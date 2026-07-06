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TG20: हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाफ अनुराग नलगोंडा नाइट्स के 79 रन पर दो विकेट गिरे

TG20 लीग में हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनुराग नलगोंडा नाइट्स के बीच मैच मुकाबला चल रहा है.

Match between Hyderabad E-Champions and Anurag Nalgonda Knights.
हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनुराग नलगोंडा नाइट्स के बीच मुकाबला. (Hyderabad vs Nalgonda (Source : Hyderabad e champions 'x' Post))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 8:01 PM IST

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हैदराबाद : TG20 लीग में हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनुराग नलगोंडा नाइट्स के बीच मैच खेला जा रहा है. हैदराबाद ई-चैंपियंस की टीएम अभी तक अपने सभी छह मैच जीत चुकी है.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वहीं बल्लेबाजी करने उतरी अनुराग नलगोंडा नाइट्स एक विकेट खोकर 65 रन बना लिए थे. गौरव रेड्डी 25 रन व पटकुरी नीतीश रेड्डी 8 रन बनाकर आउट हुए.

इससे पहले हैदराबाद ई-चैंपियंस ने करीमनगर डायमंड्स को सात विकेट से हराकर लगातार छठवीं जीत दर्ज की थी. करीमनगर डायमंड्स के 187 रन के जवाब में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने अच्छी शुरूआत की थी. टीम के लिए वैष्णव रेड्डी ने 42 गेंद में नाबाद 65 रन और प्रणव वर्मा ने 21 गेंद पर 38 रन की बेहतरीन नाबाद पारी खेली. जबकि कप्तान अभिरथ रेड्डी ने 16 गेंद पर 26 रन की पारी खेली. वहीं साई विकास रेड्डी 36 रन, और गडुगु गणेश ने 21 रन का योगदान दिया था.

हैदराबाद ई चैंपियंस (प्लेइंग इलेवन) - अभिरथ रेड्डी (कप्तान), साई विकास रेड्डी, वैष्णव रेड्डी ए (विकेट कीपर), गडुगु गणेश, अन्वित रेड्डी, प्रणव वर्मा, पी अरविंद, अजय देव गौड़, देव मेहता, अखिल राठौड़, शनमुख अश्विन

अनुराग नलगोंडा नाइट्स (प्लेइंग इलेवन) - जश्वथ मोटे, गौरव रेड्डी, पटकुरी नीतीश रेड्डी, राहुल बुद्धि (कप्तान), अनिकेथ रेड्डी, हर्षवर्धन सिंह (विकेट कीपर), अरफाज अहमद मोहम्मद, दिवेश सिंह, एलगनी वरुण गौड़, इल्यान सथानी, सरनू निशांत.

ये भी पढ़ें- TG20: हैदराबाद ई-चैंपियंस की लगातार छठवीं जीत, करीमनगर डायमंड्स को सात विकेट से हराया

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