विजय हजारे ट्रॉफी 24 से, जयपुर के चार ग्राउंड्स पर दिखेगा टीम इंडिया के स्टार रोहित, शुभमन और अभिषेक का जलवा

जयपुर: जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. शहर एक बार फिर देश के शीर्ष क्रिकेटरों का खेल देखने का गवाह बनने जा रहा है. विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी जयपुर पहुंचेंगे. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. टूर्नामेंट जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम समेत शहर के कुल चार ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसमें जयपुरिया, केएल सैनी स्टेडियम शामिल है. आज से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) एकेडमी ग्राउंड पर टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो रही है. अलग-अलग राज्यों की टीमें जयपुर पहुंच चुकी है. अभ्यास सत्रों में जमकर पसीना बहा रही है.

राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि लंबे समय बाद टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी जयपुर में खेलते दिखेंगे. हमने आयोजन की तैयारी पूरी कर ली. जयपुर में टूर्नामेंट में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें अपने मुकाबले खेलेंगी. इनमें कई अंतरराष्ट्रीय और उभरते युवा खिलाड़ी हैं, जिससे मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा.

