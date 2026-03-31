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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस BJP में हुए शामिल

केंद्रीय मंत्री ने उनके बीजेपी में शामिल होने पर कहा, 'जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई फैसला लेता है, तो उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है. 2020 में रिटायर होने के बाद, वह दूसरे खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं. इस मौके पर मैं बहुत खुश हूं और यह पार्टी के लिए गर्व की बात है. मैं पूरे दिल से पार्टी में उनका स्वागत करता हूं.'

इस मौके पर रिजिजू ने कहा, '1952 के खेलों के बाद भारत ने कोई व्यक्तिगत मेडल नहीं जीता था. मैं दुखी था कि भारत ने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता. यह 1996 के अटलांटा ओलंपिक में बदल गया, और उसके बाद हर ओलंपिक में भारत ने एक मेडल जीता है.' रिजिजू ने यह भी कहा कि लिएंडर उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने डेविस कप में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और उन्होंने लगातार सात ओलंपिक खेले हैं.'

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले, भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस मंगलवार (31 मार्च, 2026) को पार्टी के हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. लिएंडर पेस ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली.

लिएंडर पेस ने क्या कहा?

बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लिएंडर पेस ने कहा कि उन्होंने 40 साल तक देश के लिए खेला है. अब मैं देश के लोगों और युवाओं की सेवा करूंगा. मेरी राय में, 'खेलो इंडिया' और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं.'

उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स से पहले केंद्रीय खेल मंत्री के तौर पर किए गए काम के लिए किरण रिजिजू की भी तारीफ की. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, 'भारत दुनिया का सबसे युवा देश है. हम 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करने की दिशा में काम कर रहे हैं. जब मैं बड़ा हो रहा था, तब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. आज भी, हमारे पास कोई इंडोर टेनिस कोर्ट नहीं है.'

पेस ने आगे कहा, 'यह बहुत बड़ी बात है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हुआ हूं. मैं भारत का बेटा हूं. मैं भारत के हर एक बच्चे को सशक्त बनाना चाहता हूं. किरण रिजिजू मेरे लिए प्रेरणा हैं. खेलों के प्रति उनमें जबरदस्त जुनून है. आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है.'

लिएंडर पेस TMC छोड़ BJP में हुए शामिल (IANS)

TMC छोड़ BJP में हुए शामिल

इस टेनिस स्टार ने हाल ही में कोलकाता में BJP प्रमुख नितिन नवीन से मुलाकात की थी, जिससे उनके पार्टी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी. दिवंगत डॉ. वेस पेस के बेटे लिएंडर पेस 2021 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हुए थे और 2022 में गोवा चुनावों के दौरान पार्टी के लिए प्रचार भी किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था.