टीम से काफी उम्मीदें हैं. 23 जून (मंगलवार) को चैंपियंस का सामना पालमुरु से उनके पहले मैच में होगा. आइए जानते हैं कि इस टीम की ताकत क्या है?
Gather up, it's game time.. 🔥🔥#HyderabadEChampions #TG20 #RiseOfHyderabad #Cricket #SixerMaarSeetiMaar pic.twitter.com/Iv67VYhOd4— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 21, 2026
कप्तान ही ताकत है!
इस टीम के कप्तान अभिरथ रेड्डी टीम का खास आकर्षण हैं. उन्हें टीम की अगुवाई करने का अनुभव है. बल्लेबाजी में अभिरथ ई चैंपियंस की ताकत हैं. उन्होंने 12 लिस्ट-A मैचों में 36.25 की औसत से 435 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. साथ ही, अभिरथ ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में ओपनर के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 16 मैचों में 904 रन बनाए हैं. इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. हो सकता है कि अभिरथ रेड्डी इस TG20 लीग में भी ओपनर के तौर पर उतरें.
टीम में अनुभवी खिलाड़ी!
एक और अच्छी बात यह है कि हैदराबाद ई चैंपियंस के पास अनुभवी खिलाड़ी हैं. कप्तान अभिरथ रेड्डी के साथ-साथ, अजय गौड़ अब तक टीम इंडिया अंडर-19 क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. दाएं हाथ के मीडियम पेसर अजय ने T20 में 14 मैच खेले हैं. उन्होंने 7.72 की इकॉनमी से 24 विकेट लिए हैं. वे पहले अंडर-19 एशिया कप और श्रीलंका दौरे का भी हिस्सा रह चुके हैं.
HONOURABLE. ⚡️⚡️#hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #cricket #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/AtGIan5yJn— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 20, 2026
ऑलराउंडर प्रणव वर्मा भी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 'लिस्ट-A' में दो मैच खेले हैं. एक और बॉलिंग ऑलराउंडर अखिल राठौड़ से भी उम्मीदें हैं. उन्होंने अंडर-14 में मेडक और अंडर-19 में हैदराबाद के लिए खेला. उन्होंने अंडर-19 खिलाड़ी तिलक वर्मा का विकेट भी लिया. स्पिनर यशवीर गौड़ को हाल ही में अंडर-19 टीम इंडिया में बुलाया गया था.
टीम में नए खिलाड़ी भी शामिल
इस टीम में न सिर्फ वे खिलाड़ी शामिल हैं जो इंडिया की अंडर-19 के लिए खेल चुके हैं, बल्कि वे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने जिला स्तर पर लोकल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. इनमें गणेश, जसवंत, नितिन नायक, एमएम चरण, मिरयाला प्रत्युष कुमार और वैष्णव रेड्डी शामिल हैं. ई चैंपियंस ने जिला स्तर पर खेलने वाले इन खिलाड़ियों के टैलेंट को पहचाना है.
ऑलराउंडर्स की भरमार!
हैदराबाद ई चैंपियंस की सबसे बड़ी खूबी उनके ऑलराउंडर्स हैं. इस टीम में कई बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं. गणेश, प्रणव, अजय देव गौड़, यशवीर गौड़ और अखिल राठौड़ बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं. वे बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में शानदार खेल दिखाते हैं.
Checked in. Home for the season. ❤️ #hyderabadechampions #TG20 #riseofhyderabad #cricket #sixermaarseetimaar pic.twitter.com/HpVTieVAuY— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 22, 2026
बेहतरीन कोचिंग स्टाफ!
टूर्नामेंट का खिताब जीतने के मकसद से चैंपियंस ने प्रैक्टिस सेशन में जोरदार तैयारी की. टीम के कोच अनिरुद्ध ने टीम के एल्फी और नवीन को लगभग दो हफ्ते तक ट्रेनिंग दी. उन्होंने खिलाड़ियों को विरोधी टीम के खेल को बिगाड़ने की तकनीक और रणनीतियों के बारे में भी सिखाया.
टीम के लिए!
हाल ही में ईटीवी भारत ने टीम के कप्तान समेत कई खिलाड़ियों से बात की. उन्होंने ईटीवी भारत के इंटरव्यू में कहा कि टीम का हित उनके लिए सबसे जरूरी है और यही उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट अलग-अलग बैकग्राउंड से आए सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छा माहौल तैयार कर रहे हैं.
'हैदराबाद ई चैंपियंस' को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद है कि वे फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और तेलंगाना T20 लीग के पहले चैंपियन बनेंगे.
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हैदराबाद ई चैंपियन टीम का स्क्वाड
अभिरथ रेड्डी (कप्तान), अजय देव, प्रणव, साई विकास रेड्डी, अन्वित रेड्डी, गणेश गडगु, यशवीर गौड़, श्रीनिकेत, अखिल राठौड़, तरुण, षणमुखा, अरविंद, अभिनव, हिशांत, देव, जसवंत, प्रत्युष, वैष्णव, चरण, नितिन.