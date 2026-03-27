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टीम इंडिया की होम सीरीज का हुआ ऐलान, जानें रोहित-कोहली खेलेंगे इतने वनडे मैच

BCCI Home Series 2026-27: BCCI ने 2026-27 घरेलू सीरीज की तारीख और स्थान का ऐलान कर दिया.

रोहित-कोहली
रोहित-कोहली (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 5:21 AM IST

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Team India Home Schedule: आईपीएल शुरू होने से पहले ही BCCI ने एक अहम ऐलान किया है. बोर्ड ने उन द्विपक्षीय सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी किया है जो टीम इंडिया साल 2026-27 में अपने घर पर खेलने वाली है. इस दौरान वेस्टइंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा करेंगे. टीम इंडिया इन चारों टीमों के खिलाफ कुल 22 इंटरनेशनल मैच खेलेगी.

रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली केवल ODI फॉर्मेट ही खेल रहे हैं. इसी वजह से जब भारत की सीरीज के शेड्यूल की बात आती है, तो फैंस की नजरें सबसे पहले ODI सीरीज पर जाती हैं. हालांकि, इस सीरीज में संबंधित टीमों के साथ 9 ODI मैच हैं. इन 9 मैचों में 'रो-को' (Rohit-Kohli) की जोड़ी को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा.

पूरा शेड्यूल
वेस्ट इंडीज (सितंबर - अक्टूबर 2026): इस सीजन की शुरुआत 27 सितंबर को होगी. इसमें, भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 ODI और फिर 5 T20 मैच खेलेगा. उसके बाद, T20 सीरीज शुरू होगी.

श्रीलंका (दिसंबर 2026): श्रीलंका की टीम इस साल के आखिर में भारत का दौरा करेगी. भारत इस टीम के खिलाफ 3 ODI और 3 T20I मैच खेलेगा. ODI मैच दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद में होंगे, जबकि T20I मैच राजकोट, कटक और पुणे में होंगे.

जिम्बाब्वे सीरीज (जनवरी 2027): भारत नए साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन ODI मैच खेलेगा. ये मैच कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में होंगे. इन मैचों में रोहित और विराट के खेलने की पूरी संभावना है.

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (जनवरी - मार्च 2027): इस सीजन में सबसे प्रतिष्ठित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज होगी.

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2027 का शेड्यूल
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2027 का शेड्यूल (BCCI.TV)

उससे पहले
IPL 2026 जल्द ही शुरू होने वाला है, जो लगभग दो महीने तक चलेगा. इसके साथ ही, टीम इंडिया जून में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान में वापसी करेगी. जून में अफगानिस्तान भारत के दौरे पर आएगा. इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान भारत के खिलाफ एक टेस्ट और तीन ODI मैचों की सीरीज खेलेगा.

इस सीरीज के खत्म होने के बाद, टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी. वहां, भारत सबसे पहले मेजबान इंग्लिश टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगा. यह सीरीज 1 जुलाई को शुरू होगी. बाद में, भारत इसी दौरे पर 3 मैचों की ODI सीरीज खेलेगा. यह 14 जुलाई को शुरू होगी.

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