बहादुरगढ़ स्टेडियम में बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी अमन की मौत, जिला खेल अधिकारी ने स्वीकारी लापरवाही

जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से खिलाड़ी अमन की मौत ( ETV Bharat )

झज्जर: जिले के बहादुरगढ़ में रेलवे रोड स्थित शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन ने पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया. मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया. अमन की मौत से स्थानीय खेल जगत सहित पूरा क्षेत्र सदमे में है. प्रैक्टिस के दौरान हुआ हादसा: हादसा रविवार दोपहर उस समय हुआ जब बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन स्टेडियम में नियमित अभ्यास कर रहा था. अमन दसवीं का छात्र था और लाइनपार निवासी था. खेल के दौरान अचानक बास्केटबॉल का पुराना और जर्जर पोल उसके ऊपर गिर पड़ा. गंभीर चोट लगने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया और बाद में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की. परिवार में पसरा मातम: अमन दो बहनों का इकलौता भाई था. उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि इसी स्टेडियम में पहले भी पोल गिरने की घटना हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने पोलों की मरम्मत या बदलाव की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया. हादसे के तीन दिन बाद भी टूटा हुआ पोल वहीं पड़ा हुआ है, जिससे स्टेडियम की व्यवस्थाओं में गहरी लापरवाही साफ दिख रही है. जिला खेल अधिकारी ने स्वीकारी लापरवाही (ETV Bharat)