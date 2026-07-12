ETV Bharat / sports

TG20 फाइनल: हैदराबाद ई-चैंपियंस को मिला 158 रनों का टारगेट, यशवीर गौड़ ने चटकाए 3 विकेट

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल में खेले जा रहे TG20 के खिताबी मुकाबले में हैदराबाद ई-चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी.

TG20 Final
TG20 फाइनल. (@tg20official)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 9:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: TG20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, उप्पल में हैदराबाद ई-चैंपियंस और अनविता खम्मम एसेस के बीच खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अनविता खम्मम एसेस की शुरुआत बेहद खराब रही है. निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद अनविता खम्मम एसेस (AKA) ने 8 विकेट खोकर 157 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया. अब हैदराबाद ई-चैंपियंस को खिताब जीतने के लिए 20 ओवर में 158 रन बनाने होंगे.

अंतिम ओवरों में टीम के लिए संकटमोचक बने विद्यानंद रेड्डी ने मात्र 10 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 20 रनों की बेहद उपयोगी पारी खेली. वेद रेड्डी 1 रन बनाकर नाबाद लौटे.

मैच के शुरुआती 5 ओवरों का खेल खत्म होने तक खम्मम एसेस ने महज 26 रनों के स्कोर पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं. खम्मम एसेस को पहला झटका 1.4 ओवर में 11 रन के कुल स्कोर पर लगा, जब पारस राज सिर्फ 3 रन बनाकर देव गौड़ की गेंद पर मेहता को कैच दे बैठे. इसके बाद जीएसके रेड्डी (4 रन) और सलामी बल्लेबाज प्रतीक रेड्डी (15 रन) भी क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक सके.

शुरुआती 3 विकेट महज 26 रनों पर गिर जाने के बाद अनविता खम्मम एसेस के लिए मिकिल जायसवाल और कोडीमेला हिमातेजा ने शानदार संकटमोचक की भूमिका निभाई. दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए चौथे विकेट के लिए 94 रनों की बेहतरीन और महत्वपूर्ण साझेदारी की. इस खतरनाक होती साझेदारी को हैदराबाद ई-चैंपियंस के गेंदबाज यशवीर गौड़ ने तोड़ा.

16वें ओवर की पहली गेंद पर यशवीर गौड़ ने अपनी ही गेंद पर कोडीमेला हिमातेजा का कैच लपककर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया. हिमातेजा ने 26 गेंदों में 2 छक्के लगाकर 31 रन बनाए. 16 वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशवीर ने अनविता खम्मम एसेस के कप्तान चामा मिलिंद को शून्य रन पर एलबीडब्लू कर दिया.

17 वें ओवर की पहली गेंद पर मिकिल जायसवाल ने चौका लगाकर पिछले ओवर में गिरे दो विकटों का दबाव हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर यशवीर गौड़ ने उसे अपना शिकार बनाया. जायसवाल का कैच अभिरथ रेड्डी ने पकड़ा. जायसवाल ने मात्र 39 गेंद में शानदार 65 रन बनाये. इन्होंने अपनी पारी में चार चौके और इतने ही छक्के लगाये.

हैदराबाद ई-चैंपियंस की ओर से यशवीर गौड़, सबसे सफल गेंदबाज रहे. यशवीर ने 4 ओवरों में 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए. देव मेहता ने पारी की शुरुआत में खम्मम एसेस को शुरुआती झटके दिये. उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अजय थोड़े महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन 4 ओवर के स्पेल में 36 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल किए.

पारी का आखिरी ओवर लेकर आए अखिल ने अपने एकमात्र ओवर में 14 रन दिए, लेकिन उन्होंने साहेंद्र मल्लू का महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाया. प्रणव वर्मा और शन्मुखा अश्विन को कोई विकेट नहीं मिला.

विजय देवरकोंडा की एंट्री से बढ़ा रोमांच

TG20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले की शुरुआत बेहद भव्य और यादगार रही. मैच का टॉस होने से पहले मैदान पर एक शानदार क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया. स्टेज पर सबसे पहले तेलंगाना के पारंपरिक लोक वाद्यों की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद मशहूर सिंगर राहुल सिप्लिगंज ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया.

इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विजय देवरकोंडा ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई. विजय देवरकोंडा को देखते ही फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर पहुंच गई. खिताबी मुकाबले से पहले स्टेडियम का माहौल पूरी तरह रोमांचक और ऊर्जा से लबरेज हो गया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

टीजी20 क्रिकेट फाइनल
अनविता खम्मम एसेस
हैदराबाद ई चैंपियंस मैच
HYDERABAD E CHAMPIONS MATCH
TG20 LEAGUE FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.