रोहित-विराट के भविष्य पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच का आया बड़ा बयान
Rohit Virat future: बैटिंग कोच कोटक ने कहा कि RO-KO के भविष्य के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है.
Published : December 1, 2025 at 2:23 PM IST
हैदराबाद: भारत के बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने विराट कोहली और रोहित शर्मा (RO-KO) के वनडे भविष्य को लेकर लग रही अटकलों पर बात की और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दोनों के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उनके लंबे समय तक खेलने पर बहस क्यों हो रही है.
कोहली ने रविवार 30 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में भारत की 17 रन की जीत में अपना 52वां ODI शतक (120 गेंदों पर 135 रन) बनाया.
उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (57) के साथ 136 रन की पार्टनरशिप की और शानदार फॉर्म में दिखे. कोहली ने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार नाबाद सेंचुरी के बाद 50 ओवर के क्रिकेट में पहली बार सेंचुरी बनाई.
" 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 & 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗱𝗮𝘆"— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
virat kohli on the mental phase he is at at this point of time.#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j5Nl6ihXQN
हालांकि कोहली को उनके 83वें इंटरनेशनल शतक के लिए काफी तारीफ मिली, लेकिन इससे यह सवाल उठने लगे कि क्या वह और रोहित वनडे लेवल पर खेलना जारी रखेंगे, जिसका मकसद 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के अगले एडिशन तक खेलना है.
रोहित विराट शानदार फॉर्म में हैं
इस पर रिएक्ट करते हुए कोटक ने कहा कि 'इस सब के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है' क्योंकि अगले वनडे वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारा इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है. उन्होंने फैंस को कोहली की तारीफ करने के लिए भी कहा, जो लगातार शानदार फॉर्म में हैं.
कोटक ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे नहीं पता कि हमें यह सब क्यों देखना चाहिए - वह (कोहली) सच में अच्छी बैटिंग कर रहा है, और मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि हमें उसके फ्यूचर के बारे में बात करने की ज़रूरत है. जिस तरह से वह बैटिंग कर रहा है, वह बस शानदार है. जिस तरह से वह परफॉर्म कर रहा है और उसकी फिटनेस - किसी भी चीज पर कोई सवाल नहीं है'۔
Virat Kohli's 83rd international century powered India to victory against South Africa 🔥#INDvSA 📝: https://t.co/tnte0Vp08D pic.twitter.com/7vNXUOOcml— ICC (@ICC) November 30, 2025
2027 वर्ल्ड कप अभी दूर है
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि जिस तरह से वह खेलता और परफॉर्म करता है, उसके बाद ऐसी चीजों (2027 वर्ल्ड कप) के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'यह दो साल दूर की बात है. इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है. हमारे लिए, एक बार जब टीम आ जाती है और हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो हम बस एन्जॉय करते हैं.'
बता दें कि कोहली और रोहित, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारत की पिछली वनडे सीरीज को लीड किया था, ने रांची में मैच जिताने वाली सेंचुरी पार्टनरशिप करते हुए एक साथ अच्छा खेला. हालांकि, इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या 37 साल के कोहली और 38 साल के रोहित दो साल बाद होने वाले 50-ओवर के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए अपना फॉर्म और फिटनेस बनाए रख पाएंगे.
वो दोनों काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं
कोटक ने कहा, 'जाहिर है, वे अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हैं. मुझे नहीं लगता कि हम 2027 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बात कर रहे हैं. वे बस शानदार हैं, और वे परफॉर्म कर रहे हैं. वे टीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है.'