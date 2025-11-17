सबला पिकल बॉल चैम्पियनशिप का हुआ समापन, तेलंगाना प्लेयर्स ने जीते 2 गोल्ड मेडल
Sabala Pickle Ball Championship: राष्ट्रीय पिकलबॉल टूर्नामेंट में तेलंगाना ने तीन पदक जीते हैं, जिसमें दो स्वर्ण और एक रजत पदक शामिल है.
Published : November 17, 2025 at 4:48 PM IST
हैदराबाद : कर्नाटक पिकल बॉल फेडरेशन के तत्वावधान में बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप में तेलंगाना के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए तीन पदक जीते है. प्रिया 'सबला मिलेट्स' इस टूर्नामेंट की प्रायोजक थी. रविवार को समाप्त हुई प्रतियोगिताओं में तेलंगाना दो स्वर्ण और एक रजत पदक के साथ गुजरात के साथ तीसरे स्थान पर रहा है. देश के 21 राज्यों के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें महाराष्ट्र आठ पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि कर्नाटक चार पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है.
खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में जीता खिताब
- 70+ पुरुष युगल: नटराज सुब्रमण्यम - एस.एल. राजीव रेड्डी (तमिलनाडु)
- महिला युगल: नोमी अमलसादिवाला - पर्ल अमलसादिवाला
- अंडर-18 बालक एकल: आर.वी. राजखन्ना
- 30+ मिश्रित युगल: वी.आर. जाधव - श्रद्धा दामिनी
- ओपन पुरुष युगल: आदित्य सिंह - अर्जुन सिंह
- 50+ मिश्रित युगल: किरण सालियान - श्रुति केवलरमानी
देव शाह-नागमोक्ष की जोड़ी बनी विजेता
देव शाह-नागमोक्ष की जोड़ी ने शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय पिकलबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-18 मिश्रित टीम वर्ग में विजेता बनी. खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में खिताब जीते. दिन भर आयोजित प्रतियोगिताओं में कई खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया. विजेताओं को कर्नाटक पिकलबॉल महासंघ, सबला मिलेट्स के प्रतिनिधियों द्वारा पदक प्रदान किए गए.
- 30+ पुरुष वर्ग: राहुल बेलवाल
- 50+ महिला वर्ग: गौरिका चोपड़ा
- अंडर-14 बालिका युगल: रावणश्री - अश्रिता
- अंडर-12 बालिका युगल: अश्रिता - ऋतन्याश्री
- 50+ पुरुष वर्ग: अखिल माथुर
- अंडर-16 बालक एकल: कियान
- अंडर-18 बालिका एकल: नागमोक्ष
सबाला मिलेट्स उत्पादों को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया
प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों, छात्रों और दर्शकों ने सबला मिलेट्स द्वारा उपलब्ध कराए गए छोटे अनाजों से बने स्वास्थ्यवर्धक रेडी-टू-ईट उत्पादों का स्वाद चखा. टूर्नामेंट स्थल 'द स्पोर्ट्स स्कूल' के आसपास के साहसिक खेल क्षेत्र में भी सबला उत्पादों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली. राष्ट्रीय पिकलबॉल चैंपियनशिप, जिसमें सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न हुई.
सबाला क्या है?
सबला मिलेट्स 'भारत का सुपर फ़ूड' भारत में एक उभरता हुआ ब्रांड है. यह रामोजी समूह का एक हिस्सा है. इसका उद्देश्य स्वस्थ, स्वादिष्ट और आकर्षक भोजन उपलब्ध कराना है. रामोजी समूह का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देना है. भारतीय खाद्य उद्योग के सबसे विश्वसनीय ब्रांडों में से एक, सबाला, राष्ट्रीय पिकलबॉल टूर्नामेंट का प्रायोजक है.