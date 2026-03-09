ETV Bharat / sports

T20 WORLD CUP 2026 : जयपुर के हुनर का डंका, अमित पाबूवाल ने बनाई T-20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी

टी 20 में भारत बना वर्ल्ड चैंपियन ( फोटो -BCCI )

जयपुर: जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद टी-20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी हवा में लहराई, तो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. इस ऐतिहासिक जीत का सीधा कनेक्शन राजस्थान की राजधानी जयपुर से है. दुनिया भर में जिस ट्रॉफी की चर्चा हो रही है, उसे जयपुर के विख्यात डिजाइनर अमित पाबूवाल ने तैयार किया है. टी-20 ट्रॉफी का जयपुर से खास कनेक्शन सामने आया है. यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जयपुर के प्रसिद्ध ट्रॉफी डिज़ाइनर अमित पाबूवाल द्वारा तैयार की गई है. जयपुर के अमित पाबूवाल पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल ट्रॉफियां डिजाइन कर रहे हैं. उनकी कारीगरी और डिजाइन की पहचान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है. टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वजह से जयपुर का नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में एक बार फिर चर्चा में आ गया है. अमित पाबूवाल का खेल ट्रॉफी डिजाइनिंग से जुड़ा सफर काफी पुराना है. उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार साल 1987 में आयोजित हुई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने पिता के साथ मिलकर तैयार की थी. उस समय उनकी बनाई ट्रॉफी को काफी सराहना मिली और यहीं से अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए ट्रॉफी डिजाइन करने का सिलसिला शुरू हुआ. इसे भी पढ़ें: IND vs NZ Final: भारत बना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन, न्यूजीलैंड को फाइनल में 96 रनों से हराया