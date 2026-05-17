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लिएंडर पेस की मां और पूर्व ओलंपियन जेनिफर पेस का निधन

भारत की पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी जेनिफर पेस लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. आखिर में वह यह लड़ाई हार गईं.

Tennis legend Leander Paes mother Jennifer Paes passes away in Kolkata
लिएंडर पेस अपनी जेनिफर पेस के साथ (File Photo/ IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 8:55 PM IST

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कोलकाता: पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की मां जेनिफर पेस का निधन हो गया है. कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद जेनिफर ने रविवार सुबह अंतिम सांस ली. वह 72 साल की थीं. पेस परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है. पूर्व ओलंपियन जेनिफर पेस देश की सबसे सफल महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक थीं.

पिछले साल अगस्त में ही उनके पति, पूर्व भारतीय हॉकी स्टार वेस पेस का निधन हो गया था. पिता के निधन के कुछ महीनों बाद ही भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस ने अब अपनी मां जेनिफर को खो दिया है.

जेनिफर भारतीय महिला बास्केटबॉल की दुनिया में एक चमकता हुआ नाम थीं. 1972 में, वह अपने पति के साथ म्यूनिख ओलंपिक्स में भारतीय बास्केटबॉल टीम की सदस्य के तौर पर गई थीं. बाद में, उन्होंने 1980-82 की एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तानी भी की. अपने लंबे खेल करियर के दौरान, देश में महिला बास्केटबॉल में उनका योगदान आज भी यादगार है.

परिवार के सूत्रों के मुताबिक, जेनिफर लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. उनकी सर्जरी भी हुई थी. हालांकि, आखिर में वह यह लड़ाई हार गईं. अपने आखिरी वर्षों में अपनी शारीरिक बीमारियों के बावजूद, वह खेल से जुड़ी रहीं. वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थीं, नियमित रूप से युवा पीढ़ी को बढ़ावा देती थीं और अपने अनोखे तरीके से खेल का समर्थन करती थीं.

जेनिफर की जिंदगी सिर्फ खेल की दुनिया से ही नहीं, बल्कि इतिहास से भी जुड़ी हुई थी; वह महान बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त की वंशज थीं. उनके पति, वेस पेस, ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे. वह 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे. वेस पेस 1971 के हॉकी वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे.

उनके बेटे लिएंडर पेस भी देश के सबसे सफल ओलंपियन में से एक हैं. तीनों – पिता, माता और बेटे – का ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना भारतीय खेलों के इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है.

लेकिन, अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में, वेस और जेनिफर साथ नहीं रहे; उनका रिश्ता कई साल पहले ही टूट गया था. फिर भी, 'पेस परिवार' हमेशा स्पोर्ट्स और फैमिली लाइफ, दोनों के इतिहास में एक खास चैप्टर रहेगा.

जेनिफर कोलकाता के खेल समुदाय में भी एक जानी-मानी हस्ती थीं. अपने जिंदादिल व्यक्तित्व, खेलों के लिए जुनून और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की काबिलियत की वजह से, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे. उनके निधन से भारतीय खेल की दुनिया में एक युग का अंत हो गया है.

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