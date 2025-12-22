ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी 24 से, जयपुर के चार ग्राउंड्स पर दिखेगा टीम इंडिया के स्टार रोहित, शुभमन और अभिषेक का जलवा

जयपुर में टूर्नामेंट में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें अपने मुकाबले खेलेंगी.

Team practices have begun at the RCA Academy
आरसीए एकेडमी में टीमों की प्रैक्टिस शुरू (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. शहर एक बार फिर देश के शीर्ष क्रिकेटरों का खेल देखने का गवाह बनने जा रहा है. विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी जयपुर पहुंचेंगे. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. टूर्नामेंट जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह (SMS) स्टेडियम समेत शहर के कुल चार ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसमें जयपुरिया, केएल सैनी स्टेडियम शामिल है. आज से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) एकेडमी ग्राउंड पर टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो रही है. अलग-अलग राज्यों की टीमें जयपुर पहुंच चुकी है. अभ्यास सत्रों में जमकर पसीना बहा रही है.

राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि लंबे समय बाद टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी जयपुर में खेलते दिखेंगे. हमने आयोजन की तैयारी पूरी कर ली. जयपुर में टूर्नामेंट में मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड की टीमें अपने मुकाबले खेलेंगी. इनमें कई अंतरराष्ट्रीय और उभरते युवा खिलाड़ी हैं, जिससे मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होगा.

पढ़ें:विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान टीम से खेलेंगे बहरोड के सचिन यादव

मैच ग्राउंड्स
महाराष्ट्र बनाम पंजाब अनंतम ग्राउंड
छत्तीसगढ़ बनाम गोवा जयपुरिया ग्राउंड
हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तराखंड केएल सैनी स्टेडियम
मुंबई बनाम सिक्किम एसएमएस स्टेडियम

पढ़ें:भरतपुर के कार्तिक शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में चयन

सितारों से सजी टीमें: विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले जयपुर में होंगे. इस दौरान जो टीमें जयपुर में खेलेगी, उसमें कई ऐसे स्टार हैं जो मौजूदा समय में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. पंजाब टीम में जहां शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह हैं तो मुंबई में रोहित शर्मा शुरुआती दो मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे. इसके अलावा सरफराज खान और शार्दुल ठाकुर भी टीम में हैं. महाराष्ट्र टीम की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ एवं पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी जयपुर में खेलते दिखेंगे.

TAGGED:

TEAM INDIA STAR CRICKETER IN JAIPUR
VIJAY HAZARE TROPHY FROM 24 DEC
BIG MATCHES AT SMS STADIUM
FORMER CAPTAIN ROHIT SHARMA
VIJAY HAZARE TROPHY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.