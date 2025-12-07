टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर, देखें लिस्ट
Highest fourth innings total in Test: आज हम आपको टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली टीमों के बारे में बताएंगे.
Published : December 7, 2025 at 4:19 PM IST
हैदराबाद: टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना और विशाल है. टेस्ट क्रिकेट इकलौता ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें एक मैच में ही चार पारियां फैंस को देखने के लिए मिलती है. टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी को सबसे मुश्किल पारी माना जाता है, क्योंकि पांच दिनों तक चलने वाले टेस्ट मैच में चौथी पारी अक्सर अंतिम दिन खेली जाती है. टेस्ट मैच के अंतिम दिन पिच काफी खराब हो जाती है. पिच में काफी दरारें आ जाती हैं और पिच पर रफ तैयार हो जाते हैं.
ऐसे में गेंदबाजों को शुरुआत की तुलना में काफी ज्यादा मदद मिलती है. तेज गेंदबाजों की बॉल स्विंग और सीम होती है, जबकि स्पिनर्स भी जमकर टर्न कराते हैं. ऐसे में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना और बड़ा स्कोर बनाना सबसे मुश्किल काम है. आज हम आपको टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली टीमों के बारे में बताने वाले हैं.
टेस्ट मैच की चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमें
1 - इंग्लैंड: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड ने बनाया है. इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 1939 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन के क्रिकेट ग्राउंड पर 654/5 रन का स्कोर खड़ा किया था. ये मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहा था. जो अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी का सबसे बड़ा स्कोर है.
3 - न्यूजीलैंड: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है. न्यूजीलैंड ने 2002 इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी में क्राइस्टचर्च में 451 रन बनाए थे. ये मैच न्यूजीलैंड हार गया था.
4 - दक्षिण अफ्रीका: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में चौथे नंबर पर अफ्रीका की टीम मौजूद हैं. साउथ अफ्रीका ने 2013 में इंडिया के खिलाफ चौथी पारी में जोहानिसबर्ग में 450/7 रन बनाए. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था.
5 पाकिस्तान: पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली पांचवी टीम है. पाकिस्तान ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में 450 रन बनाए थे. ये मैच पाकिस्तान हार गया था.