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TG20: हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाफ अनुराग नलगोंडा नाइट्स के 79 रन पर दो विकेट गिरे

हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनुराग नलगोंडा नाइट्स के बीच मुकाबला. ( Hyderabad vs Nalgonda (Source : Hyderabad e champions 'x' Post) )

हैदराबाद : TG20 लीग में हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनुराग नलगोंडा नाइट्स के बीच मैच खेला जा रहा है. हैदराबाद ई-चैंपियंस की टीएम अभी तक अपने सभी छह मैच जीत चुकी है.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वहीं बल्लेबाजी करने उतरी अनुराग नलगोंडा नाइट्स एक विकेट खोकर 65 रन बना लिए थे. गौरव रेड्डी 25 रन व पटकुरी नीतीश रेड्डी 8 रन बनाकर आउट हुए.

इससे पहले हैदराबाद ई-चैंपियंस ने करीमनगर डायमंड्स को सात विकेट से हराकर लगातार छठवीं जीत दर्ज की थी. करीमनगर डायमंड्स के 187 रन के जवाब में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने अच्छी शुरूआत की थी. टीम के लिए वैष्णव रेड्डी ने 42 गेंद में नाबाद 65 रन और प्रणव वर्मा ने 21 गेंद पर 38 रन की बेहतरीन नाबाद पारी खेली. जबकि कप्तान अभिरथ रेड्डी ने 16 गेंद पर 26 रन की पारी खेली. वहीं साई विकास रेड्डी 36 रन, और गडुगु गणेश ने 21 रन का योगदान दिया था.