सत्यनारायण रेड्डी: 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, बोले- रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है जिंदगी की असली पारी
कोरोना काल ने सत्यनारायण रेड्डी की जिंदगी बदल दी. जहां लोग घरों में दुबक गए वहीं, इन्होंने "आयरन मैन' बनने को ठाना.
Published : July 27, 2026 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: अक्सर कहा जाता है कि साठ वर्ष की उम्र में आदमी रिटायर होकर घर पर आराम करता है. कई लोग यह भी सोचते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा. गिन-चुने दिन जैसे तैसे गुजर जाएं, लेकिन हैदराबाद के चंदुपटला सत्यनारायण रेड्डी ने इस कहावत को झुठला दिया है. उन्होंने 60 साल की आयु में एक नई यात्रा शुरू की है. उनको इस उम्र मे दौड़ने का नया शौक चर्राया है. उनके जुनून से शुरू हुआ यह सफर आज अंतरराष्ट्रीय मैराथनों में देश का नाम रोशन कर रहा है. वे पिछले 20 वर्षों से स्वास्थ्य समस्याओं को मात देते हुए मैराथन दौड़ में भाग ले रहे हैं.
कोरोना काल में रिटायर होने के बाद बदली जिंदगी
हैदराबाद के चंदुपटला के रहने वाले सत्यनारायण रेड्डी आज 67 साल की उम्र पार कर चुके हैं. आमतौर पर इस उम्र में जहां चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. वहीं, सत्यनारायण कई किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं. जून 2020 में जब कोरोना अपने चरम पर था, तब वे एलआईसी की नौकरी से रिटायर हुए, लेकिन उनका जीवन यहीं से पूरी तरह से बदल दिया. अब वे घर पर रिटायर्ड जिदंगी जी रहे थे. इसी बीच उन्होंने अपने आसपास के लोगों को दौड़ने और ट्रेकिंग की बात करते हुए सुना. उन्हें भी दौड़ने की ललक पैदा हुई.
ट्रैकिंग और तैराकी भी
बुढ़ापे में दौड़ने का जोश उछाल मार रहा था. हिम्मत करके उन्होंने पहली दौड़ लगाई. इसमे उनके पैर बीस बार रुके. लेकिन इनके जोश ने ऐसा उत्साह भरा कि वे कभी ना रुके और थके. सही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से सत्यनारायण रेड्डी 10 किमी. की हाफ मैराथन और फुल मैराथन आसानी से पूरी करने में कामयाब हुए. यह तो सिर्फ एक झलक थी. उन्होंने सिर्फ दौड़ में ही नहीं, बल्कि एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग और विजयवाड़ा में कृष्णा नदी में तैरने जैसे कई एडवेंचर भी किए हैं. उन्होंने अब तक भारत और विदेश में आयोजित कई प्रतियोगिताओं में करीब 160 मेडल भी जीते हैं.
आयरनमैन टाइटल के लिए कोशिश
सत्यनारायण रेड्डी ने सिडनी मैराथन 4 घंटे से कम समय में पूरी की और बोस्टन मैराथन के लिए चुने गए. दुनिया की मशहूर बोस्टन मैराथन (65 से ज्यादा उम्र की कैटेगरी में) में शामिल 744 प्रतिभागियों में से उन्होंने 343वीं रैंक हासिल की. इस ग्रुप में भारत के लिए कामयाबी हासिल करने वाले सत्यनारायण पहले भारतीय बने और रिकॉर्ड भी बनाया. उनका सफर यहीं नहीं थमा. उन्होंने बताया कि वह अभी सबसे मुश्किल आयरनमैन टाइटल की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 3.8 किमी. तैराकी, 180 किमी. साइकिलिंग और 42.2 किमी. की दौड़ शामिल है.
फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताया
चंदूपटला सत्यनारायण रेड्डी ने बातचीत के दौरान बताया कि शुरू में, वह 5 किमी. की दौड़ में 10 बार रुकते थे, लेकिन अब वे एक ब्रेक में 42.2 किमी. की दौड़ लगा सकते हैं. अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले महीने वे पुणे से बारामती तक 100 किमी. की दौड़ में हिस्सा लेने जा रहे हैं. बता दें, उनको यह दौड़ 14 घंटे में पूरी करनी है, मैंने लेकिन अपने जोश को हाई रखते हुए वे इसे 12 घंटों में ही पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं. बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी लक्ष्य आयरन मैन का खिताब जीतना है, जो सात महाद्वीपों में सात दिनों में होता है.
अगर किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आप उसे पा सकते हैं
सत्यनारायण रेड्डी ने बताया कि रनिंग की यह यात्रा शुरू करने से कई बीमारियों से पीड़ित थे, जिसके लिए वे कई दवाइयां लेते थे, लेकिन तब से वे पूरी तरह स्वस्थ हैं. वे दिन में तीन बार हेल्दी डाइट लेते हैं. वे मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज पर फोकस करते हैं, तो सफलता हासिल कर सकते हैं. 67 साल की उम्र पार कर चुके सत्यनारायण रेड्डी, ने यह साबित करते हैं कि असली पारी तो रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है. उनकी यह यात्रा न केवल घर बैठे रहने वाले बुजुर्गों के लिए, बल्कि छोटी-छोटी समस्याओं में उलझे युवाओं के लिए भी एक उदाहरण है.
मैंने 61 साल की उम्र में यह दौड़ शुरू की थी. पहले मैं मधुमेह की दवाइयां लेता था, लेकिन अब मैं कोई दवा नहीं लेता. मैं सब कुछ खाता हूं, लेकिन संतुलित मात्रा में. मैं हर रात सूखे मेवे भिगोकर सुबह खाता हूं. रिटायरमेंट के बाद परेशान करने वाले सामान्य रक्तचाप, शर्करा और तनाव से छुटकारा पाने के लिए शारीरिक गतिविधियां आवश्यक है. - चंदुपटला सत्यनारायण रेड्डी