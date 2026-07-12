TG20 Final: खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनविता खम्मम एसेस, जानें किस टीम का पलड़ा है भारी?
हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनविता खम्मम एसेस के बीच खेला जाने वाला TG20 फाइनल मैच शाम 7.15 बजे उप्पल स्टेडियम में शुरू होगा.
Published : July 12, 2026 at 3:30 PM IST
हैदराबाद: TG20 लीग अब अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है. 21 जून को शुरू हुआ यह टूर्नामेंट रविवार (21 जुलाई) को फाइनल के साथ खत्म होगा. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मुकाबले के लिए अनविता खम्मम एसेस और हैदराबाद ई-चैंपियंस आमने-सामने होंगे.
लीग स्टेज से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली ये दोनों टीमें अब पहले सीजन की विजेता बनकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. तेलंगाना के फैंस में इस मैच को लेकर काफी उत्साह है, जो शाम 7.15 बजे शुरू होगा.
⚔️ FINAL ⚔️— tg20official (@tg20official) July 12, 2026
It's the only one that counts!
Three weeks, 31 games and it boils down to this.
Anvita Khammam Aces 🆚 Hyderabad E Champions.
🏆#TG20Final #AKAvHEC #SreenidhiUniversityTG20 #ManaCricketShuru pic.twitter.com/U342FIBZf0
हैदराबाद ई चैंपियंस का शानदार प्रदर्शन
रामो जी ग्रुप की टीम हैदराबाद ई चैंपियंस ने लीग स्टेज में शानदार खेल का प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए प्लेऑफ में पहुंची. उन्होंने अपने सभी सात मैच जीते और टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम बनकर उभरी. हालांकि, पहले क्वालिफायर में अन्विता खम्मम एसेस से 10 रन से हारने के कारण वे सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका चूक गए. लेकिन टूर्नामेंट में अपनी पहली हार झेलने के बाद, चैंपियन टीम ने क्वालिफायर 2 में शानदार वापसी की. क्वालिफायर-2 में उन्होंने करीमनगर डायमंड्स को 8 विकेट से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की.
दूसरी तरफ अन्विता खम्मम एसेस ने लीग स्टेज में 7 में से 5 मैच जीते और 2 हारे. वे दूसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में पहुंचे. जहां उन्होंने हैदराबाद ई चैंपियंस को क्वालिफायर-1 में हराया और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी. टीम का आत्मविश्वास और बढ़ गया क्योंकि उन्होंने दबाव का सामना किया और अहम समय पर जीत हासिल की.
CREDAI PURPLE CAP LEADERBOARD 🟣— tg20official (@tg20official) July 11, 2026
There's no stopping Ajay Dev Goud in this form, maintaining his stronghold on the Credai Purple Cap with 1️⃣9️⃣ scalps to his name!
Chased by Ved Reddy, the youngster will need to produce some magic to steal the cap from the E Champions vice… pic.twitter.com/wViOEfb432
फाइनल में किसका पलड़ा भारी?
इस सीजन में दोनों टीमें दो बार आमने-सामने आ चुकी हैं. लीग स्टेज में, हैदराबाद ई चैंपियंस ने खम्मम को 56 रनों से हराया था, जबकि पहले क्वालिफायर में, उसी खम्मम टीम ने शानदार वापसी की और हैदराबाद को 10 रनों हरा दिया. इसके साथ ही, अभी दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबला 1-1 की बराबरी पर है. अब रविवार को दोनों टीमें फाइनल मैच में आमने सामने होंगी. इसे लेकर काफी उत्साह है, जहां हैदराबाद चैंपियंस क्वालिफायर-1 में मिली हार का बदला लेने और अपना पहला खिताब जीतने के लिए बेताब हैं, वहीं खम्मम टीम एक बार फिर जीत का स्वाद चखने और कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है.
दोनों टीमों की ताकत
पूरे सीजन में एसेस के बल्लेबाज हिमातेजा कोडिमेला ने शानदार प्रदर्शन किया है. वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं. उन्होंने 107 से ज्यादा की औसत से 430 रन बनाए हैं, जिसमें एक नाबाद शतक भी शामिल है. वहीं, 16 साल के स्पिनर वेद रेड्डी, जो इस टूर्नामेंट की खोज साबित हुए हैं, ने 14 विकेट लेकर टीम की गेंदबाजी की कमान संभाली है.
फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सीवी मिलिंद ने कहा, 'हमें एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेला है. हैदराबाद ई-चैंपियंस एक मजबूत टीम है, लेकिन हमारा ध्यान दबाव में शांत रहने, अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से निभाने और उसी तरह का क्रिकेट खेलने पर है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है.'
CREDAI ORANGE CAP LEADERBOARD 🟠— tg20official (@tg20official) July 11, 2026
Welcome back to the top, Abhirath Reddy! 🫡
The Hyderabad E Champions skipper storms back into form and dislodges the opposition skipper to take back ownership of the Credai Orange Cap!
Will Himateja Kodimela make a surprise return tomorrow and… pic.twitter.com/EzfHp6zl4T
वहीं हैदराबाद ई-चैंपियंस के कप्तान अभिरथ रेड्डी ने अपनी टीम के अभियान को आगे बढ़ाया है और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह पक्की की है. वह इस सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं. वहीं, अजय देव गौड़ ने 19 विकेट लेकर टीम की गेंदबाजी की कमान संभाली है और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं.
हैदराबाद ई-चैंपियंस के कप्तान अभिरथ रेड्डी ने कहा, 'अन्विता खम्मम एसेस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में से एक रही है, और हम एक और बेहतरीन मुकाबले का इंतजeर कर रहे हैं. हमारी एक हार ने हमें दबाव को संभालने के बारे में जरूरी सबक सिखाए, और हम उससे और मजबूत हुए हैं. TG20 खिलाड़ियों के करियर के हर पड़ाव पर उनके लिए एक शानदार मंच रहा है, और इससे तेलंगाना में क्रिकेट का स्तर और बेहतर होगा. हम फeइनल के लिए उत्साहित हैं और अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं.'
ईनामी राशी
TG20 के पहले सीजन के चैंपियन को 1 करोड़ रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा, जबकि रनर-अप को 50 लाख रुपये मिलेंगे۔ तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 25-25 लाख रुपये मिलेंगे.
स्क्वाड
हैदराबाद चैंपियंस: अभिरथ रेड्डी (कप्तान), साई विकास रेड्डी, अन्वित रेड्डी, गडुगु गणेश, प्रणव वर्मा, वैष्णव रेड्डी, अजय देव गौड़, पी. अरविंद (विकेटकीपर), देव मेहता, अखिल राठौड़, शनमुख अश्विन, श्रीकांत, नितिन नायक, यशवीर गौड़.
अन्विता खम्मम एसेस: पारस राज, वाफी डायमंड कच्छी, जीएसके रेड्डी, प्रतीक रेड्डी (विकेटकीपर), मिकिल जयसवाल, चामा वी मिलिंद (कप्तान), सहेंद्र मल्लू, हर्षित साई वाई, शेख अज़हर, विद्यानंद रेड्डी, वेद रेड्डी, महेश विप्परला, मगवथ नायक, साकेत धात्रक, बद्दी यादव, मयंक गुप्ता, कोडिमेला हिमातेजा.