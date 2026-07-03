TG20: करीमनगर डायमंड्स ने रंगा रेड्डी राइजर्स को 58 रन से हराया
करीमनगर ने पहले खेलते हुए 5 विकेट खोकर 230 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इसके जवाब में विपक्षी टीम जल्दी ही ढेर हो गई.
Published : July 3, 2026 at 9:54 AM IST
हैदराबाद: TG20 लीग में करीमनगर डायमंड्स अपना जलवा जारी रखे हुए है. टीम ने गुरुवार को रंगा रेड्डी राइजर्स को 58 रन से हराकर टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई. राहुल राधेश (72; 37 गेंदों पर 7×4, 4×6), जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी, और ऋषिकेश सिम्हा (60; 38 गेंदों पर 5×4, 3×6) ने बल्ले से कमाल दिखाया.
इनके तूफानी खेल से करीमनगर ने पहले खेलते हुए 5 विकेट खोकर 230 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इनके आलावा तन्मय अग्रवाल (29), सात्विक रेड्डी (24) और चंदन साहनी (20) ने शानदार प्रदर्शन किया. वहीं, राइजर्स के गेंदबाजों में तनय जड्डू ने 2 विकेट लिए.
इसके बाद रंगा रेड्डी टीम को, जिन्हें नारायण तेजा (3/25), रतलावत दिनेश (2/25), और शुभम (2/38) की तेज गेंदबाजी ने परेशान किया. इन दोनों गेंदबाजों के चलते रंगा रेड्डी की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 172 रन पर ही ढेर हो गई. टीम की तरफ से आदित्य जवाजी (48; 31 गेंदों पर 4×4, 3×6) और आर्यन करियप्पा (नाबाद 30; 20 गेंदों पर 1×4, 2×6) ही बड़ा स्कोर बना पाए.
वहीं, आज शुक्रवार के मैच की बात करें तो अनुराग नलगोंडा नाइट्स और मेडक फाल्कन्स दोपहर के मैच में एक-दूसरे का सामना करेंगे. पलामुरु स्ट्राइकर्स और वारंगल वॉरियर्स रात के मैच में एक-दूसरे से भिड़ेंगे.
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