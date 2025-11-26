ETV Bharat / sports

बहादुरगढ़ स्टेडियम में बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी अमन की मौत, जिला खेल अधिकारी ने स्वीकारी लापरवाही

बहादुरगढ़ स्टेडियम में जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन की मौत मामले में खेल विभाग और मेडिकल व्यवस्था पर सवाल उठे हैं.

Teen Basketball Player Dies in Jhajjar
जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी अमन की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 26, 2025 at 2:32 PM IST

3 Min Read
झज्जर: जिले के बहादुरगढ़ में रेलवे रोड स्थित शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन ने पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया. मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया. अमन की मौत से स्थानीय खेल जगत सहित पूरा क्षेत्र सदमे में है.

प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा: हादसा रविवार दोपहर उस समय हुआ जब बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन स्टेडियम में नियमित अभ्यास कर रहा था. अमन दसवीं का छात्र था और लाइनपार निवासी था. खेल के दौरान अचानक बास्केटबॉल का पुराना और जर्जर पोल उसके ऊपर गिर पड़ा. गंभीर चोट लगने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया और बाद में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की.

परिवार में पसरा मातम: अमन दो बहनों का इकलौता भाई था. उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि इसी स्टेडियम में पहले भी पोल गिरने की घटना हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने पोलों की मरम्मत या बदलाव की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया. हादसे के तीन दिन बाद भी टूटा हुआ पोल वहीं पड़ा हुआ है, जिससे स्टेडियम की व्यवस्थाओं में गहरी लापरवाही साफ दिख रही है.

जिला खेल अधिकारी ने स्वीकारी लापरवाही (ETV Bharat)

जिला खेल अधिकारी ने स्वीकारी लापरवाही: इस हादसे के बाद अब जिला खेल अधिकारी ने भी अपनी बड़ी चूक स्वीकार कर ली है. अधिकारी ने माना कि स्टेडियम में लगे बास्केटबॉल पोल काफी पुराने थे और उन्हें समय रहते बदलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. लापरवाही उजागर होने के बाद जिला प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है. इस कमेटी में बास्केटबॉल कोच और राजीव गांधी स्टेडियम के इंचार्ज को शामिल किया गया है, जो स्टेडियम के सभी उपकरणों का निरीक्षण कर खराब और पुराने उपकरणों को तुरंत बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

जानें क्या बोले जिला खेल अधिकारी: इस पूरे मामले में जिला खेल अधिकारी सतेंद्र कुमार ने कहा कि, “स्टेडियम में लगे बास्केटबॉल पोल काफी पुराने हो चुके थे. इन्हें समय पर बदलना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. यह हमारी गंभीर लापरवाही है. हादसे के बाद तुरंत जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो सभी उपकरणों का निरीक्षण कर पुराना और खराब सामान बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी. हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो.”

पीजीआई डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप: इधर, मृतक अमन के परिजनों ने पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों पर भी समय पर इलाज न देने का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि, "समय रहते उचित उपचार मिलता तो अमन की जान बच सकती थी. उन्होंने खेल विभाग से मांग की है कि इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

TAGGED:

BAHADURGARH STADIUM ACCIDENT
TEEN BASKETBALL PLAYER DEATH
AMMAN BASKETBALL TRAGEDY
BASKETBALL PLAYER DIES IN JHAJJAR
JHAJJAR BASKETBALL POLE COLLAPSE

