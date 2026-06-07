TG20 Auction: तेलंगाना टी20 लीग में सिराज और तिलक पर हुई पैसों की बारिश, जानें किस टीम ने खोला खजाना?
Siraj-Tilak in TG20 Auction: तेलंगाना टी20 लीग के लिए खिलाड़ियों की बोली रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में जारी है.
Published : June 7, 2026 at 3:50 PM IST
TG20 Auction: तेलंगाना टी20 लीग (TG20) के पहले सीजन के लिए 8 फ्रैंचाइजी आज (रविवार, 7 जून) हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में को बोली लगा रहे हैं. इस बोली के लिए 1,300 खिलाड़ियों में ने अपने नाम दर्ज कराए हैं, जिसमें से मोहम्मद सिराज और तिलक वर्मा जैसे बड़े खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं.
सिराज-तिलक पर हुई पैसों की बारिश
इन दोनों खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे. लेकिन तेलंगाना में जन्मे इंटरनेशनल क्रिकेटर तिलक वर्मा को मेदक फाल्कन्स ने 33 लाख रुपये में खरीदा, और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वारंगल वॉरियर्स ने 14 लाख रुपये में खरीदा.
सिराज और तिलक इस नए शुरू हुए राज्य स्तरीय ट्वेंटी-20 टूर्नामेंट के मुख्य आकर्षण हैं, जो 21 जून, 2026 को शुरू होने वाली है. ये TG20 लीग पूरे राज्य से स्थानीय क्रिकेट टैलेंट को एक साथ लाती है. यह टूर्नामेंट 21 दिनों तक चलेगा, जिसमें आठ टीमों के बीच 32 मैच खेले जाएंगे.
तिलक-सिराज का खेलना मुश्किल
हालांकि तिलक और सिराज को इस स्टेट लेवल लीग में खेलने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया की उस टी20 टीम का हिस्सा है, जो 26 जून से शुरू होने वाली भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड रवाना होगी. उसके बाद भारतीय टीम वहीं से एक जुलाई से इंग्लैंड की खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज के लिए रवाना होगी.
TG20 में कुल 8 टीमें हैं
तेलंगाना के युवा क्रिकेटरों के टैलेंट को सामने लाने के लिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) ने TG20 क्रिकेट लीग शुरू की है. इस लीग में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें रामोजी ग्रुप की उषोदया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने 7.5 करोड़ रुपये की सबसे ज्यादा बोली लगाकर हैदराबाद की टीम खरीदी है. उन्होंने अपनी टीम का नाम ‘हैदराबाद ई-चैंपियंस’ रखा है.
8 टीमें: 1. हैदराबाद ई-चैंपियंस 2. प्रणव रंगारेड्डी राइजर्स 3. वारंगल वॉरियर्स 4. मेदक फाल्कन्स 5. अनुराग नलगोंडा नाइट्स 6. करीमनगर डायमंड्स 7. पालमुरु स्ट्राइकर्स 8. अनविता खम्मम एसेस. हर टीम ज्यादा से ज्यादा 20 क्रिकेटरों को चुन सकती है.
हर टीम के पास 60 लाख रुपये का पर्स
एक फ्रैंचाइजी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा 60 लाख रुपये खर्च कर सकती है और कम से कम खर्च 54 लाख रुपये खर्च कर सकती है. खिलाड़ियों को आइकॉन, A+, A, B, C1 और C2 कैटेगरी में बांटा गया है. इन कैटेगरी की न्यूनतम कीमत क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये और 75,000 रुपये है.
टीम इंडिया के खिलाड़ी, IPL में कम से कम 25 मैच खेलने वाले खिलाड़ी और हैदराबाद के लिए 70 या उससे ज्यादा घरेलू मैच खेलने वाले क्रिकेटर आइकॉन कैटेगरी में होंगे.