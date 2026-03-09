T20 WORLD CUP 2026 : जयपुर के हुनर का डंका, अमित पाबूवाल ने बनाई T-20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी
जयपुर के अमित पाबूवाल ने टी-20 वर्ल्ड कप सहित कई ट्रॉफियां बनाई हैं.उनकी कारीगरी ने जयपुर का नाम अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में रोशन किया है.
Published : March 9, 2026 at 7:45 AM IST
जयपुर: जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद टी-20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी हवा में लहराई, तो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. इस ऐतिहासिक जीत का सीधा कनेक्शन राजस्थान की राजधानी जयपुर से है. दुनिया भर में जिस ट्रॉफी की चर्चा हो रही है, उसे जयपुर के विख्यात डिजाइनर अमित पाबूवाल ने तैयार किया है. टी-20 ट्रॉफी का जयपुर से खास कनेक्शन सामने आया है. यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जयपुर के प्रसिद्ध ट्रॉफी डिज़ाइनर अमित पाबूवाल द्वारा तैयार की गई है.
जयपुर के अमित पाबूवाल पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल ट्रॉफियां डिजाइन कर रहे हैं. उनकी कारीगरी और डिजाइन की पहचान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है. टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वजह से जयपुर का नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में एक बार फिर चर्चा में आ गया है. अमित पाबूवाल का खेल ट्रॉफी डिजाइनिंग से जुड़ा सफर काफी पुराना है. उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार साल 1987 में आयोजित हुई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने पिता के साथ मिलकर तैयार की थी. उस समय उनकी बनाई ट्रॉफी को काफी सराहना मिली और यहीं से अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए ट्रॉफी डिजाइन करने का सिलसिला शुरू हुआ.
#WATCH | #ICCT20WorldCupFinal | Rajasthan: Jaipur-based trophy designer Amit Pabuwal, who designed the 2007 T20 World Cup trophy, says, " the t20 world cup trophy was designed in 2007. icc had this idea that this be built from titanium and glass. efforts were made to build this…
2026 की ट्रॉफी डिजाइन : पाबूवाल ने बताया कि इस ट्रॉफी को बनाने के लिए टाइटेनियम और ग्लास का उपयोग करने के लिए कहा गया लेकिन यह मुमकिन नहीं था जिसके बाद अमेरिका की एक कंपनी जो ज्वेलरी निर्माण का काम करती है उसने ट्रॉफी बनाने के लिए हामी भरी. लेकिन वह कंपनी भी नहीं बना पाई जिसके बाद एक बार फिर पाबूवाल ने इस ट्रॉफी को सिल्वर से तैयार किया.
पाबूवाल के नाम दर्ज हैं ये बड़ी उपलब्धियां:-
- 2026 टी -20 ट्रॉफी डिजाइन की
- 1987 वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिजाइन की
- 1996 वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिजाइन की
- 2007 टी -20 ट्रॉफी डिजाइन की
- फार्मूला वन के लिए ट्रॉफी बनाई
सबसे बड़ी ट्रॉफी का रिकॉर्ड : पाबूवाल ने बताया की इसके अलावा उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड ट्रॉफी भी तैयार की है. अमित पाबूवाल का कहना है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की ट्रॉफी तैयार करना सिर्फ एक डिजाइन का काम नहीं होता, बल्कि इसमें उस खेल की प्रतिष्ठा, इतिहास और भावना को भी शामिल किया जाता है. ट्रॉफी ऐसी होनी चाहिए जिसे जीतने वाला खिलाड़ी जीवन भर गर्व के साथ याद रख सके.
VIDEO | While the ICC Men's T20 World Cup attracts global attention for its high-octane cricket, the tournament also has a little-known connection with Jaipur, where the iconic trophy was crafted.
(Full video available on https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/2hmSNYq6cB
भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों मात दी. इस शानदार जीत के साथ भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप और तीसरी बार टी20 ट्रॉफी उठाने वाली पहली टीम बन गई है. टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाने में सफल रहा. 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ऑलआउट हो गई.