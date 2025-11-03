ETV Bharat / sports

भारत की बेटियां 52 साल बाद बनीं चैंपियन, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा को मिला बड़ा अवार्ड

Team India won womens World Cup: भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया. शेफाली और दीप्ति को कौन से अवार्ड मिले जानिए...

Team India won women's World Cup 2025 title
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 7:27 AM IST

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है. ये भारत की महिला टीम का पहला वर्ल्ड कप है. इस जीत में भारत के लिए शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने अहम योगदान दिया. भारत से जीत के लिए मिले 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 246 रनों पर ऑलआउट हो गई और 52 रनों से मैच हार गई. इसके साथ ही भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया.

शेफाली वर्मा ने फाइनल में जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड
शेफाली वर्मा को फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला. शेफाली ने बल्ले के साथ 78 बॉलों में 7 चौके और 2 छक्कों के साथ 87 रनों की पारी खेली. इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी में 7 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. शेफाली ने अवार्ड जीतने के बाद कहा, 'मैंने शुरू में ही कहा था कि भगवान ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है और आज वह दिखाया. मैं बहुत खुश हूं कि हमने आखिरकार वर्ल्ड कप जीत लिया. मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती. यह मुश्किल था लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था. कि मैं खुद पर विश्वास रखूंगी और अगर मैं खुद को शांत रखूंगी, तो मैं कुछ भी कर सकती हूं'.

उन्होंने आगे कहा, 'इस सब में मेरे माता-पिता का बहुत सपोर्ट था. मेरे माता-पिता मेरे दोस्त, मेरा भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट था. सब मुझे बताते थे कि कैसे खेलना है और यह फाइनल मेरे लिए पूरी टीम के लिए कितना जरूरी है. तो आज मैं सिर्फ़ यही सोच रही थी कि रन कैसे बनाने हैं. टीम को जीतना चाहिए. आज मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था. मैं गई और अपने प्लान पर काम किया. मैं बहुत खुश हूं कि वे एग्जीक्यूट हुए'.

शेफाली ने कहा, 'टीम मुझसे बहुत बात कर रही थी. हरमन हमेशा सपोर्ट करती थी और मुझे लगता है कि सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. सभी टीममेट्स बहुत वेलकमिंग और सपोर्टिव थे. टीम ने बस अपना दिल खोलकर मुझसे कहा कि अपना गेम खेलो. अपना गेम मत छोड़ो तो, मुझे लगता है कि जब आपको इतनी क्लैरिटी मिलती है, तो आप बहुत खुश होते हैं'.

दीप्ति शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड
दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 9 मैचों में कुल 22 विकेट चटाकए. 5/39 उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा. उन्होंने फाइनल मैच में बल्ले के साथ 58 रनों की नाबाद पारी खेली और 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट हासिल किए.

इस मैच जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'सच कहूं तो, हमें अब भी इस नतीजे पर यकीन नहीं हो रहा. यह एक सपने जैसा लग रहा है लेकिन बहुत खुश हूं कि मैं आज इस तरह से टीम के लिए योगदान दे पाई. हम हमेशा मैच से पॉजिटिव बातें सीखने की कोशिश करते थे. साथ ही फैंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, वे आज बहुत बड़ी संख्या में आए थे क्योंकि वे हर मैच में हमारा साथ देते हैं. उनके बिना यह मुमकिन नहीं होता. उनका बहुत-बहुत धन्यवाद'.

दीप्ति ने आगे कहा, 'इस नतीजे के बाद एक टीम के तौर पर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. मैं हमेशा जिस भी डिपार्टमेंट में होती हूं, उसका मजा लेती हूं. मैं जिस भी सिचुएशन में होती हूं, क्योंकि मुझे चुनौतियां पसंद हैं. आज भी मुझे वही मिला कि मेरे हाथ में बॉल और बैट दोनों थे. मुझे उस सिचुएशन के हिसाब से खेलना था और मैंने बहुत एन्जॉय किया. अपनी टीम के लिए एक ऑलराउंडर के तौर पर स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने से बेहतर पल और क्या हो सकता है'.

दीप्ति ने कहा, 'मुझे लगता है कि लॉरा ने सच में बहुत अच्छी इनिंग खेली लेकिन हम कहीं भी रिलैक्स नहीं थे. हम बहुत शांत थे. जब भी ड्रिंक्स ब्रेक होता था, हम हमेशा एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते थे. एक बॉलिंग यूनिट के तौर पर, हम बात कर रहे थे कि हमें आखिरी बॉल तक जाना है और हमें अपनी सबसे अच्छी बॉल पर ज्यादा फोकस करना है. 2017 से अब तक बहुत सारे बदलाव हुए हैं और मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम अब से ज्यादा मैच खेलें, तो यह अच्छा होगा. आखिर में मैं यह ट्रॉफी अपनी मम्मी और पापा को डेडिकेट करना चाहती हूं'.

ये खबर भी पढ़ें : भारत ने तीसरी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप का खिताब, कपिल देव और धोनी के बाद हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

INDIA WON WOMENS WORLD CUP
SHAFALI VERMA
DEEPTI SHARMA
WOMENS WORLD CUP AWARD
TEAM INDIA WON WORLD CUP

